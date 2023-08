Wahlen Luzern 2023 Porträt von Matthias Zemp Matthias Zemp tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften).

Hier präsentiert sich Matthias Zemp den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Matthias Zemp

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Herz schlägt links. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat, Ungerechtigkeit kann ich nicht ausstehen. Engagiert in Sachen Gleichstellung, LGBTQ+, Demokratie und Menschenrechte. Dass jeder und jede ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen kann sowie der Schutz der Umwelt, liegen mir am Herzen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Es ist Zeit für Erneuerung und einen ersten linken Sitz im Entlebuch. Für sozialen und demokratischen Fortschritt. Was wäre das Entlebuch heute ohne Ausgleich, soziale Sicherheit, Service public oder Respekt für Minderheiten? Es braucht mehr von diesen sozialdemokratischen Rezepten, hier und jetzt!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Sozialer Ausgleich gehört wieder in den Vordergrund gerückt. Ungleichheit richtet Schaden an. Der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten und Pflegefachkräften muss dringend gelöst werden. Bessere Arbeitsbedingungen jetzt. Die Klimakrise zerstört unsere Lebensgrundlagen: Umbau auf Erneuerbare massiv forcieren.

___

