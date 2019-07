Der Fahrer kam zu schnell in die Kurve – Anhänger kippt in Muri samt tonnenschwerer Ladung um Der Anhänger war mit tonnenschweren Holzelemente beladen. Der Unfall verursachte nur Sachschaden, führte aber zu Verkehrsbehinderungen.

Lastwagen umgekippt Muri

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 10.30 Uhr auf der Seetalstrasse in Muri, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei der betroffenen Komposition handelte es sich um einen Chevrolet Silverado, an dem ein Zweiachsanhänger angekuppelt war. Dieser war mit tonnenschweren Holzelementen für ein Fertighaus beladen.

Vom Kreisverkehr beim Coop-Center mündete der 48-jährige Fahrer in die Seetalstrasse ein. In der folgenden Rechtskurve verlor er die Herrschaft über die Komposition, worauf der Anhänger nach links kippte. Er blieb schliesslich mitten auf der Fahrbahn liegen.

Verletzt wurde niemand. Neben Anhänger und Ladung wurde auch eine Strassenlampe beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15'000 Franken.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Anhänger mit seinem hohen Schwerpunkt wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gekippt sein. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Bergung des Anhängers dauerte bis in die Nachmittagsstunden hinein. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.