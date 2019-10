Video

Die Schweizer Fussballmannschaft trainiert in Lausanne

Am Dienstag trainierten die Schweizer unter der Leitung von Trainer Vladimir Petkovic in Lausanne. Im Waadtland angekommen sind sie bereits am Montag. Am Samstag trifft die Schweizer Nationalmannschaft für die Qualifikationsspiele für die Euro 2020 auf Dänemark. Am kommenden Dienstag wird sie dann in Genf gegen Irland antreten.