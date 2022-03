Fasnacht 2022 Schaurig schön: Der Liveticker vom Güdisdienstag in der Zentralschweiz zum Nachlesen Neben dem «Chendermonschter» in der Stadt Luzern standen am Güdisdienstag überall in der Region grössere Umzüge an. Am Abend folgte eines der letzten Highlights der Luzerner Fasnacht 2022: der Monstercorso in der Stadt Luzern.

Die Highlights vom Monstercorso am Güdisdienstag im Video. Video: Tele 1

Der Güdisdienstag steht ganz im Zeichen der Strassenfasnacht und der Vereinigten Guuggenmusigen. An verschiedenen Orten in der Zentralschweiz fanden am Nachmittag zahlreiche Fasnachtsumzüge statt. (zur Übersicht)

statt. (zur Übersicht) Einer davon war den jüngsten Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern gewidmet: Das Chendermonschter in der Stadt Luzern. (zum Artikel)

in der Stadt Luzern. (zum Artikel) Der Güdisdienstag steht ganz im Zeichen der Strassenfasnacht und der Vereinigten Guuggenmusigen . (zum Umzugsprogramm)

steht ganz im Zeichen der Strassenfasnacht und der . (zum Umzugsprogramm) Als letzter Höhepunkt der Luzerner Fasnacht folgte am Abend der Monstercorso durch die Stadt Luzern. (zum Artikel)

Offizieller Schlusspunkt der Fasnacht ist die Verabschiedung von Bruder Fritschi, der den Monstercorso zu Beginn anführt. Gegen Mittwochmorgen hin neigt sich die Fasnacht 2022 dann definitiv ihrem Ende zu.

23:23 Uhr – Verabschiedung

An dieser Stelle beenden wir unseren Fasnachtsticker zum letzten Aufbäumen des bunten Treibens in der Region und zum Ende der fünften Jahreszeit am Güdisdienstag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind! 🥳

23:18 Uhr – Der Güdisdienstag im Überblick

Teuflisch gut – so könnte man den Schluss der Fasnacht in der Zentralschweiz bezeichnen. Hier unsere Übersicht des Tages:

22:48 Uhr – Zeit für ein paar Gedanken

Was hat euch dieses Jahr an der Fasnacht besonders gefallen? Das wollte unsere Reporterin Salome Erni von verschiedenen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern wissen. Und das kam dabei raus:

«Die Guuggenmusigen und der Monstercorso», sagen Christoph und Beatrice aus Buochs in Nidwalden, die mit ihren Töchtern in Luzern sind. Es habe weniger Leute dieses Jahr, sagen sie. Dem Spass macht das aber keinen Abbruch: «Es hat auch seine guten Seiten» Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

«Dass die Fasnacht überhaupt stattfinden konnte! Und natürlich das schöne Wetter.» Die Nacht-Gruppe, dieses Jahr mit ihrem Corona-Sujet als Risikogruppe unterwegs, kommt aus dem «Ausland», wie sie sagt. Die Oberaargauer freuen sich, dass bei ihnen die 5. Jahreszeit erst noch kommt. Aber auch in Luzern dauert es noch einige Stunden, bis es wirklich tschüss Fasnacht heisst. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

«Dass alles so friedlich war! Das muss man auch mal sagen», so Johann aus Emmen. Er und Anni sind gemeinsam in der Altstadt unterwegs. «Wir haben kein pöbeln und ellböglen gesehen wie sonst oft an der Fasnacht. Das ist einfach schön.» Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

«Die vielen strahlenden Gesichter nach einem Jahr ohne Fasnacht!» sagt die Luzernerin Sonja. Sie ist gemeinsam mit Leila unterwegs und geniesst das bunte Treiben heuer besonders. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

