Eggenwil Bereits die zweite Demission in diesem Herbst: Auch Frank Bonnemeier verlässt den Gemeinderat Eggenwil Nachdem Sabrina Meyer im September ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat Eggenwil bekannt gegeben hat, demissioniert nun auch Frank Bonnemeier. Die Bevölkerung muss gleich zwei neue Personen als Ersatz wählen.

Gleich zwei Ratsmitglieder verlassen das Gemeindehaus Eggenwil per Ende Juni 2023. Andrea Weibel (18.5.2022)

Heuer scheint in den Freiämter Gemeindehäusern der Wurm drin zu sein. In diesem ersten von insgesamt vier Jahren der Amtsperiode 2022/2025 traten bereits 12 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zurück. Nun kommt die 13. Demission, vermelden muss sie die Gemeinde Eggenwil.

«Frank Bonnemeier hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als Mitglied des Gemeinderats erklärt», teilt die Verwaltung am Donnerstagmorgen mit. Für das Dorf, das rund 1050 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, ist es bereits das zweite Mitglied aus dem Gemeinderat, das in diesem Herbst seinen Rücktritt bekanntgibt.

Gemeinderat Frank Bonnemeier. Archivbild: Verena Schmidtke

Im vergangenen September musste Eggenwil bereits die Demission von Sabrina Meyer verkünden. Sie wird das politische Gremium per Ende Juni verlassen. Das, weil sie mit ihrer Familie aus der Gemeinde an der Reuss wegzieht.

Bonnemeier ist seit 2018 Teil des Eggenwiler Gemeinderats

Meyer wurde Anfang Juni 2019 als Nachfolgerin von Hanspeter Sieber in den Gemeinderat von Eggenwil gewählt. Sie hatte die Ressorts Feuerwehr, Umwelt, Gewerbe und Handel sowie Finanzen und Steuern unter sich.

Frank Bonnemeier ist seit Anfang 2018 Teil des Gemeinderates. Die Stimmbevölkerung wählte den 58-Jährigen damals als Ersatz für Thomas Endres. In Bonnemeiers Zuständigkeitsbereich gehörten die Ressorts Verkehr, Gemeindewerke und allgemeine technische Dienste.

«In seine Amtszeit fielen gleich mehrere durch ihn erfolgreich geführte Generationenprojekte. So die Sanierungen von Kantonsstrasse, Rotrainstrasse und Kuppelweg, die Totalrevision des Elektra-Reglements, der Neubau der Trafostation Trottengasse oder der Anschluss an den Regionalen Wasserverband Mutschellen», schreibt die Gemeinde.

Ersatzwahl findet erst im kommenden Frühling statt

Die Gemeindeabteilung des Kantons Aargau hat sowohl dem Demissionsgesuch von Meyer, als auch jenem von Bonnemeier per Ende Juni stattgegeben. So müssen im Dorf an der Reuss im kommenden Jahr gleich zwei neue Personen als Ersatz in den Gemeinderat gewählt werden.

Der Termin für diesen Urnengang wurde für den 12. März festgelegt, dann, wenn auch die Eidgenössischen und Kantonalen Volksabstimmungen stattfinden werden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 18. Juni erfolgen.

Wahlvorschläge müssen bis spätestens am Freitag, 27. Januar, um 12 Uhr bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Das erforderliche Formular kann am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Gemeindewebsite www.eggenwil.ch unter der Rubrik «Aktuelles» abgerufen werden, wie die Verwaltung mitteilt.