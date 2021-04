Fussball-EM

Der Verein Tschutti-Heftli gab anlässlich der Fussball-Europameisterschaft 2008 erstmals ein Sammelalbum heraus – ein paar Freundinnen und Freunde aus der Zentralschweiz mischten und verpackten die Bilder damals von Hand in einer Dachwohnung in Luzern. 2021 erscheint das Sammelalbum bereits zum siebten Mal. Die Produktion ist professioneller geworden, die Auflagen sind höher, und mittlerweile sind die Bilder nicht mehr nur in Luzerner Beizen erhältlich, sondern in der ganzen Schweiz, in Deutschland, Österreich, Grossbritannien und Portugal.

Was sich aber nicht geändert hat, ist die Philosophie des Vereins: Es geht ihm ums rollende Leder, nicht um den rollenden Rubel. Der Erlös aus dem Verkauf der Sammelbilder fliesst in die Förderung von Kunst und Kultur im Sport, in erster Linie in die Produktion des jeweils nächsten Jahrgangs. Ein Teil des Ertrags geht zudem an das Kinderhilfswerk «Terre des hommes». Die Vereinsmitglieder arbeiten weitgehend ehrenamtlich.