22:25 Uhr – Fürst der Finsternis

Er sei der Fürst der Finsternis, der Luzerner Finsternis, sagt Stephan. Diese Präzisierung sei wichtig, meint er mit einem Schmunzeln. Der gebürtige Luzerner ist gemeinsam mit Manuela aus dem Zürcher Knonau angereist. «Bei uns zuhause sind wir bekannt dafür, während diesen Tagen in komischen Kostümen herumzulaufen», sagt Manuela und lacht. Sie haben die Fasnacht wiederentdeckt und sind nun schon länger als Fürst und Hexe unterwegs. Die Kleider sind liebevoll gemeinsam gestaltet worden. Die Basis für Stephans Kostüm ist ein alter Militärmantel, den sie zum gfürchigen Gewand umnähten. Obwohl seit dem Schmudo in Luzern, fahren die beiden jeden Abend zurück. Doch noch ist die Fasnacht lange nicht vorbei!

Magische Anziehungskraft: Stephan und Manuela aus dem Zürcherischen Knonau zieht es jedes Jahr an die Lozärner Fasnacht. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

21:57 Uhr – Der Monstercorso ist vorbei

In diesen Minuten ist der Monstercorso zu Ende gegangen. Langsam aber sicher neigt sich die Lozärner Fasnacht 2022 ihrem Ende zu...

Die Glatzesträhler Lozärn am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Dennoch geht die Strassenfasnacht in den Gassen Luzerns bis am frühen Mittwochmorgen weiter. Wie zum Beispiel hier auf der Rathaustreppe:

Blick auf das Geschehen bei der Rathaustreppe. Webcam: Radio Pilatus

21:39 Uhr – Singende Ravioli

«Denk an deine Zukunft!» singen sie. Selbst an der Fasnacht wird man noch belehrt. Ravioli macht das aber so charmant, dass man die weisen Worte doch gerne verzeiht. Schaden kanns ja nicht und schliesslich ist der Gedanke ans nächste Tee Zwetschge gewissermassen auch eine Vorsorge gegen kalte Hände.

Gute-Laune-Theater an der Fasnacht 2022. Video: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

Lust auf mehr Fasnachtstheater? Dann müssen Sie sich beeilen! Diejenigen, die Sie verpasst haben, können Sie zum Teil hier in unserer Übersicht nachsehen.

21:37 Uhr – Après-Ski auf dem Kornmarkt

Après-Ski mit Jeti, Schneeflocke (keine Schneeprinzessin!) und Co. Zwei Familien aus Rothenburg und Emmen gehen seit langem begeistert an die Luzerner Fasnacht. Gemeinsam zeigen sie auf den Handys Fotos der letzten Jahren. Vollblut-Fasnächtler Jörg kann es nicht lassen, einen Witz zum Besten zu geben: «Über Luzern lacht die Sonne, über Basel die ganze Schweiz.»

Jörg (rechts im roten Plüschkostüm) und seine Kollegin reut es fast, am Samstag den Wagen wieder abbauen zu müssen. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

Aus demselben Gefährt zauberten die acht Köpfe auch schon Piratenschiffe, Ufos oder ein Schloss. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

21:08 Uhr

Abba begeistert, vor allem wenn sich die Band so herrlich fasnächtlich präsentiert wie auf dem Mühlenplatz. Die Höhläguugger Vitznau (die dieses Jahr notabene ihren 50. Geburtstag feiern durften) lassen ihr Publikum Bolognese tanzen.

Waterloo, der Hit der schwedischen Popgruppe ABBA aus dem Jahr 1974, in der Version aus Vitznau. Video: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

20:51 Uhr

Unter der Egg ist es wie leergefegt 😱 – der Monstercorso lässt grüssen.😛

So leer wie selten an der Fasnacht: Hier ist dann später wieder der Teufel los – sobald sich der Monstercorso seinem Ende zuneigt. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

20:26 Uhr – Tschau Fritschi

Zum Abschied der Fasnacht laufen Bruder Fritschi und seine Fritschene mit ihrer Familie an der Spitze des Monsterkorsos von der Bahnhofstrasse her über den Schweizerhofquai und durch die Altstadt bis zum Mühlenplatz.

