Fasnacht 2022 Highlights, Stimmen und Bilder: Das war der Schmutzige Donnerstag in der Zentralschweiz im Liveticker

Die Highlights des Fritschi-Umzugs Video: PilatusToday/Tele1

Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem Urknall begann am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und seinem Gefolge erlebte die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

begann am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz und dem durch und seinem Gefolge erlebte die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. 16’000 Fasnächtler waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich».

waren beim Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Gemäss der Luzerner Polizei verlief die Tagwache «sehr friedlich». Der grosse Fritschi-Umzug mit 40 Nummern am Donnerstagnachmittag lockte 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer an – so viele wie vor zwei Jahren.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

22:45 Uhr

22:35 Uhr

Heute war in der ganzen Zentralschweiz Fasnacht angesagt. Unsere Reporterinnen und Reporter waren an den verschiedensten Anlässen dabei und haben die Stimmung für Sie eingefangen. In unserem Übersichtsartikel finden Sie Texte, Bildergalerien und Videos von der Fasnacht in der Zentralschweiz:

22:24 Uhr

Bei der Rathaustreppe wird immer noch geschränzt, was das Zeug hält. Hier geht es zur Webcam.

Screenshot: Webcam

22:16 Uhr

«Wir geniessen es, dass wir wieder draussen Party machen können.» Isabelle und ihre Freunde wollen noch lange nicht nach Hause und verpflegen sich vor Ort.

21:56 Uhr

20 Bilder 20 Bilder Gförchig - aber fotogen! Bild: Stefan Kunz (Luzern, 24. Februar 2022)

21:38 Uhr

Karneval feiern in Köln, wenn in der Ukraine Krieg tobt? In Deutschland hat das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag auf die dramatische Entwicklung mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine reagiert: Das Rosenmontagsfest am Montag wurde abgesagt. In den grossen Schweizer Fasnachtshochburgen Luzern und Basel ist derweil keine Diskussion zu vernehmen, ob man in Sachen Fasnacht auf den Krieg in Europa reagieren soll. Hier schwenkt aber ein Fasnächtler eine Ukraine-Fahne.

Gesehen an der Grabenstrasse in der Altstadt. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

21:22 Uhr

Der Winter wurde so richtig weggefegt. Stefan von den Chottlebotzer Lozärn sagt dazu: «Die verrückteste Fasnacht überhaupt!»

21:05 Uhr

Wer in der Altstadt wohnt und schlafen will: Unmöglich! Guuggenmusigen wie die Wäsmeli-Chatze schränzen, was das Zeug hält.

Die Guuggenmusig streift durch die Gassen. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

20:54 Uhr

Die Sempacher Guuggenmusigen haben auf der Seevogtey ein Ersatzfest für das coronabedingt abgesagte und traditionsreiche «Märemonschter» auf die Beine gestellt. Neun Guuggenmusigen sorgten heute Abend für eine feuchtfröhliche Stimmung, darunter die heimischen Märebrätscher sowie die Bäribrommer, die heuer ihr 40-Jähriges feiern. Ihnen war es zu verdanken, dass die Fasnacht wieder nach Sempach zurückkehrte.

Auch die Eichleguugger Eich waren dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 24. Februar 2022)

Sie heizten dem Publikum ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 24. Februar 2022)

20:39 Uhr

Gfürchige Gestalten und Hexen überall in Luzerns Gassen – als ob Walpurgisnacht wäre.

Zwei Hexen unterwegs Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

20:20 Uhr

Ein Basler am Luzerner Urknall: In seiner Kolumne erklärt Maximilian Karl Fankhauser, wieso der Luzerner Schmudo für ihn ein Kulturschock war und was in Basel anders läuft.

Seine Begleitung am Urknall: Arthur und Thomas Shelby von den Peaky Blinders und ein Igel. Bild: Maximilian Karl Fankhauser

19:54 Uhr

Unser Reporter hat an der Fasnacht zwei Touristen angetroffen, die wegen der Arbeit gerade in Luzern sind. Sie amüsieren sich offenbar bestens.

