Frauenstreiktag in der Zentralschweiz: Luzerner Lehrern kann bei Teilnahme der Lohn gekürzt werden

Arbeitsrechtsprofessor Thomas Geiser. (Bild: PD)



«Um einen Streik im Rechtssinne handelt es sich beim Frauenstreik nicht», sagt Thomas Geiser, Arbeitsrechtsprofessor an der Universität St. Gallen (HSG). Dies deshalb, weil sich der Frauenstreik nicht gegen den Arbeitgeber richte und auch nicht den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages bezwecke. Laut Geiser ist der Frauenstreik sowohl ein «kollektives Blaumachen» als auch eine «kollektive politische Meinungsäusserung».

Wie Thomas Geiser weiter ausführt, ist entscheidend, ob die streikwilligen Arbeitnehmerinnen am 14. Juni Überstunden kompensieren beziehungsweise einen Ferientag beziehen werden oder der Arbeit an einem Tag fernbleiben, an dem sie eigentlich arbeiten sollten. Geiser: «Eine Arbeitsniederlegung an einem gewöhnlichen Arbeitstag ist selbstverständlich grundsätzlich eine Verletzung der vertraglichen Arbeitspflicht.» Folglich könne der Arbeitgeber jemandem verbieten, die Arbeit am Tag des Frauenstreiks teilweise oder auch vollständig niederzulegen.

«Die Frage ist allerdings, welches die Konsequenzen sind, wenn sich die Arbeitnehmerin nicht ans Verbot hält», führt Geiser weiter aus. Besondere Situationen vorbehalten, sei eine einmalige Arbeitsniederlegung kein Grund für eine fristlose Entlassung – schon gar nicht, wenn sie im Zusammenhang mit einer kollektiven politischen Meinungsäusserung stehe. «Eine ordentliche Kündigung hingegen kann immer ausgesprochen werden und braucht keinen besonderen Grund.» Sie wäre laut Geiser je nachdem allerdings missbräuchlich – der Arbeitgeber müsste dann eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen bezahlen.

«Das muss jede Arbeitnehmerin selber wissen»

Was, wenn eine Angestellte gegen den Willen des Chefs am Frauenstreik teilnimmt und später deswegen schikaniert, ja gar gemobbt wird? «Ziemlich unsinnig» wäre das, meint Thomas Geiser und erklärt: «In einem Unternehmen, das sich so verhält, wird das Arbeitsklima schlecht sein, was sich meistens negativ auf das Unternehmen auswirkt.»

Kuschen und beim Frauenstreik nicht mitmachen? Oder gegen den Willen des Chefs der Arbeit fernbleiben? Was rät Arbeitsrechtler Thomas Geiser streikwilligen Frauen mit widerspenstigen Chefs? Der HSG-Experte lässt sich nicht auf die Äste hinaus: «Das muss jede Arbeitnehmerin selber wissen. Es kommt auf das Arbeitsklima im Betrieb an, und wie entscheidend es für die Arbeitnehmerin ist, in diesem Unternehmen zu bleiben.» (dwa)