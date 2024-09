Mindeststeuer Einnahmen durch Bundessteuern: So steht Hergiswil bei Willisau im Vergleich zu den Nachbargemeinden dar Wer zahlt in Hergiswil bei Willisau wie viel Steuern? Eine Analyse von CH Media zeigt, welcher Anteil der direkten Bundessteuer auf natürliche Personen entfällt und wie viel Unternehmen dazu beitragen.

Das sind die Beträge, die Unternehmen aus Hergiswil bei Willisau an den Bund bezahlen

Insgesamt werden von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Gemeinde Hergiswil bei Willisau rund 0,79 Millionen Franken an direkten Bundessteuern an den Bund überwiesen. 27,3 Prozent beziehungsweise 0,21 Millionen Franken davon werden von juristischen Personen, also Unternehmen, getragen. Die restlichen 72,7 Prozent werden von 725 natürlichen Personen getragen.

Weitere 340 natürliche Personen bezahlen aufgrund ihrer finanziellen Situation keine direkten Bundessteuern. Wer von den natürlichen Personen direkte Bundessteuern zahlen muss, hängt vom steuerpflichtigen Einkommen ab. Die Zahlen beziehen sich auf die Steuerperiode 2019, die jüngste, für die bereits eine Statistik vorliegt.

Hergiswil bei Willisau hat im schweizweiten Vergleich einen höheren Unternehmensanteil als die meisten Gemeinden

Natürliche Personen tragen 72,7 Prozent zu den Einnahmen der direkten Bundessteuer bei, juristische Personen 27,3 Prozent. Die Gemeinde Rolle im Kanton Waadt weist mit 97,7 Prozent den höchsten Unternehmensanteil bei juristischen Personen bei der direkten Bundessteuer. Dittingen (BL) belegt den zweiten Platz mit 96,5 Prozent, während Ballaigues (VD) mit 95,7 Prozent den dritten Platz belegt.

Niedrigerer Anteil als die meisten Nachbargemeinden

Schaut man sich in der direkten Nachbarschaft um, zeigt sich, dass Hergiswil bei Willisau im Vergleich mit den fünf Nachbargemeinden einen tieferen Anteil an Unternehmensgeldern bei den direkten Bundessteuern aufweist als die meisten. Den höchsten Anteil weist Menznau mit 63,4 Prozent auf, während Romoos mit lediglich 9 Prozent den niedrigsten Wert hat. Hergiswil bei Willisau belegt mit 27,3 Prozent Rang vier im Nachbarschaftsranking.

Diese 27,3 Prozent stammen von insgesamt 59 Unternehmen, die in der Gemeinde Hergiswil bei Willisau direkte Bundessteuern zahlen müssen. Umgerechnet sind das ungefähr 3'638 Franken pro Firma. In der gesamten Schweiz sind mehr als 465'000 juristische Personen steuerpflichtig. Bei einem Ertrag von über 13,5 Milliarden Franken ergibt sich eine Kopfquote von rund 29'000 Franken.

Bei den natürlichen Personen in Hergiswil bei Willisau, insgesamt 725, entspricht die Kopfquote rund 788 Franken. Die durchschnittliche Kopfquote beträgt schweizweit rund 3000 Franken.

Natürliche und juristische Personen tragen annähernd gleich viel bei

Insgesamt nimmt der Bund durch die direkten Bundessteuern jährlich rund 25,3 Milliarden Franken ein, wovon rund 11,8 Milliarden Franken von natürlichen und die restlichen 13,5 Milliarden von juristischen Personen getragen werden. Dies entspricht einem Verhältnis von 46.6 zu 53.4 Prozent.

