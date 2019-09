Farbenpracht in Kunst und Handwerk laden an den europäischen Tagen des Denkmals zum Einblick ein «Farben schaffen Emotionen» – Europäische Tage des Denkmals stehen im Zeichen der Farben. Fünf Innerschweizer Kantone bieten ein vielfältiges Angebot. Veranstaltungen und Objekte stehen am 14. und 15. September zur Teilnahme und Besichtigung offen.

Neugotik aussen, Jugendstil innen. In der Pauluskirche findet am Sonntag, 15. September eine Führung statt. (Bild: Nadia Schärli, 18. März 2013)





(jb) Ob Tapeten und farbenprächtigen Wand- und Deckenmalereien in ausgewählten Chorherrenhäusern in Beromünster, die rot gefasste Holzfassade und Inneneinrichtung des «Schlössli Götzental» in Dierikon oder die im Art déco-Stil flächendeckend bemalte Schatzkammer der Luzerner Hofkirche: Das farbige Erbe in Luzern verleitet zum Genuss eines intensiven und vielfältigen Zusammenspiels von Malerei und Architektur ein.

Mehrere zehntausend Personen besuchen jährlich die rund 1000 Veranstaltungen im Bereich der Kulturgütererhaltung an über 400 Orten schweizweit. Die Tage des Denkmals werden durch die Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (Nike) koordiniert. Das von derselben Stelle stammende gesamtschweizerische Programm wird dann jeweils von den kantonalen Stellen für Denkmalpflege und Archäologie organisiert und umgesetzt. Auch dieses Jahr hätten sich die Innerschweizer Kantone Schwyz, Uri, Nidwalden, Obwalden und Luzern für eine gemeinsame Programmbroschüre entschieden, schreibt die kantonale Denkmalpflege des Kantons Luzern. Diese geht über das gesamtschweizerische Programm hinaus.

Die bunte Fassade des Tellspielhauses prägt das Ortsbild von Altdorf. Deren Restaurierung ist Thema der Führung vom Samstag, 14. September. (Bild: Elias Bricker, 02. August 2015)

Die Stadt Luzern selbst bietet zudem diverse Führungen an. Die Farbkonzepte der Moderne im Kirchgemeindehaus Lukas, die Präsentation farbgebender Techniken in Kunst und Handwerk im historischen Museum Luzern und die Materialbibliothek für Pigmente und Farbstoffe mit ihren rund 500 Pigmentmustern sind nur einige davon.

Die Innerschweizer Kantone bieten am 14. und 15. September ein farbiges Angebot an Objekten und Veranstaltungen. Den Auftakt zu den Tagen des Denkmals bietet ein Podiumsgespräch und ein filmisches Gebäudeportrait im Singsaal des Dulaschulhauses in Luzern. Am 09. September diskutieren dort Fachleute aus der Denkmalpflege, der Restaurierung und dem Städtebau über Farbe im Ortsbild. Die an der HSLU Technik & Architektur entstandenen Gebäude-Portraits leiten diese Veranstaltung ein.