Erfolgreiche Wintersaison 2018/19 für die Zentralschweizer Skigebiete

Die Zentralschweizer Skigebiete dürfen sich über Spitzenwerte freuen. Im Fünf-Jahres-Vergleich besuchten so viele Sportler die Skigebiete wie noch nie.

Anstehen, um transportiert zu werden: Wintersportler bei der Talstation des Engstlenlifts im Skigebiet Engelberg-Titlis. (Bild: Roger Grütter, 17. Februar 2019)

(pd/uus) Die Ersteintritte – so wird die Anzahl Gäste erhoben – liegen im Fünf-Jahres-Durchschnitt bei plus 22,6 Prozent und bei plus 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Umsatz konnte sich die Region laut einer Mitteilung der Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ) überdurchschnittlich gut entwickeln: plus 24 Prozent im Fünf-Jahres-Durchschnitt und plus 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahlen, die von Seilbahnen Schweiz erhoben wurden, zeigen im landesweiten Vergleich auf, dass die Zentralschweiz auch national spitze ist: Sie weist die grösste positive Veränderung bei den Ersteintritten im Fünf-Jahres-Vergleich auf sowie gegenüber dem Vorjahr. Dies noch vor den Waadtländer und Freiburger Alpen (19,8 Prozent/3,2 Prozent), dem Wallis (11,9/7,1) oder Graubünden (8,9/8,3).

Gezielte Investitionen in Bahninfrastrukturen, Beschneiungsanlagen und touristische Angebote in den vergangenen Jahren hätten sich ausgezahlt, begründen die TUZ den erfolgreichen Winter weiter. Wenn das Wetter wie im Februar mitspiele, «erfreue sich der Schneesport wieder höherer Beliebtheit». Zudem kämen in jüngerer Zeit vermehrt auch Ausflugsgäste als Fussgänger hinzu, die sich an alternativen Angeboten erfreuen würden.