Fasnacht: Fritschigruppe Zunft zu Safran am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

20:09 Uhr – Was das «Monschter» so speziell macht

In den Anfangszeiten der Vereinigten trafen sich die Musigen noch zu einem gemeinsamen Konzert auf dem Mühlenplatz. Miteinander, dirigiert von Sepp Ebinger, Pöldi Häfliger und Max Baumann, wurde das Stück «Alte Kameraden» gespielt. Das Abmarschieren wurde von Jahr zu Jahr von immer mehr Zuschauern umrandet. Zu Tausenden wurde die Marschroute bevölkert, denn niemand wollte dieses bunte Stelldichein verpassen. Als einziger Korso führt das «Monschter», wie es kurz genannt wird, durch die Altstadt. Das macht diesen Anlass noch eindrucksvoller.

Chacheler Musig Chriens am Monstercorso. Diese Guuggenmusig wurde 2021 60 Jahr alt und läuft deshalb ganz vorne im Block der Jubilaren mit, gleich vor den Pilatusgeister. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Pilatusgeister am Monstercorso. Auch diese Guuggenmusig wurde 2021 60 Jahr alt und läuft deshalb auch ganz vorne im Block der Jubilaren mit. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Gleich hinter den Pilatusgeister kommt die Fritschimusig Lozärn, die dieses Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

19:58 Uhr – Das letzte Aufbäumen

Das Monstercorso ist der bombastische Abschluss und der letzte Aufschrei in die finalen Stunden der Luzerner Fasnacht. Am Güdisdienstag lassen bei diesem Nachtumzug sämtliche Guuggenmusigen, Wagen- und Maskengruppen der Vereinigten die Stadt in ihren Grundmauern erzittern. Schaurige und farbenfrohe Sujets, rüüdig schöne Klänge, treibende Rhythmen, imposantes und kreatives Aufmarschieren – ein Spektakel sondergleichen. Das Monstercorso ist das «grande Finale» und der gewaltige Schlusspunkt der rüüdigen Luzerner Fasnacht.

Läuft: Der Monstercorso 2022 vor dem Hotel Schweizerhof. Bild: Roman Hodel (Luzern, 1. März 2022)

19:37 Uhr – Monstercorso gestartet

In diesen Minuten hat sich der längste Umzug der Lozärner Fasnacht in Bewegung versetzt. Alle Umzugsnummern zum Nachlesen gibt es hier.

Die Fahne der Vereinigten Guuggenmusigen führt den Umzug an. Gleich dahinter folgt die traditionelle Nummer 1: Der Tambourenverein Luzern. Bild: Roman Hodel (Luzern, 1. März 2022)

19:22 Uhr – Kalorien gesucht

Für viele Fasnächtler und Fasnächtlerinnen ist nun die Zeit gekommen, sich ein währschaftes Nachtessen zu suchen. Dabei fällt auf: Das Kostüm hat offenbar nicht mit den Esspräferenzen zu tun. Ein Ritter holt sich Poffertjes, niederländische Mini-Pancakes. Ein Mexikaner im Poncho will Curry-Würste und lässt die Fajitas links liegen, überlässt diese lieber einem Tiger und dem Teufel. Biene Maja wird währenddessen mit einem Cheesy-Bacon-Burger gesichtet. So bunt ist nur die Fasnacht!

Mehr oder weniger gesunde Nährstoffe helfen, über die Runden zu kommen. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

19:12 Uhr – Kurz vor dem grossen Finale

Bereit für den Umzug? Die Guuggenmusigen machen sich beim Luzerner Theater parat für den Auftritt am Monstercorso. Alles zum monstermässigen Abschluss der Lozärner Fasnacht am Dienstagabend gibt’s hier.

