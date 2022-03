Finanzen Fristen, Bussen und Pflichten: Das sollten Sie bei der Steuererklärung beachten Das grosse Couvert, das jeweils kurz nach Jahresbeginn in den Briefkasten flattert, mag niemand. Kein Wunder, schieben viele das Ausfüllen der Steuererklärung wochenlang heraus. Mit diesen Tipps kämpfen Sie sich erfolgreich durch den Finanzdschungel.

Das Wichtigste zuerst: Einreichen müssen Sie Ihre Steuererklärung sowieso. In den Kantonen Luzern, Schwyz, Uri sowie Ob- und Nidwalden müssen Sie dies bis zum 31. März tun. Einzig im Kanton Zug haben Sie bis zum 30. April Zeit, wie PilatusToday berichtet.

Sollte das nicht reichen, müssen Sie die Frist frühzeitig verlängern. Die Fristerstreckung muss vor Ablauf des regulären Abgabetermins beim Gemeindesteueramt eintreffen. Einen Grund brauchen Sie nicht anzugeben. Mahnfristen sind nicht verlängerbar.

Nun aber zu den wichtigsten Tipps für das Ausfüllen der Steuererklärung. Diese kommen von Kevin Walz. Er ist Inhaber der Agentur «dein-onlinesteuerberater.ch».

Wie kann ich am besten sparen?

Den ultimativen Tipp gibt es laut Walz nicht. Aber: «Man kann sicher sagen, dass beispielsweise Weiterbildungen, Spenden, Liegenschaftsunterhalt oder auch Beiträge an die Säule 3a interessant sind.» Viele seien sich nicht bewusst, dass man beispielsweise auch die Gebäudeversicherung abziehen könne. Das sind jährlich um die 300 bis 400 Franken.

Kann man Hygienemasken von den Steuern abziehen?

«Jein», sagt Kevin Walz. Grundsätzlich sei ein Abzug unter der Position «Krankheitskosten» denkbar. Dort müsse man aber ein gewisses Niveau an Kosten erreichen, damit der Abzug überhaupt erfolgt. Dies seien fünf Prozent des Einkommens, welches wohl die wenigsten Menschen nur mit Maskenkosten erreicht haben. «Dazu kommt, dass man die Ausgaben nachweisen muss.» Heisst also: Nur für Leute, die wirklich viel Geld für Masken ausgegeben und auch jede einzelne Quittung aufbewahrt haben, lohnt sich die Mühe.

Wie sieht es bezüglich Homeoffice aus?

«Wenn man überwiegend zu Hause gearbeitet und ein separates Zimmer dafür hat, kann man einen Anteil bei der Miete respektive am Eigenmietwert abziehen. Ausserdem ist es denkbar, dass man Kosten für Anschaffungen wie Bildschirm, Tastatur und so weiter in Abzug bringen kann», erklärt der Steuerexperte. Auch hier brauche es aber Belege für die Käufe, also Quittungen für die Anschaffungen sowie eine Kopie des Mietvertrages.

Was kann ein Experte besser als ich?

«Das Steuerrecht ist immer im Wandel, man hat Ausnahmesituationen wie jetzt mit Corona. Und da ist es als Laie schwer, up to date zu bleiben», betont Walz. Fachexperten können oft ein bisschen mehr rausholen als Laien.

«Das Steuerrecht ist komplex und umfangreich. Es gibt viele kleine Abzüge, die der Steuerexperte kennt und beim Ausfüllen der Steuererklärung berücksichtigen kann.»

Wie beeinflusst Corona die Steuererklärung?

Unselbständige Arbeitnehmende können für das Jahr 2021 ihre Berufskosten so abziehen wie vor den Corona-Massnahmen. Dies umfasst Fahrkosten, Mehrkosten der Verpflegung, Pauschalabzüge für weitere Berufskosten sowie Aus- und Weiterbildungskosten. Die Berufskosten werden nicht um die coronabedingten Homeoffice-Tage gekürzt.

Was geschieht bei einem Versäumnis?

Wird die Steuererklärung inklusive Beilagen nicht fristgerecht abgegeben, erhalten Sie eine Mahnung. Wenn Sie diese ignorieren, können Sie im schlimmsten Fall in ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung verwickelt werden. Also besser ran an die Steuererklärung – oder noch kurz die Frist verlängern.

Beilagedokumente

Es lohnt sich, vor dem Ausfüllen der Formulare zu prüfen, ob alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind. Für die Steuererklärung braucht es – je nach finanzieller Situation – folgende Beilagen:

Lohnausweis(e)

Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über bezogene Taggelder

Rentenbescheinigungen Gutschriften von Zinsen und Dividenden

Kauf- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw.

Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken

Bescheinigung über Beitragsleistungen an Pensionskassen, sofern sie nicht im Lohnausweis enthalten sind

Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a

(red)