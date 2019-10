So dürfte es heute wohl zahlreichen Leserinnen und Lesern ergangen sein, welch die falschen Seiten in unserer heutigen Zeitungsausgabe entdeckt haben. (Bild: Getty)

Falsche TV-, Wetter- und Rätselseite in der Freitags-Ausgabe unserer Zeitung Aufgrund einer Verwechslung haben wir in der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben von heute Freitag auf den Seiten Wetter, TV und Rätsel die Seiten vom Vortag erneut publiziert. Die korrekten Seiten liefern wir nun hier nach. Sven Gallinelli

Zahlreiche Leserinnen und Leser unserer Printausgabe haben bemerkt, dass in der heutigen Ausgabe vom Freitag, 18. Oktober, dieselben TV-, Wetter und Rätselseiten erschienen sind wie in der Ausgabe vom Donnerstag. Wir bitten Sie, diesen ärgerlichen Fehler zu entschuldigen. Grund für die Verwechslung war ein Fehler in der technischen Produktion.

Die Rätsel-, TV- und Wetterseite hat bei unseren Leserinnen und Lesern eine hohe Einschaltquote - das ist uns bewusst. Wir haben darum unser E-Paper aktualisiert und mit den korrekten Seiten ausgestattet - den Zugang zum E-Paper finden Sie hier: www.luzernerzeitung.ch/epaper