Das grosse Einstehen für das monstermässigen und vor allem letzten offiziellen Umzug der Fasnacht 2022. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

19:10 Uhr – Monstercorso live

Im Rahmen eines Spezialprogramms überträgt das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 ab 19.15 Uhr den grossen Monstercorso live aus Luzern. Die ganze Livesendung können Sie später im Fasnachtsticker nachschauen:

Live aus Luzern: Der Monstercorso im Stream von Tele 1. Video: Tele 1

19:03 Uhr – «Päusele»

«Päusele», das mögen auch die drei Seniorinnen und der Senior auf ihrem Bänkli. Obwohl: Eigentlich sind sie einem konstanten Blitzlicht ausgesetzt. Die Leute stehen Schlange für ein Foto. Ein Passant scherzt: «Die sind ja gar nicht verkleidet. Das müssen auswärtige sein.» Mitnichten! Die vier Luzernerinnen «Veuves Tuttu» gehen seit Jahren mit ihren selber gebastelten Masken an die Fasnacht.

Immer schön gemütlich: die Seniorinnen von «Veuves Tuttu». Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

18:54 Uhr

Der Wey-Umzug im Zeitraffer, gesehen von der Webcam von Luzern Tourismus, installiert im Ecktürmchen über der Hauptpost.:

Im Schnelldurchgang: der Wey-Umzug vom Güdismontag auf der Luzerner Seebrücke. Video: PilatusToday/Luzern Tourismus

18:46 Uhr – Durchatmen

Ein Moment der (in Fasnachtsmassstäben gemessenen) Ruhe für die Altstadt, ein Durchatmen und «Päusele» vor dem Monstercorso, dem letzten Highlight der Fasnacht 2022. Bald werden die Gassen wieder gefüllt sein.

Bald schon werden die Gassen und Plätze wieder voller Fasnächtler sein. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

18:39 Uhr – Das Chendermonschter im Video

Unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio Pilatus und PilatusToday haben das Chendermonschter vom Güdisdienstag in der Stadt Luzern im Bewegtbild festgehalten:

Impressionen vom Luzerner Chendermonschter im Video. Video: PilatusToday

18:23 Uhr – Drachenhändler

Leuchtende Augäpfel, spitze Zähne und gar ganze Drachen haben sie dabei - klar, denn die Familie Schwitter aus Udligenswil ist als Drachenhändler unterwegs. 🐲 Heute jedoch ohne Grinde und ohne Nachwuchs: Vater Sandro sagt, die Teenager seien alleine an der Fasnacht unterwegs. Der Drachenkäfig ist aber ein Familienunternehmen und alle halfen in den letzten beiden Jahren beim Basteln mit. Er sagt: «Immer am Aschermittwoch entscheiden wir gemeinsam das Sujet fürs nächste Jahr.»

Der Nachwuchs (aber nicht der Drache) ist ausgeflogen: Familie Schwitter aus Udligenswil mit ihrem zum Verkauf angebotenen Pilatusdrachen. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. März 2022)

18:01 Uhr

Auch auf der Rathaustreppe schränzen die Guuggenmusigen fröhlich weiter – als ob die Fasnacht kein Ende kennen würde. Dabei rückt der offizielle Schlusspunkt der fünften Jahreszeit immer näher: In knapp eineinhalb Stunden beginnt der Monstercorso.

Blick auf das Geschehen bei der Rathaustreppe. Webcam: Radio Pilatus

17:47 Uhr – Gässle vor dem Monstercorso

Indianer und Untote auf dem Weg in die letzten Jagdgründe — oder tiefer in die Luzerner Altstadt, je nach Alkoholpegel und Fantasievermögen. Die Müsali-Musig und die Blattlüüs Lozärn sind nur zwei der Guuggenmusigen, die heute Abend noch ein letztes Mal dem Winter den Garaus machen wollen.