19:36 Uhr

Auch auf der Luzerner Landschaft, etwa in Escholzmatt und in Beromünster, gab es heute Umzüge und Dorffasnacht zu geniessen. Hier finden Sie unsere Artikel dazu:

19:11 Uhr

Mittlerweile ist es dunkel draussen. Auf der Bahnhofstrasse versammelt sich das Partyvolk. Es wummen die Bässe, ab und zu mischen sich die Klänge einer Guuggenmusik darunter.

Hier läuft die Party. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

18:59 Uhr

18:46 Uhr

Originelle Sujets, laute Musik und ganz viel Konfetti: Hier finden Sie die besten Bilder vom Schmudo in der Stadt Luzern.

50 Bilder 50 Bilder Impressionen von der Luzerner Fasnacht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2022)

Unsere Redaktorin Sandra Monika Ziegler war in Luzerns Gassen unterwegs.

18:35 Uhr

Reto Bachmann von Fidelitas Lucernensis «ist fidel», wie er im Interview sagt. Er spricht auch über das Fasnachtsvirus – und Covid-19.

18:25 Uhr

Wollen Sie den Fritschi-Umzug nochmals Revue passieren lassen? Im Highlight-Video von Tele1 finden Sie eine Zusammenfassung vom Luzerner Umzug.

Video: PilatusToday/Tele1

45 Bilder 45 Bilder Congressus Ebrius mit dem Motto Schwein gehabt Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022)

18:08 Uhr

Derweil herrscht fasnächtliches Treiben in den Luzerner Gassen. Beim Mühleplatz gibt's ein grosses Gedränge – wie in alten Zeiten.

Kein Durchkommen beim Mühleplatz Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

17:56 Uhr

17:42 Uhr

«Wohnen Sie nicht am falschen Ort?» Michelle aus dem Zürcher Unterland hat sich den Fragen unseres Reporters gestellt. Und dort ihre Liebe zur Luzerner Fasnacht geäussert.

17:25 Uhr

Chantal und Natascha sind gesellige und soziale Ausserirdische. Sie versorgen die Luzerner Fasnächtler gratis mit Getränken, damit keine Dürre droht.

Up Gespacet 2022 Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

17:10 Uhr

Geschätzte 30'000 Personen verfolgten den Fritischi-Umzug am Donnerstagnachmittag in der Stadt Luzern. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Das sind gleich viele Zuschauende wie vor zwei Jahren. Der Anlass sei ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Die Umzugsroute habe kurz nach 16.35 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden können.

Weiter schreibt die Polizei in einer Mitteilung, dass im ganzen Kantonsgebiet am Mittwochabend und am Donnerstag rund 50 Fasnachtsveranstaltungen stattfanden. Diese verliefen ohne nennenswerte Einsätze der Polizei in einem zumeist friedlichen Rahmen. Auch diese Anlässe wurden von mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Beteiligten frequentiert.

Geschätzte 30'000 Personen wohnten in #Luzern dem #Fritschiumzug bei. Die #Fasnacht verlief bislang aus polizeilicher Sicht sehr ruhig, die Stimmung ist ausgelassen und friedlich. Gerne begleiten wir Euch Fasnächtler so auch in den kommenden Tagen.

17:01 Uhr

Der Fasnachtsnachwuchs bewies am Chinderumzug in Altdorf Fantasie und Ausdauer. Hier ein paar Impressionen aus dem Kanton Uri:

19 Bilder 19 Bilder Gross und Klein am Chinderumzug in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Februar 2022)

Und hier geht's zum dazugehörigen Artikel:

16:45 Uhr

«Wie machen sich die Ressourcenprobleme bei der Polizei an der Fasnacht bemerkbar?» Unser Reporter hat einem Fasnächtler, dem obersten Polizisten Beni, ein paar unkonventionelle Fragen gestellt.

16:31 Uhr

Sie haben «nicht alle Tassen im Schrank»: Die Fasnächtlerinnen aus Neuenkirch und Sempach.

