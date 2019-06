Live Frauen verbrennen BHs +++ Amherd trägt Violett +++ Lärm in Zürich – der Frauenstreik läuft Heute streiken Frauen in der ganzen Schweiz. Sie wollen damit ein Zeichen gegen die Ungleichberechtigung und Diskriminierung setzen. Wir berichten live vom zweiten landesweiten Frauenstreik. Hier geht's zum Liveticker.

Zeitplan

Der Frauenstreik-Tag begann schon in der Nacht : In der ganzen Schweiz läuteten Frauen am 14. Juni um 00.01 Uhr den Frauenstreiktag mit Pfannenkonzerten ein.

: In der ganzen Schweiz läuteten Frauen am 14. Juni um 00.01 Uhr den Frauenstreiktag mit Pfannenkonzerten ein. Um 11 Uhr sollen laut Streikaufruf «im ganzen Land die Frauen ihren Arbeitsplatz verlassen» und mit viel Lärm und Transparenten auf sich aufmerksam machen.

sollen laut Streikaufruf «im ganzen Land die Frauen ihren Arbeitsplatz verlassen» und mit viel Lärm und Transparenten auf sich aufmerksam machen. Am Mittag gibt es vielerorts ein Streikzmittag.

gibt es vielerorts ein Streikzmittag. Am späten Nachmittag starten die Demos in verschiedenen Städten, unter anderem in Luzern, Zug, Schwyz und Altdorf.

in verschiedenen Städten, unter anderem in Nach dem Streik die Party: Abends steigen an vielen Orten Solidaritätsfeste.

09:46 Uhr

Eine Gruppe Frauen zieht mit einer Mega-Klitoris durch Bern. «Viele Menschen haben keine Ahnung von der Anatomie dieses Lustorgans. Das wollen wir ändern!», sagt Aktivistin Anja

09:39 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat heute einen Twitter-Account eröffnet und gleich auf den Frauenstreik aufmerksam gemacht:

09:33 Uhr

In Rund einer Stunde versammeln sich Frauen auf dem Theaterplatz in Luzern. Um 11 Uhr folgt ein «Weckruf» von Noëmi Grütter, danach sprechen Martina Clavadetscher und Isa Wiss. Um 12 Uhr wird ein Streikzmittag serviert. Um 15.24 Uhr ist offizieller Feierabend für Frauen aufgrund der aktuellen Lohnungleichheit. Um 16.30 Uhr findet dann die Demo durch die Stadt statt. Am Abend findet im Neubad ein «Ausstreiken» statt.

09:29 Uhr

Politik - 14 Gründe, warum Frauen streiken (1/14)

Frauen sind in der Politik untervertreten. Im Nationalrat sind 32 Prozent Frauen, im Ständerat 15,2 Prozent. In 170 von 193 Ländern weltweit ist ein Mann an der Macht. Nur in 23 Ländern ist eine Frau Regierungschefin oder Staatsoberhaupt. 88 Prozent der Macht auf der Welt gehört somit Männern.



09:27 Uhr

Streiktag ist landesweit im Gang

In Lausanne trafen sich in den frühen Morgenstunden zum Auftakt rund 500 Frauen, die auf die Anliegen des weiblichen Geschlechts mit Transparenten aufmerksam machten. Auch lösten Frauen den Turmwächter von Lausanne ab und schrien die Uhrzeit ins Dunkel hinaus.

09:20 Uhr

09:10 Uhr

Auch im Bundeshaus dominiert die Farbe Violett. Nicht nur bei den linken Parlamentarierinnen, sondern auch bei Bundesrätin Viola Amherd:

(Bild: Peter Klaunzer/Keystone)

09:00 Uhr

Erste Aktionen in Bern

(sda) Die ersten Aktionen zum nationalen Frauenstreik haben am frühen Freitagmorgen in Bern bereits begonnen. Beim Bahnhof Bern verteilten Frauen den «Füfer u ds Weggli», ein Brötchen mit einer Karte der Forderungen des Frauenstreiks. Rund um den Bundesplatz waren Vorbereitungen zum Frauenstreik am Laufen. Ballone wurden aufgeblasen, Transparente vorbereitet und der Kreativität freien Lauf gelassen in einer Kunstaktion. Frau konnte mit bereitgestellten Stiften und Bastelmaterial ihre Message zu Papier und unter die Leute bringen.



