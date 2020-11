Gastronomie Die Zentralschweizer Restaurants im «Gault-Millau 2021» – Stadt Luzern im Aufwind und eine Entdeckung in Schwyz Die 2021er-Ausgabe des «Gault-Millau» bringt speziell der Stadt Luzern einen beachtlichen Punktezuwachs. Und die «Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz» machten die Tester in Rickenbach bei Schwyz.

Mitten in eine neue Phase grosser Unsicherheit und vieler Sorgen im Gastgewerbe kommt der neue «Gault-Millau Schweiz 2021» auf den Markt. «Nichterscheinen war keine Option», sagt Urs Heller, der in Luzern lebende Chefredaktor des Schweizer Guides, «wir wollen die Köche unterstützen und unsere Leserinnen und Leser zu Restaurant-Besuchen verführen». In einzelnen Landesteilen sind die Lokale aktuell zwar zwangsläufig geschlossen, und ein gesamtschweizerischer Shutdown ist auch noch möglich, aber der «Gault&Millau» kann in jedem Fall schon mal Vorfreude wecken.

Freuen dürfen sich Luzerner Gourmets, hat sich doch vorab in der Stadt einiges getan: Michèle Meier vom «Lucide» im KKL wurde mit 16 Punkten bedacht und zur Köchin des Jahres ernannt. Diese Auszeichnung ist nicht identisch mit dem Koch des Jahres (2021: Stefan Heilemann, «Widder», Zürich, 18 Punkte, hier im Video:).

Vergeben wird sie nur, wenn nicht wie letztes Jahr Tanja Grandits vom «Stucki» in Basel eine Frau zum Koch des Jahres gekürt wird.

Es geht ohne «Champions League»

Mit «Stiefels Hopfenkranz» (15 Punkte) und dem Tapas-Tempel «Maihöfli von Oscar de Matos (14) hat die Stadt zwei starke Neuzugänge, zudem bleibt das «Reussbad» auch nach dem Wechsel von Raphael Tuor (jetzt 16 Punkte in der «Krone», Blatten) zu Ralf Thomas mit 15 Punkten auf hohem Niveau. Ebenfalls 15 Punkte gibt’s für das neue «The Nucleus» mit Küchenchef Daniele Tortomasi im Tropenhaus Wolhusen.

Koch Moritz Stiefel bereitet im Restaurant Hopfenkranz Blumenkohl mit Trüffel zu. Dominik Wunderli (Februar 2019)

Was Luzern weiterhin fehlt, ist ein Lokal der obersten Liga mit 18 oder 19 Punkten, aber für Urs Heller ist das eh nicht nötig: «Ich glaube, die Luzerner wollen das gar nicht, sie suchen eher Beizen mit Wohlfühlcharakter, es soll sein wie daheim.»

«Junge Wilde» als Versprechen

In der übrigen Zentralschweiz gibt es eher wenig Bewegung – aber ein weiteres Highlight: Das «Magdalena» in Rickenbach SZ ist die «Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz». Urs Heller ist voll des Lobes über das Trio der «jungen Wilden» Dominik und Adriana Hartmann sowie Marco Appert: «Ein Versprechen für die Zukunft.»

Marco Appert, Adriana Hartmann und Dominik Hartmann (v. l.) vom Restaurant Magdalena in Rickenbach. Digitale Massarbeit

Bemerkenswert in Uri: Die beiden Gurtneller Lokale Im Feld (Geschäftsaufgabe) und Gotthard sind nicht mehr im Guide, mit dem «Zwyssighaus» und dem «Fischli am See» hat das 186-Seelen-Dorf Bauen weiterhin zwei «Gault-Millau»-Restaurants.

Nicht ausgeschlossen ist, dass sich in den nächsten Monaten noch so einiges tun wird in der Szene, Coronabedingt leider nicht nur zum Guten. Heller verweist für die Aktualitäten auf den immer wichtiger werdenden Online-Kanal www.gaultmillau.ch Ein Gratin-Rezept von Starkoch Andreas Caminada wurde dort sagenhafte 1,6 Millionen Mal angeklickt.

Im neuen «Gault-Millau» sind 830 Lokale aufgeführt. Die Wertung beginnt bei 12, das in der Schweiz noch nie vergebene Maximum ist 20. Es folgt die Auflistung der Zentralschweizer Lokale nach Kantonen und Punkten:

18 Punkte:

Vitznau: ParkHotel/Focus

17 Punkte:

Escholzmatt: Rössli

Vitznau: Vitznauerhof/Sens

16 Punkte:

Blatten: Krone

Luzern: Grand Casino/Olivo

Luzern: KKL/Lucide (plus 1)

Meggen: Balm/LaPistache

Sursee: Amrein’s

Vitznau: Park Hotel/Prisma

15 Punkte:

Luzern: Montana/Scala

Luzern: Old Swiss House

Luzern: Reussbad (neu)

Luzern: Stiefels Hopfenkranz (neu)

Rigi Kaltbad: Kräuter Hotel Edelweiss/Regina Montium

Wolhusen: Tropenhaus/The Nucleus (neu)

