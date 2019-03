Der 13-jährige Kevin aus Bremgarten wird seit Dienstagnachmittag vermisst Seit Dienstagnachmittag wird der 13-jährige Kevin Mrsic aus Bremgarten vermisst. Die Polizei bittet Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Jungen machen können, sich zu melden.

Wird vermisst: Kevin Mrsic. (Bild: Kantonspolizei Aargau)

Der Vermisste verliess um 16 Uhr eine betreute Einrichtung in Bremgarten und wurde seither nicht mehr gesehen. «Die noch in der Nacht eingeleiteten Suchmassnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Bis jetzt würden keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib des 13-Jährigen vorliegen. Gemäss Polizei dürfte er in seiner Orientierung beeinträchtigt sei.

Signalement: 173 Zentimeter gross, dunkelblonde kurze Haare, kräftige Statur, trug schwarze Jacke und blaue Jeans.

Personen, welche Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei, Stützpunkt Freiamt (Telefon 056 619 79 79) oder jeder anderen Polizeistelle in Verbindung zu setzen.