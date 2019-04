Bildstrecke Erster offizieller Sommertag 2019 Der 24. April wird als erster offizieller Sommertag 2019 in Erinnerung bleiben. An etlichen Orten wurde die 25-Grad-Marke geknackt. Westlich der Reuss gab es Gewitter und stürmischen Südwestwind, in der Zentral- und Ostschweiz griff der starke Föhn bis weit ins Flachland hinaus.

Frühlingsstimmung am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin, Zugersee, 23. April 2019) Frühlingsstimmung am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin, Zugersee, 23. April 2019) Schöner Blick von Stans Richtung Pilatus. (Bild: Hans Steiner, Stans, 24. April 2019) Papilio machaon, Wunder der Natur. Der erste Schwalbenschwanz ist heute geschlüpft und losgeflogen. Er hat den Winter verpuppt in unserem Garten verbracht. (Bild: Priska Ziswiler-Heller, Ettiswil, 24. April 2019) Oben Föhn, unten schön! Föhnstimmung bei der Buochlikapelle am Bürgenberg. (Bild: Christian Hählen, Ennetbürgen, 23. April 2019) Föhnstimmung am Vierwaldstättersee. Aufnahme vom Buochserberg Richtung Osten. (Bild: Christian Hählen, Buochs, 23. April 2019) Wunderbarer farblicher Sonnenuntergang. (Bild: Urs Gutfleisch, Ruswil, 23. April 2019) Dieser Frosch scheint die Mittagssiesta zu geniessen, ist er doch perfekt getarnt! (Bild: Heinz Huber, Sins, 21. April 2019) Vom Löwenzahn bis zur Pusteblume. (Bild: Jael Zurbuchen, Sursee, 22. April 2019) Kurz vor dem Abflug. (Bild: Jael Zurbuchen, Sursee, 22. April 2019) Abendstimmung im Naturschutzgebiet Weissenau. (Bild: Bruno Ringgenberg, Unterseen, 23. April 2019) Ein unaufälliger Vogel, der sich gerne versteckt aufhält, dafür ein wunderschöner Gesang: Die Nachtigall. (Bild: Marianne Schmid, Cudrefin, 21. April 2019) Frühlingserwachen auf dem Urnerboden. (Bild: Margrith Kempf-Gisler, Urnerboden, 22. April 2019) Ganz schön gwundrig: Klar wollen diese Kälber Gewissheit haben wer sich für sie interessiert. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Küssnacht am Rigi, 16. April 2019) Was für eine herrliche, wunderschöne Umgebung. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Buonas am See, 23. April 2019) Penséees, Stiefmütterchen oder Viola heissen sie, sind hübsch und ausdauernd und blühen auf dem Balkon. (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg, Luzern, 23. April 2019) Unzählige Tulpen entlang der Frühlingsstrasse von Mainau leuchten um die Wette. (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg, Insel Mainau, 16. April 2019) Diese Zauneidechse geniesst die wärmenden Sonnenstrahlen auf den Bauch. (Bild: Marianne Schmid, Ettiswil, 21. April 2019) Blühender Baum in der Naturlandschaft. (Bild: Urs Gutfleisch, Meierskappel, 22. April 2019) Magnolientraum an Ostern. (Bild: Priska Ziswiler-Heller, Wolhusen, 21. April 2019) Nachwuchs bei den Wildgänsen auf dem Steinibüehlweiher. (Bild: Xaver Husmann, Sempach, 22. April 2019) Wunderschöne Bergwelt, noch im Schnee. (Bild: Bruno Ringgenberg, Grindelwald First, 22. April 2019) First Cliff Walk: Felssteg mit spektakulärem Blick auf den Eiger, Nervenkitzel garantiert. (Bild: Bruno Ringgenberg, First ob Grindelwald, 22. April 2019) An der Kleinen Emme. (Bild: Priska Ziswiler-Heller, Emmenuferweg, 22. April 2019) Birnenbluescht. (Bild: Priska Ziswiler-Heller, Ettiswil, 22. April 2019) Ein traumhafter Sonnenaufgang am Hammetschwand Lift. (Bild: Sven von Holzen, Hammetschwand Lift, 19. April 2019) Frosch. (Bild: Marianne Schmid, Ettiswil, 20. April 2019) Ausblick vom Bürgenberg auf die grüne Landschaft. (Bild: Bruno Ringgenberg, Nähe Bergstation Hammetschwandlift, 21. April 2019) Bestäuberin im Dienst der Natur. (Bild: Bruno Schuler, Buochs, 20. April 2019) Verblühter Löwenzahn. (Bild: Bruno Schuler, Buochs, 20. April 2019) Schwan im Gras. (Bild: Laura Brügger, Schloss Hallwyl, 20. April 2019) Einsames Buschwindröschen am Bach. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 21. April 2019) Blühendes Veilchen im Rasen. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 21. April 2019) Die ersten Sonnenstrahlen erleuchten den blühenden Baum. (Bild: Urs Gutfleisch, Malters, 21. April 2019) Kapelle von Urswil im Morgenrot. (Bild: Heidi Baumli-Weber, Urswil, 21. April 2019) Frühlingsblüten. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 20. April 2019) Eine fleissige Biene bei der Arbeit. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 20. April 2019) Ein fulminanter Vollmondaufgang über dem Bächistock. (Bild: Xaver Husmann, Rain, 19. April 2019) Der Löwenzahn spriesst. (Bild: Walter Buholzer, Merlischachen, 19. April 2019) Der Frühling ist da. (Bild: Walter Buholzer, Merlischachen, 19. April 2019) Wilde Kirschblüten vor dem Uri Rotstock und dem Gitschen. (Bild: Hans Steiner, Seelisberg, 20. April 2019) Was für ein Morgen, keine Wolke am Himmel. (Bild: Vinzenz Blum, Hergiswil am Napf, 20. April 2019) Wunderbaren Frühlingsblumen bei traumhaftem Wetter an der Seepromenade in Zug. (Bild: Urs Gutfleisch, Zug, 20. April 2019) Die Welt steht manchmal Kopf. (Bild: Laura Brügger, Schmerikon, 19. April 2019) Hier auf dem Hof Ober-Holz in Hergiswil frönte wie jedes Jahr der absolute «Oster-Freak» Alois seinem wunderschönen Hobby. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Hergiswil b. Willisau, 19. April 2019) Vollmondnacht am Karfreitag. (Bild: Josef Lustenberger, Wolhusen, 19. April 2019) Spezielle Wolkenstimmung mit Vollmond, beobachtet am Karfreitag. (Bild: Josef Habermacher, Diegenstal, 20. April 2019) Sonnenaufgang vom Stanserhorn. (Bild: Rolf Kälin, Stanserhorn, 20. April 2019) Monduntergang auf dem Stanserhorn. (Bild: Rolf Kälin, Stans, 20. April 2019) Für einmal kein Wasservogel. Wer wurde wohl mehr überrascht, die Ratte oder der hinter der Kamera? (Bild: Walter Buholzer, Hans Erni Quai, 17. April 2019) Just zu den Ostertagen präsentiert das Entepaar stolz ihr elf Kücken. (Bild: Josef Roman Hirsiger, Horw, 19. April 2019) Frühling am Stanserhorn: Die Krokusse spriessen wie Bild am Ächerli. (Bild: Beat von Holzen, 19. April 2019) Segelboot auf dem Weg in den Bootshafen. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 17. April 2019) Traumhafter Sonnenaufgang heute Morgen auf dem Holderchäppeli/LU. (Bid: Urs Gutfleisch, Holderchäppeli, 19. April 2019) Sonnenuntergang über dem Lindenberg. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 17. April 2019) Wunderbar farbenprächtiger Sonnenuntergang am Sempachersee. (Bid: Urs Gutfleisch, Sempach, 18. April 2019) Nicht nur die Bienen sind fleissig, auch diese Imkerin hat momentan «Hochsaison» ! Aufgenommen auf dem Wanderweg zwischen Buonas und Cham. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 18. April 2019) Frohes Osterfest wünscht dieser Osterhase. (Bild: Urs Gutfleisch, Hildisrieden, 18. April 2019) Frühlingserwachen in Sursee. «Ich wünsche der ganzen Redaktion schöne Ostern», schreibt unser Leser hinzu. Wir sagen: «Dankeschön. Das wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern ebenso!» (Bild: Markus Suppiger, Sursee, 15. April 2019) «Mir gefallen die Frühlingsfarben sehr», kommentiert der Leser dieses Foto. (Bild: Markus Suppiger, Sursee, 15. April 2019) Frühling am Ägerisee. (Bild: Peter Bumbacher, 18. April 2019) Erst fünf Minuten alt und schon auf den Beinen. (Bild: Peter Bumbacher, Steinhausen, 18. April 2019)

