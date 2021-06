Energie Geldquelle Sonnenlicht: CKW will im Solarmarkt expandieren Mit der Verkündigung des Halbjahresergebnisses am Mittwoch haben die Centralschweizer Kraftwerke (CKW) bekanntgegeben, ihr Solargeschäft auf die ganze Deutschschweiz ausdehnen zu wollen.

Installation einer Fotovoltaikanlage: Die CKW setzt auf Solarenergie als Wachstumsfeld. Bild: PD

Am Donnerstag haben die Centralschweizer Kraftwerke (CKW) fürs Geschäftsjahr 2020/2021 ein solides Halbjahresergebnis vorgelegt. Gemäss einer Mitteilung stiegen die Gesamtleistungen um 2,1 Prozent auf 444 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis (Ebit) wiederum erhöhte sich von 40,7 Millionen auf 105,3. Der Unternehmensgewinn beträgt 97,4 nach 29,8 Millionen in der Vorjahresperiode.

Von Sondereffekten profitiert

Das Segment Netze profitierte dabei von der bereits angekündigten nachträglichen Entschädigung von Swissgrid für die Anlagen des ehemaligen CKW-Übertragungsnetzes. Diese Entschädigung wirkt sich auf Stufe Ebit mit 24,3 Millionen Franken aus. Im Segment Energie wiederum hat sich die Bewertung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stenfo) im Vorjahresvergleich um 74,4 Millionen Franken verbessert. Hingegen habe das ausserordentlich hohe Handelsergebnis des Vorjahres nicht mehr erreicht werden können. Dieses schliesse um 19,6 Millionen Franken tiefer ab. Dank höherer Preise an den internationalen Strommärkten habe die wegen reduzierter Kraftwerksverfügbarkeit tiefere Produktionsmenge jedoch weitgehend kompensiert werden können, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Segment Gebäudetechnik sei trotz Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie ein sehr erfreuliches Ergebnis auf Vorjahresniveau erarbeitet worden. Dazu beigetragen habe auch das weitere Wachstum im Solarbereich. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl der CKW in diesem Bereich auf 35 Personen verdoppelt. Erst ende April hat der Stromanbieter eine grössere Übernahme im Solarbereich getätigt und sämtliche Aktien der Solarville AG mit Standorten in Winterthur und Egerkingen übernommen. Das Unternehmen ist auf die Planung, die Installation und den Unterhalt von Solaranlagen spezialisiert; sowohl für Private wie auch für Gewerbe, Industrie und die öffentliche Hand. Das Wachstum beim Zubau von Fotovoltaik lag bei der CKW letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr bei über 30 Prozent.

Weitere Zukäufe möglich

Mit der Verkündung des Halbjahresergebnisses gab die CKW nun bekannt, das Geschäft auf die ganze Deutschschweiz ausweiten zu wollen. Wie die CKW auf Nachfrage konkretisiert, sei das Ziel mittelfristig in der ganzen Deutschschweiz Solaranlagen in allen Grössen zu installieren. Dieses Wachstum soll sowohl organisch also durch eigenes Wachstum, aber auch anorganisch über den Zukauf von Firmen vollzogen werden. «Aus eigener Kraft ist ein Wachstum recht schwierig. Denn die Fachkräfte im Solarbereich sind auf dem Markt sehr gefragt und es ist anspruchsvoll, Stellen zu besetzen», gibt ein Sprecher zu bedenken. «Wir beobachten den Markt weiterhin und prüfen weitere Firmenkäufe in diesem Bereich. Im Fokus liegen an die Zentralschweiz angrenzende Regionen.» Zur genauen Investitionssumme für diese Expansionsstrategie könne er keine Angaben machen.