Die Müsali-Musig und Blattlüüs Lozärn beim «Gässle» in der Altstadt. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

17:24 Uhr – Alles zum grossen Finale der Lozärner Fasnacht

Heute Dienstagabend findet das traditionelle Monstercorso zum Abschluss der Luzerner Fasnacht statt. Es ist der letzte Höhepunkt der offiziellen Fasnacht und führt nochmals alle Guuggenmusigen, Kleinformationen und Sujetgruppen der Vereinigte zu einem grossen Umzug zusammen. Alles zum monstermässigen Abschluss der Lozärner Fasnacht am Dienstagabend gibt’s in unserer Übersicht:

16:57 Uhr – So es schöns Pano-raaa-ma

Apropos Frühling: Das Wetter meint es auch am letzten Fasnachtstag gut mit den Luzernern: Fasnächtlerinnen und Fasnächtler erwarten strahlenden Sonnenschein und einen (fast) wolkenlosen Himmel. 😍

Perfekte Wetterbedingungen für das letzte Aufbäumen der Luzerner Fasnacht. Video: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Und weil es wirklich so schön ist, dieses Panorama, liefern wir dazu auch noch den passenden Soundtrack 😉

16:47 Uhr – Stricken bis der Frühling kommt

Diese strickenden «Mu-Tanten» schauten dem Chendermonschter lieber aus der Ferne zu. Im Sonnenlicht trinken sie Tee und lassen sich von Passanten fotografieren.

Seit dem Schmutzigen Donnerstag sind sie so unterwegs — Frühlingsgefühle inklusive. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

16:41 Uhr – Triengen rockt

Ein Highlight für alle Heavy-Metal-Fans: In Triengen gabs heute Nachmittag ordentlich was auf die Ohren – und zwar mit «Kickstart My Heart»! 🤘

In Triengen rocken die Quä-Quäger mit Mötley Crüe die Crowd – Teil 1. Video: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

In Triengen rocken die Quä-Quäger mit Mötley Crüe die Crowd – Teil 2. Video: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

Und hier zum Vergleich das Original aus dem Jahre 1989:

«Kickstart My Heart»: Passender könnte das für die Fasnacht nicht sein! 😍 Video: Mötley Crüe

16:20 Uhr – Velostation auf der MS Diamant

Den fleissigen Leserinnen und Lesern unserer Zeitung werden sie bekannt vorkommen: Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees SGV und die bachab geschickten Pläne für eine Velostation beim Bahnhof Luzern. Diese Petitionäre haben sich nun etwas ganz Innovatives ausgedacht. Auf einen Schlag sollen die Tourismus- und die Velokrise in der Stadt Luzern gelöst werden: Eine Velostation auf der MS Diamant.

Eine Velostation auf der MS Diamant? Sicher günstiger als die fast 20 Millionen Franken teure Velostation unter der Luzerner Bahnhofstrasse! Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

16:11 Uhr – Fasnacht im Kanton Schwyz

Am Güdeldienstag haben die Fasnächtler in Seewen ihren grossen Auftritt. Wir zeigen den Vormittag auf dem Seerüti-Schulhausplatz im Video. Der Negus zeigte sich spendierfreudig.

15:44 Uhr

Hier ein paar weitere Impressionen vom Chendermonschter: Die Kameramänner und -frauen, die heute Abend den Monstercorso übertragen werden, sind schon auf Luzerns Strassen unterwegs... 😄

Chendermonschter live. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Ihnen voran fahren Punk-Biker, musikalische Unterhaltung liefern Blumentöpfe — die Luzerner Fasnacht bietet am Güdisdienstag nochmals Verrücktes und vor allem enorm viel Kreatives!

Punk-Biker. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Musikalische Unterhaltung liefern Blumentöpfe, Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Erinnern Sie sich noch an den Sarg, in dem 2021 auf dem Kapellplatz die Fasnacht begraben wurde? Es scheint so, als hätten die «Zäche Chöge Lozärn», ihren Sarg wieder ausgegraben — vielleicht ist ihr Motto 2022 ja «Recycling?»

So traurig, dass es auch ein Jahr später noch ein Thema ist: Die Fasnacht 2021, die dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

15:32 Uhr – Und das sind die «beschte Grende»

Die Sieger des Fasnachtswettbewerbs «De beschti Grend» der «Luzerner Zeitung» und des Lozärner Fasnachtskomitees sind gekürt. Die Gewinner im Überblick:

14 Bilder 14 Bilder Platz 1

Kategorie Einzelmaske

Katja Stadelmann aus Luzern

Sujet: Die Rückeroberung Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Februar 2022)

87 Sujets haben sich an der Luzerner Fasnacht dieses Jahr für «de beschti Grend» ablichten lassen und am Montagabend fand am Süesswinkel 7 im vollen Saal der Maskenliebhaber-Gesellschaft die Prämierung der kreativsten Grende statt. Die Preise übergaben die Meister und Präsidenten der vier grossen Zünfte und Gesellschaften der Stadt Luzern sowie des Lozärner Fasnachtskomitees LFK.

