Wohlen Frischer Wind für die 12. Ausgabe des Wohler Adventsmarktes: Glühwein wird neuerdings bis 21 Uhr ausgeschenkt Der Wohler Adventsmarkt stand kurz vor dem Aus, als der Verein für Kultur Wohlen in die Bresche sprang und damit das Weiterbestehen des stimmungsvollen Anlasses sicherte. Nun überraschen die Initianten mit kleinen aber feinen Neuerungen am Samstag, 26. November.

Patrick Grob (links) und Pascal Schmider retten den Wohler Adventsmarkt im Park des Strohmuseums zvg

Der kleine aber stimmungsvolle Adventsmarkt im Park des Wohler Strohmuseums läutet jeweils die Vorweihnachtszeit im Freiamt ein. Vor zwölf Jahren wurde er ins Leben gerufen und wurde für viele Wohlerinnen und Wohler zum Fixpunkt in der vorweihnachtlichen Agenda. Weil Ruth Muriset und Claudia Nick, die beiden Initiantinnen, keine Nachfolgenden fanden, gaben sie im Sommer dieses Jahres schweren Herzens bekannt, den Anlass einzustellen.

Als Patrick Grob und Pascal Schmider vom Verein für Kultur Wohlen davon Wind bekamen, wurden sie aktiv. Denn man war sich einig: Der Anlass soll weiterbestehen. Der Verein für Kultur Wohlen ist seit Beginn des Marktes mit dabei und bietet jeweils Suppe, Würste und Glühwein an. Grob und Schmider haben das Zepter nun übernommen und werden am 26. November von 10 bis 19 Uhr erstmals den Adventsmarkt durchführen. Schmider erzählt:

«Wir führen den Markt im Sinne der beiden Initiantinnen weiter.»

Neu im Angebot: Raclette

Die beiden Frauen legten Wert darauf, dass Selbstgemachtes ausgestellt und verkauft wird. Das wird auch heuer wieder der Fall sein. Schmider sagt: «Rund die Hälfte der Ausstellenden sind schon seit Jahren dabei, die restlichen sind zum ersten Mal mit von der Partie.» Verkauft wird nebst Textilien und Holzprodukten auch Selbstgemachtes aus der Küche und natürlich weihnachtliche Dekoration. Erstmals sind auch Wohler Schulklassen dabei, die Bastelartikel und selbst hergestelltes Geschenkpapier verkaufen werden.

Kinderchor und Samichlaus: Sie gehören zum Adventsmarkt im Park des Wohler Strohmuseums. zvg

Am Rahmenprogramm haben die beiden nichts geändert. Dazu gehören nebst dem Chorkonzert der Wohler Stimmperlen (13 Uhr) und des Büttiker Kinderchores (16 Uhr) auch zwischen 14 und 16 Uhr der Besuch des Samichlauses. Das Strohmuseum bietet wiederum das beliebte Strohflechten für Gross und Klein an und im Pferdestall ist das gemütliche Stroh-Cafi geöffnet. Suppe, Rauchwürste und neu auch Raclette werden nicht mehr vor, sondern hinter dem Strohmuseum verkauft. Dort gibt es auch mehr Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Und neu ist auch, dass man etwas länger sitzen bleiben kann.

Schmider sagt: «Wir werden bis 21 Uhr geöffnet haben, so können die Gäste etwas länger sitzen bleiben und die Stimmung geniessen.» Wenn sich diese Verlängerung bewährt, sei denkbar, dass dies im kommenden Jahr fortgesetzt werde, so Schmider. An Ideen mangelt es jedenfalls nicht. So sei ebenfalls denkbar, dass nächstes Jahr auch eine Band spielen werde, verrät er abschliessend.