Vierwaldstättersee: Tickets können neu per Fairtiq-App gelöst werden In der Schlange am Schiffsbillet-Schalter stehen, wird dank der ÖV-App überflüssig. Fairtiq funktioniert dort, wo das GA gültig ist. Nebst Zug, Bus und Tram kann die App neuerdings auch zu Wasser verwendet werden.

(pd/lil) Wer ganz ohne Umstände reisen will, entledigt sich dem Ticketkauf mittels der Fairtiq-App: Reisende in der gesamten Schweiz müssen sich vorab kein Ticket kaufen, wenn sie mit dem ÖV unterwegs sind. Auch das Angeben von Endstationen ist nicht nötig. Die App verrechnet jeweils das günstigste verfügbare Ticket, schreibt das Berner Start-Up Fairtiq in einer Mitteilung.

Neu kommen Kursschiffe auf Schweizer Gewässern innerhalb des GA-Gültigkeitsbereichs hinzu. Die Handhabung der App bleibt dieselbe: Vor dem Einsteigen in Zug, Bus, Tram oder Schiff wird «Start» gedrückt, womit die Reisenden ein gültiges Ticket für den gesamten ÖV besitzen. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer Klick die Kostenerfassung. Mittels Standortermittlung erkennt die App die zurückgelegte Strecke und verrechnet das preisoptimale Billett. Umsteigen vermag die App zu erfassen, wie auch den Wechsel zwischen Transportmöglichkeiten.