15:16 Uhr

Während andernorts die Umzüge bereits vorbei sind, ist in Luzern das Chendermonschter in vollem Gange. Gestartet beim Mühlenplatz, marschieren einige hundert teilnehmende Familien und mehrere Guuggenmusigen quer durch die Stadt bis zur Jesuitenkirche.

Keiner zu kein, Mitglied einer «Guuggenmusig» zu sein. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 1. März 2022)

Auch Hippie-Gschpänschtlis sind unterwegs. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Entlang der Route mehrreihig die Zuschauer, natürlich viele Kinder, alle verkleidet:

So ein Umzug ist spannend! Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 1. März 2022)

Päckli-Fischen? Oder ob der kleine Astronaut nach den Sternen greift? Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 1. März 2022)

15:05 Uhr

In Triengen sind laut Vizepräsi Lukas Fischer öppe 800 Nasen an der Fasnachtparty, die anstelle des Umzugs abgeht.

Der Turnverein Triengen auf einer Achse mit dem Motto: Love, Peace ond Vollgas. Bild: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

Schauplatz in Triengen ist auch beim Bahnhöfli, wo die Guuggenmusigen abdrücken. Bild: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

14:57 Uhr

Auch der Fasnachtsumzug in Ebikon ist mittlerweile vorbei. Bald schon wachsen Gras und Pilze drüber...

Eine der letzten Umzugsnummern in Ebikon. Bild: Simon Mathis (Ebikon, 1. März 2022)

...da hilft auch alles «Täubele» nichts.

Die Mölibach-Geischter mit dem Sujet «Chucky – Die Mörderpuppe». Bild: Simon Mathis (Ebikon, 1. März 2022)

14:51 Uhr

Der Umzug im Zugerischen Oberägeri neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu. Hier eine der letzten farbenfrohen Nummern:

Fahrende Ehe-für-alle-Kapelle für die Eheschliessung gleich hier und jetzt. Jeder/jede/jedes/alles kann nun jeden/jede/jedes/alles heiraten... Bild: Andreas Faessler (Oberägeri, 1. März 2022)

Und da kommt auch schon die letzte Umzugsnummer:

Gäste aus dem Luzernischen beschliessen den Umzug: die «Knokker» aus Pfaffnau. Bild: Andreas Faessler (Oberägeri, 1. März 2022)

14:22 Uhr – Eine schöne Überraschung

René Ulrich stellt Holzmasken her und trägt diese an der Fasnacht. Der Rest seiner Familie hat mit Verkleidung nichts am Hut. Zu seinem 60. Geburtstag machten sie aber eine Ausnahme.

14:09 Uhr

In Luzern beginnt schon bald der Kinderumzug. Zahlreiche Familien und Kleingruppen sind in der Altstadt unterwegs. Diese Truppe ist auf Safari unterwegs:

«Auf der Suche nach ganz besonderen Tieren»: Aus dem heimischen Nebikon haben sich die Expedition «Krambamboli» nach Luzern gewagt. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

Eigentlich gehören die Expeditionsteilnehmer zu einer grösseren Gruppe, so spontan entschlossen und reisefreudig wie sie waren jedoch nur die wenigsten.

Nur die Mutigen werden mit «Chendermonschter»-Sichtung belohnt: Expedition «Krambamboli». Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

14:01 Uhr

Der Umzug in Ebikon ist in vollem Gange - es geht bunt und laut zu und her.