Das Sujet erlebe ein Revival. Die Schränke seien alle selbstgewerkelt. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

16:17 Uhr

In Beromünster ist die Dorffasnacht in vollem Gang. Normalerweise im Fläcke, mitten im Dorf, dieses Jahr ausnahmsweise etwas ausserhalb auf dem Sportplatz. Guuggenmusigen von hier und Umgebung sind vor Ort, es gibt diverse Bar-Wagen, Foodstände, ein Alphüttli und Festzelt.

Die Blues-Bar heizt dem Publikum ein. Bild: Yvonne Imbach (Beromünster, 24. Februar 2022)

Das Volk ist verkleidet, mit Kind und Kegel hier und geniesst die Stimmung bei herrlichem Wetter.

Glückliche Gesichter in Beromünster. Bild: Yvonne Imbach (Beromünster, 24. Februar 2022)

16:02 Uhr

Valerie und Martin aus Luzern zeigen stolz ihre Haarpracht. Seit dem ersten Lockdown sind immerhin fast zwei Jahre vergangen. Und nein, die Haare sind weder verfilzt, noch unangenehm riechend.

Sie haben die Pandemie-Frisur! Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

15:47 Uhr

Und schon ist er wieder vorbei, der grosse Fritschi-Umzug 2022 in der Stadt Luzern. Die letzten Nummern sind beim Schweizerhof durchmarschiert. Ein Highlight auszuwählen ist schwierig, schliesslich macht die bunte Vielfalt den Umzug so einzigartig.

Fidelitas mit dem Love-mobil Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Delirium als Schamanen Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

15:40 Uhr

Der Umzug in Stans ist beendet. Jetzt feiern die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf dem Stanser Dorfplatz und Guuggenmusigen spielen.

Viel Publikum in Stans Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

15:32 Uhr

Unser Reporter vor Ort in Luzern meint dazu: «Unter der Egg sieht es schon jetzt aus wie nach der Street Parade!»

Die Putzkolonne wird später einiges zu tun haben. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

15:20 Uhr

Der Stanser Umzug ist in vollem Gange. Auf dem Bild die Birger Fäger Ennetbürgen:

Bei ihrem Auftritt legen sie sich gar auf den Boden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

15:10 Uhr

Einige Guuggenmusigen am grossen Fritschi-Umzug tragen nochmals die Kostüme von 2020, einige haben ein neues Sujet gewählt. So oder so: alle Grende sind mit viel Leidenschaft gebastelt worden.

Die Rotseemöven Littau Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Chappelegnome Luzern mit neuem Sujet. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Näbelhüüler Äbike Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

15:00 Uhr

Beim Chinderumzug in Altdorf geben die Kleinsten den Takt an und lassen die Katze tanzen:

So tönt es in Altdorf Video: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Im Winkel gibts zum Abschluss für alle Kinder ein Schoggibrötli zur Stärkung:

In einer Hand das Brötli, doch weitergespielt wird trotzdem. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

14:55 Uhr

Die Baarer Guggenmusik Belcantos spielt eines der vielen spontanen Platzkonzerte an der 44. Zuger Chesslete.

Die Belcantos geben Vollgas. Bild: Vanessa Varisco (Zug, 24. Februar 2022)

19 Guuggenmusigen sind an der Zuger Chesslete aufgetreten und haben den Beginn der Hauptfasnacht gefeiert:

Der Start in die Hauptfasnacht ist an der Zuger Chesslete geglückt Video: PilatusToday

14:40 Uhr

Der Umzug in der Stadt Luzern begeistert die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Kinder schmeissen Konfetti und es wird zur Musik getanzt: Rüüdig schön!

Krienser Masken Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Zunft zu Safran: Die Narren sind los Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Conversio: Die Monsterparade Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

14:26 Uhr

Bald beginnt der grosse Umzug in Stans mit rund 30 Nummern. Aus allen Richtungen strömen die Fasnachtsbegeisterten zum Dorfplatz, der sich immer mehr füllt.

