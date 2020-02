Peter Hochuli ist neuer Schulleiter der Bezirksschule Muri Der ehemalige Stufenleiter und Gesamtschulleiter ist seit dem Jahr 2009 an der Schule Muri tätig.

Peter Hochuli-. Bild: PD

Wechsel Peter Hochuli wird im August die Funktion als Schulleiter der Bezirksschule Muri übernehmen. Er wird Nachfolger von Thomas Weber. Nach der Wahl von Weber zum neuen Gesamtschulleiter der Schule Muri galt es, die Stufenleitung der Bezirksschule neu zu besetzen. Diese Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Aus den externen und internen Bewerbungen wurde von der Schulpflege Peter Hochuli als neuer Schulleiter der Bezirksschule gewählt. Er tritt diese Stelle am 1. August an. Mit der Wahl von Hochuli ist das Schulleitungsteam der Schule Muri wieder vollständig besetzt, teilt die Schule mit.

Als ehemaliger Stufenleiter und Gesamtschulleiter an Aargauer Schulen und Gemeindeammann von Unterlunkhofen kennt Peter Hochuli das Schulsystem des Kantons Aargau sehr genau, hält die Schulpflege in einer Mitteilung fest. Hochuli ist bereits seit August 2009 an der Schule Muri tätig und mit der Bezirksschule bestens vertraut. Unter anderem engagiert er sich seit Jahren für die Theatergruppe der Bezirksschule, schreibt selber Stücke und führt Regie. Seine Vernetzung in Muri ist auch dank seiner Tätigkeiten auf verschiedenen Ebenen gross: Er ist unter anderem Präsident der Vereinigung Freunde der Klosterkirche und man trifft ihn als Klosterführer an. (es)