Es chesslet in Ebikon. Bild: Simon Mathis (Ebikon, 1. März 2022)

Am Umzug machen rund 300 Kinder mit. Bild: Simon Mathis (Ebikon, 1. März 2022)

«Ond jetz erscht rächt!»: Das diesjährige Motto der Ebikoner Fasnacht. Bild: Simon Mathis (Ebikon, 1. März 2022)

13:31 Uhr

Vor dem Start des «Chendermonschter»-Umzugs in der Stadt Luzern stimmen die Hergiswiler Lopper-Gnome die Versammelten schon mal auf einen weiteren Fasnachtstag ein. Hier geht es zum Livestream vom Geschehen auf der Rathaustreppe.

Schunkel bei schönstem Wetter: Fasnächtler geniessen den Auftritt der Loppergnome aus Hergiswil, der einzigen Guuggenmusig, die nicht aus der Stadt/Region Luzern und trotzdem Mitglied der Vereinigten Guuggenmusigen ist. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 1. März 2022)

13:27 Uhr

Der grosse Umzug der Legorengesellschaft in Oberägeri im Kanton Zug steht in den Startlöchern. Der Publikumsaufmarsch entlang der Strasse durchs Dorf ist beachtlich.

Die Episode mit der stecken gebliebenen Evergiven kriegt ihr Fett weg. Bild: Andreas Faessler (Oberägeri, 1. März 2022)

Kurz vor dem Umzug in Oberägeri. Bild: Andreas Faessler (Oberägeri, 1. März 2022)

13:21 Uhr

Auch in Triengen geht es heute fasnächtlich zu und her – der Platzumzug steht an. Im Bild: Franziska und Claudia in ihrer Mittagspause an der «Shöttlibar».

Das Motto der Fröschenzunft Triengen: «Comics». Die Schlümpfe René und Melanie geben Gas im Feuersteinmobil. Festwirt Jürg hält die Spur. Rüüdig. Bild: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

Franziska und Claudia an der «Shöttlibar». Bild: Roger Rüegger (Triengen, 1. März 2022)

13:14 Uhr

Vorfreude pur: In Ebikon warten erste Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf den Umzug, der um 13.30 Uhr beginnt.

Am Strassenrand haben sich bereits viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler eingefunden. Bild: Simon Mathis (Ebikon, 01. März 2022)

Der Umzug wird live vom Rontaler übertragen:

Der Fasnachtsumzug Ebikon im Livestream. Video: Rontaler

13:10 Uhr

Im ganzen Kanton Luzern finden am Dienstag diverse Fasnachtsumzüge statt. Nebst dem «Chendermonster» und dem Monstercorso in der Stadt Luzern ist in Kriens, Ebikon, Sursee, Doppleschwand, Triengen, Hochdorf, Luthern und Rothenburg fasnächtliches Treiben angesagt.

13:07 Uhr

Seit Vormittag füllt sich die Stadt Luzern wieder mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern.

13:05 Uhr

Die Nacht auf den Güdisdienstag verlief im Übrigen aus Polizeisicht grossmehrheitlich ruhig. 22'000 Personen waren in der Stadt Luzern unterwegs, 4000 mehr als noch 2020. Es habe einige wenige Wegweisungen und Festnahmen gegeben.

#Fasnacht2022: Auch die Nacht vom Güdismontag verlief im ganzen Kanton grossmehrheitlich ruhig. Rund 22000 Personen in der #StadtLuzern (2020: 18000), wenige formlose Wegweisungen und Festnahmen. Unsere Präsenz zahlt sich aus und wird geschätzt. pic.twitter.com/GkFQpo6tP4 — Luzerner Polizei (@PolizeiLuzern) March 1, 2022

13:00 Uhr

Willkommen im Liveticker zum letzten Aufbäumen der Lozärner Fasnacht! Auch am letzten Fasnachtstag sind unsere Reporter mitten im Getümmel: vom Fasnachtsumzug in Sursee über den Umzug in Kriens bis hin zum Grande Finale mit dem Monstercorso in der Stadt Luzern. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts! Wir freuen uns auch über Ihr Leserbild: Auf go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können Sie diese einfach hochladen.