Bild: Matthias Piazza (Stans, 24. Februar 2022)

14:17 Uhr

In Altdorf hat um 14 Uhr der Chinderumzug begonnen. Für Elio, Simo, Marlo, Andrin und Diego (von links) sind Trommeln zu langweilig. Sie spielen lieber Posaune und Trompete. Gleich zuvorderst am Chinderumzug:

Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

Auch die dreieinhalbjährige Jill, der zweijährige Marino und dessen Onkel Fabian Rieder (von links) freuen sich auf den Chinderumzug:

Bild: Carmen Epp (Altdorf, 24. Februar 2022)

14:09 Uhr

Und es geht los mit den ersten Nummern! Eröffnet wird der Umzug nach den Standarten der Gesellschaften und Zünfte durch Bruder Fritschi mit seinem Gefolge und dem prächtig geschmückten Fritschiwagen der Zunft zu Safran. Anschliessend folgt der Mail-Coach der Maskenliebhaber-Gesellschaft.

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 24. Februar 2022)

14:07 Uhr

Heute Morgen ist es beim Luzerner Bahnhof noch zu einem Zwischenfall gekommen: Ein 65-jähriger Mann wurde von einem jungen Mann angerempelt und erheblich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

13:50 Uhr

40 offizielle Nummern zählt der Fritschiumzug. Dazu kommen Bruder Fritschi mit seinem Gefolge, der prächtig geschmückte Fritschiwagen der Zunft zu Safran, die Gäste, andere Spezialnummern und viele «wilde» Kleingruppen und Einzelmasken.

13:45 Uhr

Impressionen im mittäglichen Zug: Es herrscht Pausenstimmung. Man tankt Kraft für die nächste Fasnachtsetappe am Nachmittag und Abend.

Verpflegung zwischendurch ist sehr wichtig, ... Bild: Cornelia Bisch (Zug, 24. Februar 2022)

... und auch der Spass darf dabei nicht zu kurz kommen. Bild: Cornelia Bisch (Zug, 24. Februar 2022)

13:33 Uhr

Das Luzerner Hinterland war auch früh wach – und unser Fasnachtsreporter Reto Bieri mittendrin:

13:07 Uhr

Aus der Jukebok dröhnt Heintje: 7G-Party für Omi Kron 🤣

«Eigentlich sind wir noch mehr, aber ein Teil musste schon wieder ins Altersheim zurück»: Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

12:23 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist die Beste. Was wir schon immer wussten, ist nun auch offiziell bestätigt:

11:43 Uhr

Promi-Alarm im Hotel Schweizerhof in Luzern! Kaum von den Olympischen Winterspielen in China zurück, vergnügt sich Marco Odermatt an der Luzerner Fasnacht.

Sportprominenz: Der Schweizer Skistar Marco Odermatt. Bild: Silvio Frei (Luzern, 24. Februar 2022)

11:34 Uhr

Zeit für einen Blick über den Tellerrand! Wo feiert es sich am schönsten und was macht die Fasnacht in Basel, St.Gallen und Luzern so besonders? Drei Fasnachtsbegeisterte über das närrische Treiben. Im folgenden Videoartikel erklären sie, wie das Fest in ihrer Stadt gefeiert wird und was ihre Fasnacht einzigartig macht:

11:20 Uhr

Es treffen auch Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ein, die nicht schon an der Tagwache dabei waren und nun gemütlich durch die Altstadt flanieren. So etwa dieses Grüppchen. Das Sujet für diese Fasnacht ist nicht neu, wie die Maus betont. «So schnell waren wir dann doch nicht.» Wir finden: Macht nichts, charmant ist es nach wie vor.

Viel Liebe zum Detail: Das Fasnachtsgrüppli aus Sursee und Sempach. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

11:14 Uhr

Miau! Eine dieser Katzen hatte eine besonders weite Anreise: Sie kam aus St. Moritz in die Zentralschweiz, die anderen aus Uznach.