14 Punkte:

Ebersecken: Sonne

Luzern: Astoria/Thai Garden

Luzern: Des Balances

Luzern: Klingler’s Ristorante im Grand Hotel National (neu)

Luzern: Maihöfli (neu)

Luzern: La Perla

Luzern: Wilden Mann/Sauvage

Oberkirch: Hirschen

Sempach Stadt: Adler

Sempach Station: Sempacherhof

Sigigen: Pony

Udligenswil: Frohsinn (plus 1)

Vitznau: Park Hotel/Seeterrasse (plus 1)

Weggis: BeauRivage

13 Punkte:

Adligenswil: Rössli

Eich: Sonne

Luzern: Astoria/LaCucina

Luzern: Barbatti

Luzern: Brasserie Bodu

Luzern: Café de Ville/Schwanen (neu)

Luzern: Il Cortile

Luzern: Galliker

Luzern: Schiff

Luzern: Villa Schweizerhof

Nottwil: Oberli’s Bahnhöfli

Rothenburg: Ochsen

Schenkon: Ox’n

St.Erhard: Mostkrug

Weggis: Friedheim

17 Punkte:

Hergiswil: Belvédère

16 Punkte:

Bürgenstock Resort: Spices Kitchen & Terrace (plus 1)

15 Punkte:

Dallenwil: Kreuz (plus 1)

14 Punkte:

Bürgenstock Resort: Oak Grill & Pool Patio

Bürgenstock Resort: Verbena Restaurant& Bar

Obbürgen: Trogen

Stans: Zur Rosenburg/Höfli

Ennetbürgen: Villa Honegg

Stansstad: Rössli

13 Punkte:

Beckenried: Schlüssel

Bürgenstock Resort: Sharq Oriental

Stans: Culinarium Alpinum (neu)

Stans: Le Mirage

14 Punkte:

Sachseln: Engel

St. Niklausen: Alpenblick

13 Punkte:

Engelberg: Hess-Park/Hess Asia (neu bzw. Nachfolger von Gao’s).

Engelberg: Schweizerhaus

Sarnen: Landenberg/Pappalappa

18 Punkte:

Steinen: Adelboden

16 Punkte:

Ried-Muotathal: Adler

15 Punkte:

Rickenbach: Magdalena (neu)

Riemenstalden: Kaiserstock

14 Punkte:

Einsiedeln: Chez Renate (neu)

Feusisberg: Mauris La Casa (plus 1)

Feusisberg: Panorama Resort & Spa/LoyFah

13 Punkte:

Brunnen: Beaufort (neu)

Schwyz: Engel

Schwyz: Obstmühle

Stoos: Caschu Alp Boutique Design Hotel

16 Punkte:

Andermatt: TheChedi/The Japanese Restaurant

14 Punkte:

Andermatt: The Chedi/The Restaurant

Andermatt: The Japanese By The Chedi Andermatt, Gütsch by Markus Neff (neu)

Bauen: Zwyssighaus

12 Punkte:

Altdorf: Schützenmatt

Bauen: Fischli am See

16 Punkte:

Hünenberg: Wart

Neuheim: Falken

Oberägeri: Hirschen

15 Punkte:

Buonas: Wildenmann

Menzingen: Löwen

14 Punkte:

Neuheim: Hinterburgmühle

Unterägeri: Lindenhof

Walchwil: Sternen

Zug: Aklin

13 Punkte:

Zug: Zum Kaiser Franz im Rössl

Aufgrund von Konzept- oder Kochwechseln sowie Geschäftsaufgaben und Coronapausen nicht mehr im Guide vertreten sind:

Andermatt: Bären

Bürgenstock Resort: Ritzcoffier

Gurtnellen: Im Feld. Gotthard

Engelberg: Gao’s

Luzern: The Hotel/Bam Bou by Thomas

Hurden: Adler

Lachen: Oliveiras

Melchsee-Frutt: FruttLodge& Spa/FruttStübli.

Unteriberg: Rösslipost

Sie ist nicht im Buch aufgeführt, wird aber unter www.gaultmillau.ch laufend aktualisiert. POP umfasst Restaurants, Bars und Cafés für ein urbanes Publikum. Vorerst berücksichtigt die Kategorie fast ausschliesslich Lokale in einigen Städten.

Stadt Luzern

Alpineum

Die Kneipe

Drei Könige

Grottino1313

Izakaya Nozomi im Knast

Jazzkantine

Karel Korner

Louis Bar im Montana

Mill'Feuille (neu)

National/Franz (neu)

Pastarazzi

Seehaus beim Lido

Stern

Zur Werkstatt

Root:

Rössli Hü

Unter den ebenfalls im «Gault-Millau» aufgeführten «150 besten Schweizer Winzern» sind zwei Innerschweizer:

Toni Ottiger, Weingut Ottiger, Kastanienbaum

Manuel Tresch, Weingut zum Rosenberg, Altdorf

Vier Innerschweizer Häuser sind in der Kategorie «Die 90 besten Schweizer Hotels für Gourmets» aufgeführt: