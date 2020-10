Divertimento verschiebt Tour Das Kabarett-Duo Divertimento sagt wegen den wieder verschärften Coronasituation seine Herbsttour ab. Die Auftritte werden allesamt auf nächstes Jahr verschoben

Manu Burkart und Jonny Fischer werden erst nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehen. Bild: PD

(bev) Wegen der verschärften Coronasituation wird die Herbsttour 2020 von Divertimento auf den Herbst 2021 verschoben. «Diesen Entscheid haben wir heute mit Manu Burkart und Jonny Fischer getroffen», teilte die Produktionsfirma Keep Cool gestern mit. Das Schweizer Comedy-Duo wäre im November in der Zentralschweiz aufgetreten: am 10. November in Altdorf, am 13. und 14. November in Hochdorf sowie am 18., 20. und 21. November in Luzern. Sämtliche Veranstaltungen werden verschoben.

Die Tickets behalten laut Mitteilung ihre Gültigkeit. Die Verschiebedaten werden bis Ende Jahr über www.cabaret-divertimento.ch und die Vorverkaufsstellen bekannt gegeben.