Grumpy Cat and friends in Lucerne. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

10:32 Uhr

Fasnacht ist nicht nur farbig sondern auch politisch. Hier bekommt das kürzlich gescheiterte Veloparking-Projekt unter der Bahnhofstrasse sein Fett ab:

«Nur Vorteile»: Die Idee eines «Veloschtadions» soll besser sein als die gescheiterte Velostation. Bild: Simon Mathis (Luzern, 24. Februar 2022)

Und der Coronakrise zum Trotz sind Touristengruppen aus China offenbar zurück:

Unterwegs in Richtung Bucherer oder Gübelin? Chinesischer Tourist unterwegs in der Leuchtenstadt. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 24. Februar 2022)

10:29 Uhr

Einzelmasken und kleine Gruppen prägen den Vormittag des Schmudo. Wir haben für Sie die schönsten Sujets aufgespürt:

37 Bilder 37 Bilder Auf diesen Moment haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lange gewartet: Der Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

10:20 Uhr

Zahlreiche Fasnächtler stehen Schlange, um sich fotografieren zu lassen. Bild: Silvio Frei (Luzern, 24. Februar 2022)

09:55 Uhr

Familie Rohrer aus Sarnen ist an der Tagwache in Luzern von Anfang an so zum ersten Mal dabei. Die fünf wollten kein Foto ohne Grend – so geht Fasnacht!

«S' Rohrers»: Mit einfachen Mitteln zu einer wirkungsvollen Verkleidung – natürlich mit Grend. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Etwas Schlauch, ein paar Kabelbinder und fertig ist der Grend. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Viel Wirkung mit wenig Aufwand. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

09:50 Uhr

Die Luzerner Polizei bekennt Farbe und markiert Präsenz:

09:36 Uhr

Wie erlebt ein Zürcher Zünftler die Luzerner Fasnacht? Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, stellte sich am Fritschi-Zmorge den Fragen von Fasnachtsreporter Roman Hodel:

Interview mit Ehrengast Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

09:03 Uhr

Daniela und Rahel aus Luzern haben für diese Fasnacht extra wieder gebastelt, als klar war, dass die fünfte und schönste Jahreszeit wieder stattfindet. «Es ist noch etwas schräg hier zu sein. Es ist mega cool – aber auch etwas unwirklich». Und Rahel ergänzt: «Wir sind noch nicht so ausgelassen wie auch schon. Aber das kommt noch!»

Fertig mit «herumeiern»: Daniela und Rahel aus Luzern. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Wahrlich ein Eiertanz: Corona und Fasnacht. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:39 Uhr

Rund 16’000 Leute (3000 mehr als noch 2020) feierten ab 5 Uhr in Luzern den Start der Luzerner Fasnacht – und das «sehr friedlich», wie es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage heisst.

08:24 Uhr

Nach der Tagwache ziehen die Guuggenmusiken durch die Luzerner Altstadt. Nach einem Jahr Aussetzen ist am Donnerstagmorgen um Punkt 5 Uhr mit dem Urknall in Luzern die Fasnacht erwacht. Dass es dieses Jahr eine Luzerner Fasnacht im normalen Umfang gibt, ist zwar erst seit dem Ende der Corona-Massnahmen definitiv. Die Fasnachtsgruppen hatten aber damit gerechnet und Vorbereitungen getroffen.

Es «schränzt» in den Gassen Luzerns: Zahlreiche Guuggenmusigen sind seit dem Urknall unterwegs. Video: Keystone/SDA (Luzern, 24. Februar 2022)

08:19 Uhr

Was war da schon wieder los? Wenige Stunden nach dem Fötzeliräge ist der Kapellplatz in der Luzerner Altstadt fast menschenleer. Wie es scheint, stillen im Moment wohl so einige ihren «Fasnachtshunger».

Der Kapellplatz rund drei Stunden nach dem Urknall und Fötzeliräge. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

08:10 Uhr

Nach dem traditionellen Frühstück mischen sich Fritschi, Fritschene und ihre Familie sowie Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp, Zunftrat, Zunftgrenadiere, die Historische Zunftgruppe, das Umzugskomitee mit den Ehrengästen Philipp Oswald Welti, Zunftmeister der Zunft zur Waag, Zürich, Daniel Salzmann, CEO Luzerner Kantonalbank, und Andreas Ruch, Inhaber der Ruch AG und Präsident der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) «unters Volk».

Sie sind Teil des Fritschizugs von rund 200 Personen, der - begleitet von einer Tambourengruppe - Fasnachtsgruppierungen besucht. Der Fritschizug beruft sich auf eine alte Tradition. Schon früher wurde Bruder Fritschi mit Bannern, Trommeln und Pfeifen durch die Stadt geführt. Mitgetragen wird - wie schon damals - der mit Wein gefüllte Fritschi-Kopf, aus dem ausgeschenkt wird.

Kein Wunder, freut sich Fritschivater und Zunftmeister Viktor M. Giopp besonders über den Ehrentag seiner Zunft:

Unsere Kollegen von Tele 1 haben den Fritschivater am Morgen der Tagwache begleitet. Video: PilatusToday

08:03 Uhr

Gelebte Kreativität: Die Luzerner Fasnacht zeichnet sich durch ihre vielfältigen Sujets und «Grende» aus. Auch Guuggenmusigen legen Wert auf Individualität – keiner soll wie der andere aussehen.

Ivan und Monika, beide 52, aus Kriens, haben «Vögel öbercho» – und zwar wegen dem vielen (Fasnachts-) Verzichten und den vielen Coronavorschriften. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

«Maske ist in Ordnung, aber es kommt darauf an, welche»: Ivan und Monika aus Kriens mit ihrem von der Pandemie inspirierten Sujet. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:48 Uhr

«Es braucht einen Moment, um all die Eindrücke zu verarbeiten»: Fritschivater Viktor M. Giopp ist am heutigen Schmutzigen Donnerstag ein gefragter Mann. Für ein kleines Interview mit unserer Fasnachtsreporterin hat sich der Zunftmeister der Zunft zu Safran trotzdem gerne schnell Zeit genommen:

«Unglaublich, wunderschön, einmalig»: Fritschivater Viktor M. Giopp im Interview. Video: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

Mehr über Viktor M. Giopp lesen Sie im grossen Porträt:

07:36 Uhr

Fritschi-Zmorge: Nach dem Urknall, dem Fötzeliräge und dem Orangenauswerfen geniesst Fritschivater Viktor M. Giopp zusammen mit der ganzen Fritschifamilie, seinen Gästen und Zünftlern eine kleine Stärkung in der Kornschütte.

Fritschivater Viktor M. Giopp (zweiter von links) mit Gefolge beim Fritschi-Zmorge in der Kornschütte. Bild: Sandra Peter (Luzern, 24. Februar 2022)

07:09 Uhr

Der Fötzeliräge über dem Kapellplatz mal aus einer anderen Perspektive: Im Joseph-Willmann-Haus an der Hans-Holbein-Gasse 2 wohnen die Ehrengäste der Zunft zu Safran dem Geschehen auf dem Kapellplatz bei.

Blick aus dem Salon des Joseph-Willmann-Hauses auf den Kapellplatz. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

«Brüelee!» - und wer etwas Glück hat, ergattert sich eine Orange. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

07:00 Uhr

Soundtrack der Fasnacht: Überall gibt’s Guuggenmusig.

Guuggenmusig Rüssfrösch mit dem «Sempacher» - einem der Luzerner Fasnacht. Video: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:35 Uhr

Grossandrang rund um die Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt: Dieser Ort ist bei Guuggen und Fasnächtlern gleichermassen beliebt.

Schauplatz Rathaustreppe: Die Guuggenmusig Blattlüüs spielt auf. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

06:28 Uhr

Auch an anderen Orten in der Zentralschweiz startete heute Morgen früh die Fasnacht. So etwa in Willisau:

Zunftmeister Stephan Kneubühler und seine Frau Madeleine kurz vor dem Urknall um 6 Uhr. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Die Enzilochmanne im Städtli. Leserbild (Willisau, 24. Februar 2022)

Währenddessen in einem Trolleybus der Verkehrsbetriebe Luzern:

Ob dieser Fahrgast ein gültiges Ticket hat? Leserbild

06:06 Uhr

Eine Stadt im Ausnahmezustand: So schön war der Start in die Lozärner Fasnacht 2022!