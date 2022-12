Ringen Die Freiämter Ringer haben die Bronzemedaille schon fast auf sicher Mit einem satten Vorsprung, nämlich mit 28:11, gewannen die Freiämter Ringer die Mannschaftsmeisterschaft gegen Einsiedeln. Damit dürfte die Entscheidung für den Rückkampf am kommenden Sonntag praktisch gefallen sein.

Kimi Käppeli (rechts) setzte sich mit technischer Überlegenheit durch. Wolfgang Rytz

Die Freiämter Ringer haben in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft den Hinkampf um Bronze in Einsiedeln 28:11 gewonnen. Damit ist die Entscheidung schon vor dem Rückkampf am nächsten Sonntag praktisch gefallen. Das Team von Trainer Marcel Leutert wird sich diesen Vorsprung in der Bachmattenhalle Muri nicht mehr abjagen lassen. Dazu steckt im Kader der Aargauer Ringerhochburg zu viel Potenzial.

Obwohl die Ringerstaffel Freiamt nach der knappen Halbfinalniederlage gegen Kriessern die Aufstellung ändern musste, verfügten die Schwyzer über zu wenig ringerische Substanz. Dem Team von Urs Bürgler fehlten drei starke Ringer. Bei Freiamt konnten Yves Müllhaupt und Christian Zemp gesundheitsbedingt nicht antreten. Trotz dieser gewichtigen Ausfälle verlief der erste kleine Final vor 400 Zuschauern stimmungsvoll; beide Teams gingen bis zuletzt mit vollem Einsatz zur Sache.

Teamstützen gefielen

Trainer Leutert konnte sich auf die Kaderringer verlassen. Seine Zwillingssöhne Nils und Nino fegten ihren Gegner bis 61 respektive 65 kg je mit 15:0-Punkten von der Matte. Marc Weber verschenkte zwar bis 86 kg beim 9:1-Erfolg einen Mannschaftspunkt. Und auch die Walliser Verstärkung Tanguy Darbellay siegte «nur» 12:1.

Stattdessen brillierten zwei Freiämter Nachwuchsringer mit maximaler Ausbeute. Saya Brunner (70 kg Greco) und Kimi Käppeli (80 kg Freistil) setzten sich mit technischer Überlegenheit durch. Nur einen Punkt davon entfernt blieb Olympionike Pascal Strebel, der mit 14:0 gewann.

Einen packenden Kampf lieferte der körperlich schwächere Randy Vock bis 75 kg Freistil dem von einer Verletzung halbwegs genesenen Kay Neyer. Lange stand es 2:2, dann spielte der Freiämter EM-Medaillengewinner seine Routine aus und triumphierte 9:2.

Fehlstart bereinigt

So wendeten die Aargauer Gäste den erwartet zähen Auftakt. Flurin Meier blieb gegen Alexander Golin bis 57 kg Freistil ebenso chancenlos wie Roman Zurfluh bis 130 kg Greco gegen Einsiedelns Verstärkung aus Brunnen, Damian von Euw. Nach einem 0:8-Rückstand gewann Freiamt die weiteren acht Mattenduelle überlegen. Somit fiel der Auswärtssieg mit 28:11-Punkten noch höher aus, als Marcel Leutert erwartet hatte. «Wir haben unseren Job absolut erfüllt», resümierte der Ottenbacher.

Einsiedelns Präsident Werner Schönbächler zeigte sich gefasst: «Damit mussten wir rechnen, obwohl ich mir 14 Mannschaftspunkte erhofft hatte. Für den Rückkampf werden wir wohl ein Verlegenheitsteam aufstellen.» Trotzdem verspricht Trainer Leutert: «Wir geben am nächsten Sonntag bei meinem letzten Einsatz als Trainer nochmals Vollgas und feiern dann die Bronzemedaille.»