Ein neues Wesen lebt in den Zentralschweizer Bergen – doch was macht ein gutes Maskottchen aus? Das neuste Maskottchen in der Zentralschweiz ist rot. Es reiht sich in eine lange Reihe von hiesigen Markenbotschaftern ein.

Das noch namenlose Maskottchen der 30. Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz bei einem Spiel des EV Zug. Bild: Urs Flüeler (Zug, 21. Januar 2020)

(rai/zfo) Es ist noch namenlos. Das rote Maskottchen der Winteruniversiade 2021. Doch eine Hintergrundgeschichte hat es bereits. Das rote, langnasige Wesen der Winteruniversiade lebt in den Zentralschweizer Bergen und versteckt sich dort, um für die Spiele zu trainieren. Seine Erfinderin Luisa Zürcher wurde bei ihrer Schöpfung vom mystischen Yeti-Wesen und der Luzerner Fasnacht inspiriert.

Doch was macht ein erfolgreiches Maskottchen aus? Wir haben Michael Boenigk gefragt, Wirtschaftsdozent an der Hochschule Luzern.

Herr Boenigk, weshalb haben Firmen und Organisationen überhaupt Maskottchen?

Maskottchen sollen Werte und Positionierungen von Unternehmen visualisieren. Durch das Bild des Maskottchens sollen sich die Leute an das Unternehmen und dessen Werte erinnern, bestenfalls im positiven Sinne. Sie stellen also Schlüsselbilder dar.

Was ist ein gutes Maskottchen und was ein schlechtes?

Wichtig ist nicht nur der Wiedererkennungswert, sondern auch die Sympathie, die es ausstrahlt. Weniger gut ist es, wenn das Maskottchen nicht zum Unternehmen passt oder es mit einem anderen verwechselt wird, da es ihm zu sehr ähnelt.

Was halten Sie von dem neuen Maskottchen der Winteruniversiade?

Um ein Maskottchen zu beurteilen, muss man sich immer fragen, was das Unternehmen - in diesem Fall die Studierenden der Universität Luzern - ausdrücken will und ob das Maskottchen dazu passt. Durch die Beinfreiheit kann es sich gut bewegen, was wichtig für das Thema Sport ist. Die Farbe erinnert an das Logo der Universität Luzern, die blauen Beine an das Luzerner Kantonswappen, was sicherlich passend ist. Die Glocke, die es um den Hals trägt, erinnert an die Innerschweiz und es hat ein sympathisches Lächeln. Fazit: Es sieht ganz nett aus.

Weshalb finden Maskottchen oft Anklang bei den Leuten, wobei andere Formen von Werbung teilweise vermieden werden?

Es gibt auch Werbungen, die gerne angeschaut werden. Wichtig ist, dass das Schlüsselbild einen positiven Eindruck hinterlässt. So bedient sich beispielsweise Nespresso am Image von George Clooney, was vielen Leuten Lässigkeit und Charme vermittelt. So geht es nicht immer um das spezifische Produkt hinter dem Schlüsselbild, vielmehr um die Eigenschaften und Werte, die es vermittelt.

Mit dem Auftauchen des neusten Fabelwesens ist es höchste Zeit, einen Blick auf die Maskottchen zu werfen, die in der Zentralschweiz bereits etabliert sind. Eine Auswahl:

Zugiblubbi

Bild: Werner Schelbert

Zugiblubbi – so heisst der freundliche Moorgeist vom Zugerberg. Er lebt in den mystischen Tümpeln des Hochmoores und wurde von Jolanda Steiner entwickelt. Er hat seinen eigenen Entdeckungsweg auf dem Zugerberg, auf dem man gemeinsam mit dem Geist auf Diamantensuche gehen kann.

Sonnenzwerg

Bild: PD

Zugiblubbi ist nicht das einzige Maskottchen, das seinen eigenen Erlebnisweg hat. Auf dem Sonnenberg in Kriens kann man seit 2014 den Zwergenweg entlang gehen, der den Stationen des Buchs «Der Sonnenzwerg und s blaue Bähnli» folgt. Die Geschichte: Der Sonnenzwerg ist zu spät von seinem Winterschlaf erwacht, er braucht Hilfe beim Sammeln der Sonnenstrahlen, damit die historische Sonnenbergbahn bald wieder fährt.

Pilu

Bild: PD

Neben dem Zuger- und dem Sonnenberg darf natürlich auch beim Luzerner Hausberg das Maskottchen nicht fehlen. In den Höhlen des Pilatus sollen laut einer Sage früher Drachen gelebt haben. Deshalb ist es auch naheliegend, dass die Pilatus-Bahnen sich für einen Drachen als Maskottchen entschieden haben. Fliegen kann der kleine Drache jedoch nicht und Feuer spucke er höchstens mal, wenn er sich im Winter eine Halsentzündung eingefangen hat, schreiben die Pilatus Bahnen auf ihrer Webseite. Pilu hat zwar keinen Erlebnisweg, dafür ein ganzes «Land». Das Pilu-Land ist ein Spielplatz mit Grillstellen, auf dem sich die Kinder austoben können.

Siegfried und Leu

Bild: PD

Eine Sportmannschaft ohne Maskottchen? Geht nicht. Der FC Luzern hat sogar zwei Maskottchen, die sich seit längerer Zeit um die Unterhaltung der kleinen und grossen Fans kümmern. 2016 gab es neue Kostüme, die Namen Siegfried und Leu blieben jedoch bestehen, weil sich die Fans dafür einsetzten.

Kräuterhexe Lizi

Auf dem Wirzweli in Nidwalden lebt die Hexe Lizi. Genau wie die anderen Berg-Maskottchen hat sie ihren eigenen Erlebnisweg und ein Kinderbuch. Auf dem Weg folgt man ihren Spuren durch einen mystischen Wald, vorbei an verzauberten Orten bis hin zum Zauberbuch der Hexe.

Luki

Bild: Roger Grütter

Neben Sportclubs und Bergbahnen scheinen die Markenbotschafter auch bei Banken hoch im Kurs zu stehen. Luki wohnt am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank. Er besucht verschiedene Anlässe rund um Luzern, wie beispielsweise den Stadtlauf. Seine Erfinder zählen Sport, Basteln und Rätseln zu seinen Hobbys. Der Löwe hat sogar seine eigene App, in der Kinder Puzzles lösen und Memory spielen können.

Kabi

Bild: Andrea Schelbert

Nicht nur die Luzerner Kantonalbank, auch die Kantonalbank Schwyz hat ihr eigenes Maskottchen: die Maus Kabi. Sie soll den Kindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit Geld beibringen. Dafür hat das Maskottchen seine eigene Webseite. Und mit der Kabi-Clubkarte können fleissig Punkte gesammelt werden. Da werden die Kinder schon früh auf ihre erste richtige Kreditkarte vorbereitet.

Ewolina

Bartgeier BG838 auf der Melchsee-Frutt heisst Ewolina. Der Name stammt aus einem Wettbewerb des EWO bei dem über 600 Vorschläge eingegangen sind. Bild: Hansruedi Weyrich/PD

Für ein Tier hat sich auch das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) entschieden. Ihr Maskottchen bezieht sich jedoch auf ein echtes Tier: Das Bartgeier-Weibchen Ewolina wurde 2015 auf der Melchsee-Frutt ausgewildert. Seither gibt es Ewolina auch in Plüschtierform und sie macht auf das Engagement der EWO beim Projekt der Bartgeier-Auswilderung in den Obwaldner Bergen aufmerksam.

Kennen Sie weitere Maskottchen, die wir unbedingt auf die Liste nehmen müssen? Dann melden Sie sich bei uns.