Am Gründonnerstag war ein kurioses Himmelbild in Flühli zu sehen, so Leserin Birgit Lötscher. «Die Wolken sahen aus wie ein Schneefeld. Bei der Sonne reitet eine Hexe auf dem Besen vom Teufel verfolgt.» (Bild: Birgit Lötscher, Flühli, 18. April 2019) Frühling in blütenweisser und himmelblauer Pracht. (Bild: Josef lustenberger, Wolhusen, 18. April 2019) «Sonnenenergie» in Vorberg. Bild: Ledi Herzog (Willisau, 17. April 2019) Der Blick von der Kapellbrücke durch die Glaskugel. Bild: Ledi Herzog (Luzern, 17. April 2019) Diese Wiesenhummel ist unermüdlich mit dem Bestäuben der Blüten beschäftigt. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht, 18. April 2019) «Frohe Ostern» wünscht uns Leserin Irenne Wanner und schickt uns dieses Bild aus Schötz. Leser Urs Gutfleisch hat uns diese frühlingshafte Kulisse vom 15. April 2019 am Buochsersee geschickt. Frühling am Zugersee – festgehalten von Leser Peter Bumbacher am 15. April 2019. Die Eidechse hat auch schon bemerkt, das es wieder wärmer geworden ist und kommt aus ihrem Versteck hervor. (Bild: Josef Lustenberger, Wolhusen, 15. April 2019) Blühender Baum weiss angezuckert. (Bild: Urs Gutfleisch, Malters, 14. April 2019) Tulpenschau in Morges am Genfersee mit farbenprächtigen Blumen. (Bild: Xaver Husmann, 12. April 2019) Frühlingseinzug. (Bild: Anita Imfeld-Leu, Steinhausen, 13. April 2019) Dieser Schmetterling mit der Bezeichnung «Tagpfauenauge» passt farblich perfekt in diese Umgebung. (Bild: Margrith Röthlin-Imhof (Luzern, 8. April 2019)) Der Weg zum Frühling. (Bild: André Egli, Altbüron, 13. April 2019) Ein zarte Pfingstrosen-Knospe im Garten. (Bild: Josef Habermacher, Rickenbach, 13. April 2019) Wolkenverhangener Himmel über der Kapellbrücke. (Bild: Urs Gutfleisch, Luzern, 12. April 2019) Die Kirschbäume über dem Sempachersee stehen in voller Blüte. (Bild: Irene Wanner, Schenkon, 11. April 2019) «Setz dich hin und lies ein Buch» – mitten im Brandwald. (Bild: Irene Wanner, Eich, 11. April 2019) Frühlingsstimmung in Ennetbürgen. (Bild: Walter von Holzen, 9. April 2019) Löwenzahnfelder verzaubern die Landschaft. (Bild: Vinzenz Blum, Mauensee, 9. April 2019) Frühlingsstimmung beim Friedhof Zug. (Bild: Daniel Hegglin, 9. April 2019) Eine Biene bei der Arbeit. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 9. April 2019) Der Frühling trägt sein Hochzeitskleid. (Bild: Josef Lustenberger, Wolhusen, 9. April 2019) Frühling am Carl-Spitteler-Quai. (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 9. April 2019) Nicht der schönste, aber der erste Schmetterling, den unsere Leserin dieses Jahr ablichten konnte. (Bild: Claudia Scheuber, Sarnen, 9. April 2019) Blick vom Bramberg (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 3. April 2019) Fantasie kennt keine Grenzen; Gibt es tatsächlich Osterhasen aus Schnee? (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Gebiet Sonnmatt/Luzern, 8. April 2019) Villette Park in Cham. (Bild: Daniel Hegglin, 8. April 2019) Ist das wieder schön! (Bild: Ledi Herzog, Willisau, 8. April 2019) Der Zierstrauch Schneeball «entpuppt» sich. (Bild: Niklaus Halter, Sarnen, 8. April 2019) Was für ein wunderschöner Anblick; Zuerst hört man das Gezwitscher und dann sieht man diesen Grünling. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Tschädigen/Meggen, 8. April 2019) Der Schnee in Altdorf ist wieder geschmolzen. (Bild: Regula Gut, Altdorf, 8. April 2019) Wunderbare mystische Morgenstimmung mit den Schafswolken über dem Himmel. (Bild: Urs Gutfleisch, Malters, 8. April 2019) Sonnenuntergang über dem Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 7. April 2019) Abendrot über dem Pilatus. (Bild: Daniel Hegglin, Zugerberg, 5. April 2019) Farbliche Abendstimmung beim Sonnenuntergang. (Bild: Urs Gutfleisch (Eich, 7. April 2019) Blumen am Carl-Spitteler -Quai. (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 7. April 2019) Gestern noch Winter, heute schon Frühling. (Bild: Peter Bumbacher, Unterägeri, 6. April 2019) Die Sonne hat sich verabschiedet. (Bild: Irene Wanner, Eich, 6. April 2019) Der Frühling kann kommen. (Bild: Leila Aebli, Murten, 23. März 2019) 103 Bilder Die schönsten Leserbilder des Monats April

Der Mittwoch war der bislang wärmste Tag in diesem Jahr. Die offizielle Grenze von 25 Grad wurde an etlichen Orten überschritten. In Luzern wurden Temperaturen von bis zu 24,5 Grad gemessen. In Giswil und Cham waren es 24 Grad und in Altdorf 22,3 Grad.

In der westlichen Landeshälfte wirkte der starke bis stürmische Südwestwind als Unterstützung, im Osten der ins Flachland ausgreifende Föhn.

Auch am Donnerstag bläst in den Alpen ein starker bis stürmischer Föhn. In der Folge sind noch einmal ähnliche Temperaturen wie am Mittwoch möglich.