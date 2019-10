CVP und GLP unterstützen Ständeratskandidat Matthias Michel FDP-Ständeratskandidat Matthias Michel bekommt für den 2. Wahlgang am 17. November Unterstützung von zwei weiteren Seiten. Laura Sibold

Peter Hegglin (CVP) schaffte die Wiederwahl zum Ständerat im ersten Wahlgang. Matthias Michel (FDP). tritt im zweiten Wahlgang gegen Heinz Tännler (SVP) und Tabea Zimmermann Gibson (ALG) an. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 20. Oktober 2019)

«Die CVP Kanton Zug ist weiterhin überzeugt, dass in der kleinen Kammer auch künftig die Zuger Standesstimmen aus der bürgerlichen Mitte kommen sollen.» Das schreibt die CVP Kanton Zug in einer Mitteilung. Peter Hegglin als ausgewiesener Finanzexperte und alt Regierungsrat und Bildungs- und Wirtschaftspolitiker Matthias Michel würden sich ideal ergänzen und deshalb empfehle die CVP Kanton Zug Matthias Michel zur Wahl. «Wir haben eine Vereinbarung für die nationalen Wahlen mit der FDP und als verlässliche Vertragspartnerin halten wir uns an die Abmachungen und empfehlen Matthias Michel für den zweiten Wahlgang. Nur mit einer starken Mitte können wir politischen Polarisierung Einhalt gebieten» so die Kantonalpräsidentin Laura Dittli.

Ebenfalls eine Wahlempfehlung spricht die GLP Kanton Zug. Da die GLP von verschiedenen Seiten zu einer Stellungnahme zum zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen angesprochen worden sei, habe sich die Grünliberale Partei anlässlich ihrer Mitgliederversammlung für eine Wahlempfehlung entschieden. «Nach angeregter Diskussion hat sich gezeigt, dass Matthias Michel programmatisch der GLP am nächsten steht», schreibt Daniel Stadlin, Co-Präsident GLP Kanton Zug. Die Teilnehmenden der Mitgliederversammlung hätten daher beschlossen, Matthias Michel zur Wahl zu empfehlen.