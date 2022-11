Wohlen Eine einheitliche Kleiderordnung für alle Schulzentren: Jugendsession fordert klare Vorgaben 90 Jugendliche aus Wohlen nahmen am Samstag an der 16. Jugendsession im Casino teil, die unter dem Motto «Modern Problems – modern solutions» stand. Gemeinsam mit Vertretenden aus der Lokalpolitik beugten sie sich über ihre Ideen und diskutierten engagiert. Konkret wurden fünf Anträge formuliert.

Moderne Lösungen für moderne Probleme: Unter diesem Motto stand die 16. Ausgabe der Wohler Jugendsession. zvg

Stefanie Suter ist total überwältigt nach der ersten Wohler Jugendsession, die sie als Projektleiterin verantwortete. Sie sagt:

«Es sind viele tolle Ideen zusammengekommen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.»

Suter arbeitet als Sozialarbeiterin beim Verein für Jugend und Freizeit (VJF) und zeichnete in dieser Funktion erstmals verantwortlich für die Durchführung der Jugendsession. Diese fand am Samstag bereits zum 16. Mal statt und wurde von 90 Jugendlichen besucht.

Die Session ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ab der zweiten Oberstufe einen ersten Einblick in politische Prozesse. Noch viel wichtiger ist aber, dass sie dabei die Erfahrung machen, dass ihre Anliegen ernst genommen und wenn möglich auch umgesetzt werden.

Auf die Initiative einer vergangenen Jugendsession hin werden beispielsweise den Schülerinnen in drei Schulzentren in Wohlen Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt. Ebenfalls ein Anliegen aus der Jugendsession war die Realisierung der Steinstufen an der Bünz beim Junkholzschulhaus und in Anglikon.

Der Jugendrat arbeitet die Anliegen aus

Möglich macht die alljährliche Jugendsession der Jugendrat. Dieser tagt regelmässig. Die Mitglieder sind in einer Oberstufenklasse oder älter. Der Rat arbeitet die Themen der Jugendlichen aus und befasst sich zudem mit der Realisierung der bewilligten Anliegen.

In Workshops wurden die Ideen diskutiert und dann dem Plenum vorgestellt. zvg

Der Jugendrat traf sich am Freitag und erarbeitete mit den Jugendlichen der 8. und 9. Klassen in Workshops die Projektideen. Diese wurden dann zu fünf Anliegen formuliert und im Rahmen der Session am Samstag an Gemeinderat Roland Vogt übergeben.

So wünschen sich die Jugendlichen Mülltonnen, die sie bunt bemalen können. Dies trage nicht nur zum Erscheinungsbild der Gemeinde bei, sondern lasse auch die Müllentsorgung attraktiver erscheinen, schreiben sie in der Botschaft zu ihrem Anliegen. Weiter wünschen sie sich, dass an allen Schulzentren die gleiche Kleiderordnung gilt. Suter präzisiert: «An gewissen Schulen dürfen Trainerhosen getragen werden, an anderen wiederum nicht.»

Eine Schülerzeitung und Vergünstigungen mit dem Schülerausweis

Die Realisierung einer Schülerzeitung ist ein weiterer Wunsch, der geäussert wurde. Diese soll den Jugendlichen ermöglichen, sich mit unterschiedlichen Themen eingehend auseinanderzusetzen. Zudem wünschen sich die Jugendlichen, dass sie auch nicht christliche Feiertage feiern und an diesen Tagen frei bekommen oder einen Joker Tag beziehen können.

In einem weiteren Anliegen formulieren sie den Antrag, dass sie aus ihrem Schülerausweis einen Nutzen ziehen können zum Beispiel in Form eines Schülerrabattes. Vorgeschlagen wurde, dass die Schülerinnen und Schüler freien Eintritt in das Schwimmbad geniessen. Seit der Privatisierung des Schüwo Parks ist dies nicht mehr möglich.

An der nächsten Sitzung des Jugendrates werden die Anliegen mit Gemeinderat Roland Vogt diskutiert, der diese dann in den Gemeinderat einbringen wird. Dieser wird dann auch abschliessend entscheiden, welche Wünsche umgesetzt werden.