Gewalt macht in Bettwil Unterstützung nötig Schulpflege, Schulleitung und Gemeinderat wollen auf 2020 die Schulsozialarbeit einführen. Eddy Schambron

Martin Schneider, Leiter des Kompetenzzentrums Schulsozialarbeit, freut sich, wenn Bettwil mitmacht. (Bild: Eddy Schambron)

Jetzt soll auch in der Schule Bettwil die Schulsozialarbeit eingeführt werden. Schulpflege, Schulleitung und der Gemeinderat befürworten eine entsprechende Leistungsbeauftragung des Kompetenzzentrums Schulsozialarbeit der Gemeinde Muri. «Ansätze von Mobbing, Disziplinarproblemen, Respektlosigkeit im Umgang der Kinder untereinander sowie gegenüber den Lehrpersonen und verschiedene Formen psychischer und physischer Gewalt auf Schulhof und Schulweg sind leider auch an unserer Schule anzutreffen», wird in der Einladung zu einer Informationsveranstaltung am 30. Oktober festgehalten. Dies beeinträchtige das Wohlbefinden und die Lernfähigkeit der einzelnen Kinder und erschwere es den Lehrpersonen, sich auf ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, zu konzentrieren.

Deshalb sollen nun Lehrpersonen fachlich unterstützt werden. «Auch die betroffenen Kinder können Hilfe und Beratung erhalten, damit sie lernen, mit ihren Problemen konstruktiv umzugehen.» Ebenso kommen die Eltern zu einer Anlaufstelle, an die sie sich bei sozialen Schwierigkeiten wenden können.

Konflikte frühzeitig angehen lohnt sich

Martin Schneider, Leiter des Kompetenzzentrums Schulsozialarbeit der Gemeinde Muri, freut sich über diese Absicht der Gemeinde Bettwil. «An Schulen flammen immer wieder Konflikte auf, die man, frühzeitig angegangen, lösen kann, bevor sie sich weiterentwickeln», stellt er fest. Das ist auch bei einem 10 Prozent-Pensum, wie es in Bettwil vorgesehen ist, möglich. «Die Gemeinden Aristau und Mühlau, die ebenfalls 10 Prozent-Pensen haben, sind jedenfalls froh und möchten das Angebot nicht mehr missen.» Das Kompetenzzentrum, in dem die Muri und Merenschwand die Hauptgemeinden darstellen, könne sehr flexibel auf Anforderungen reagieren und schnell eine Fachperson vor Ort bringen. Die gleichen Erfahrungen würden auch im Kelleramt mit den Gemeinden Arni, Islisberg, Unter- und Oberlunkhofen, Jonen und Rottenschwil gemacht; dieses Kompetenzzentrum wird ebenfalls von Schneider geleitet. Teamsitzungen werden gemeinsam durchgeführt. «So kommt mehr Wissen zusammen.» Grundsätzlich kann das Kompetenzzentrum, das im September 2006 in Muri von ihm aufgebaut wurde und seither auch geleitet wird, gerne weitere Gemeinden bedienen, wie Schneider ausführt.

Wird diese Unterstützung auch von zusätzlichen Gemeinden beansprucht, kann der Personalbestand relativ problemlos an die Bedürfnisse angepasst werden. «In der Schulsozialarbeit tätig zu sein, ist attraktiv. Wenn wir Personal suchen, können wir aus hoch qualifizierten Bewerbungen aussuchen.»

45 Prozent der Tätigkeit des Kompetenzzentrums entfallen auf die Beratung der Kinder, 10 Prozent auf die Unterstützung der Lehrkräfte, je 6 Prozent werden für die Beratung der Eltern und die Präsenz auf dem Pausenplatz und Vorstellungen in Klassen, 9 Prozent für Prävention und Früherkennung und 24 Prozent für Kooperation, Organisation und Vernetzungen aufgewendet.

In Bettwil belaufen sich die jährlichen Kosten für die Schulsozialarbeit auf 14800 Franken. Voraussetzung für das Inkrafttreten des Leistungsvertrages auf 1. Februar 2020 ist die Zustimmung der Gemeindeversammlung Bettwil, welche am 22. November stattfindet. Am 30. Oktober, 20 Uhr, veranstalten Gemeinderat, Schulpflege und Schulleitung einen Informationsabend zur Einführung der Schulsozialarbeit. Als Gastreferent wird Martin Schneider auftreten.