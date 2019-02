Live Fasnachtsticker: Mit Urknall und Fötzeliräge startet Luzern in die «fünfte Jahreszeit» Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Mit unserem grossen Fasnachtsticker bleiben Sie am Schmutzigen Donnerstag auf dem Laufenden.

Mit dem Urknall beginnt am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht.



Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem « Fötzeliräge » auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und sein Gefolge erlebt die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

» auf dem und dem durch und sein Gefolge erlebt die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. Am Nachmittag folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 39 Nummern.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden grossen offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

05:33 Uhr

1'000 kg Orangen werden anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt. Und damit die Schleckmäuler nicht zu kurz kommen, werden zusammen mit den vielen Vitaminspendern ausserdem 13'600 Willisauer-Ringli verteilt.

Die Fritschifamilie verteilt zusammen mit dem Fritschivater und seiner Entourage Orangen und Willisauerringli. (Bild: Luzerner Zeitung)

05:25 Uhr

Endlich! Da ist er: Der Fötzeliräge 2019! Wunderschön, wie die rund 6 Millionen Papierschnipseln aus 300 Telefonbüchern durch die Luft wirbeln!

05:21 Uhr

Sobald sich die gesamte Fritschifamilie mit Gefolge auf der Bühne des Fritschibrunnens bereitgemacht hat, wird der Fötzeliregen gezündet. Dies ist der Startschuss für das traditionelle Orangenverteilen.

05:12 Uhr

Jetzt begibt sich der Tross, umrahmt von Guuggenmusigen, zum Kapellplatz. Das Gedränge ist gross, nicht zuletzt wegen dem hervorragenden Wetter mit trockener Witterung und milden Temperaturen. Schon vor dem Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt.

Luzern im Ausnahmezustand: Tausende Fasnächtler fiebern auf dem Kapellplatz der Fasnacht entgegen. (Bild: Kilian Küttel)

05:08 Uhr

Traditionell wird die Fritschitagwache mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken eröffnet. Gleichzeitig trifft die ganze Fritschifamilie per Nauen auf dem Seeweg beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai ein, wo sie vom Fritschivater Reto Schriber mit Fritschimutter Monika, Zunftrat, Weibel, Narr und Guuggenmusigen standesgemäss empfangen wird.

Empfang der Fritschifamilie beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai. (Bild: Luzerner Zeitung)

05:01 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Und sofort schränzts und guuggets überall.

04:58 Uhr

Die Spannung steigt. Die Vorfreude auch. Warten wir noch 2 Minuten.

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Auf dem Kapellplatz ist schon mächtig etwas los, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge. Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.

04:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2019! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.