08:57 Uhr

Die Parlamentarier wurden in Bern speziell empfangen:

08:44 Uhr

Baslerinnen blockieren den Verkehr

Kreuzung vor dem Spalentor in Basel besetzt. Ein Watson-User aus Basel berichtet von der Besetzung der Kreuzung vor dem Basler Spalentor:



08:30 Uhr

Das Emblem des Frauenstreiks auf dem Roche Tower in Basel in der Nacht auf Freitag.

08:25 Uhr

In Lausanne hat der Frauenstreik ebenfalls in der Nacht begonnen.

(Bild: Laurent Gillieron/Keystone)

08:14 Uhr

«Pfannenkonzert» in Zürich

Der Frauenstreik wurde in Zürich bereits um Mitternacht eingeläutet. Während etwa einer Stunde fuhren mehrheitlich Frauen in Autos und mit Velos die Strassen rauf und runter.

08:00 Uhr

Bundesrat Alain Berset bleibt «ohne Worte».

07:49 Uhr

Spezielle Aktionen

Landauf landab sind unzählige Aktionen zum Frauenstreik geplant. Wir haben einige spezielle Sachen herausgepickt:

In Schaffhausen steigt ein «Equal-Pay-Schwumm»: Frauen sollen in Pussyhats den Rhein hinabschwimmen.

steigt ein «Equal-Pay-Schwumm»: Frauen sollen in Pussyhats den Rhein hinabschwimmen. In Bern beginnt um 10.30 Uhr der grosse Kinderwagenumzug vom Bärengraben zum Bundesplatz.

beginnt um 10.30 Uhr der grosse Kinderwagenumzug vom Bärengraben zum Bundesplatz. In Zürich startet frühmorgens bei der Hardbrücke die «Klitoris-Wanderung». Das Ziel: Aufklärung ohne Sexismus.

startet frühmorgens bei der Hardbrücke die «Klitoris-Wanderung». Das Ziel: Aufklärung ohne Sexismus. In Luzern können Frauen um 13 Uhr gemeinsam Kickboxen.

Weiter offerieren viele Bars und Cafés am 14. Juni Frauen gratis Getränke. Beispielsweise das Apfelgold in Bern. Das Mad Hairstyling in Zürich verrechnet am Frauenstreik-Tag Unisex-Preise. Frauen zahlen also gleich viel für ihren Haarschnitt wie Männer, die normalerweise viel günstiger wegkommen.

07:37 Uhr

Gestreikt wird heute in der ganzen Schweiz

Luzern: «Weckruf» am Morgen, Demo am Nachmittag. Zum Programm.

Zug: Kundgebung am Alpenquai. Zum Programm.

Schwyz: Kundgebung auf dem Hauptplatz. Zum Programm.

Altdorf: Kundgebung am Nachmittag.

Zürich: Ein Aufschrei bereits um Mitternacht. Zum Programm.

Bern: Kurz vor Mittag steht alles still. Zum Programm.



07:00 Uhr

Schweizer Frauen streiken. Sie fordern Gleichberechtigung. Auf ihrer Internetseite www.14juni.ch hält das Organisationskomitee fest: «Mit dem Frauenstreik wollen wir zeigen, dass ohne die sichtbare und unsichtbare Arbeit der Frauen nichts mehr läuft; wir kämpfen auch für eine tatsächliche Gleichstellung, jetzt und überall!» Das Motto des Frauenstreiks 2019: «Lohn, Zeit, Respekt.» Der erste nationale Frauenstreik fand 1991 statt unter dem Motto: «Wenn Frau will, steht alles still.»