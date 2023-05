Klub der jungen Geschichten 09.November Luisa Ella Limacher, Wolhusen, 6. Primar

(chm)

« Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte »

Vielleicht braucht ihr noch ein paar Informationen was vorher geschehen ist: Ich war allein Zuhause und mir war langweilig. Als ich überlegte, was ich machen könnte, dachte ich daran, dass wir irgendwo im Keller einen alten Plattenspieler haben müssten. Also ging ich in den Keller. Im Keller fand ich erstmals gar nichts, nur alte Kisten mit Schuhen oder Dekoration, die meine Mutter mal gekauft hatte und nie benützt hat. Nach einer Weile, die ich mit suchen verbracht habe, sah ich endlich den Plattenspieler ganz hinten am Boden liegen. Ich hob ihn auf und befreite ihn vom Staub, der sich an der Oberfläche angesammelt hat. Ich drehte mich um und schaute direkt in ein grelles Licht. Ich blinzelte ein paar Mal, bis ich wieder klar sehen konnte. Aber von wo kam es? Ich schaute mich noch ein letztes Mal um, bevor ich wieder die knarzenden Treppe nach oben ging. Nach dem Rumpeln in der Küche war wohl meine Mutter auch schon wieder zurück «Hey, Lallita hast du den Plattenspieler geholt?» fragte sie. «Ja, habe ich.»

Soll ich ihr von diesem Licht erzählen? In dieser Nacht habe ich kein Auge zu getan. Mir schwirrten so viele Fragen im Kopf. Was hatte dieses Licht zu bedeuten? Und woher kam es überhaupt? Da ich in so einem Zustand nicht schlafen konnte, entschied ich mich in den Keller zu gehen. Langsam ging ich die Kellertreppe hinunter. Im Keller angekommen war das Licht nirgendswo zu sehen, was mir aber auffiel war, dass der offene Schrank komischerweise leer war. Als ich ihn dann schliessen wollte, entdeckte ich eine kleine Türe an der Seite des Schrankes. Könnte ich da durch passen? Da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, wollte ich die Tür öffnen. Ich hatte schon meine Hand an der Türklinke als ich komplett verschwitz aufwachte. Meine kleine Katze Lilly lag schnurrend auf meinen Beinen. Ich hatte nur eine Frage im Kopf, was war passiert? War das etwa nur ein Traum? Und soll ich jetzt wirklich noch in den Keller gehen? Ich konnte mir das Ganze nicht auf eine natürliche Weise erklären. Langsam taste ich mich zu meinem Schreibtisch, um eine Taschenlampe aus der Holzschublade zu nehmen. Und stieg ein zweites Mal die Kellertreppe herunter. Meine leicht zitternde Hand umklammerte fest das Stahlgeländer und der Wind des offenen Kellerfensters bliess mir ins Gesicht. Ich ging zum gleichen Schrank, der ich in meinem Traum gesehen hatte. Ich nahm all meinen Mut zusammen und öffnete ihn. An der Seite des Schrankes war wirklich eine kleine Türe. An meinen Hinterbeinen spürte ich etwas kleines, flauschiges «Lilly!». Im nächsten Moment war meine Hand an der Türklinke und drückte sie runter. Ein kleiner Gang versteckte sich hinter der Türe und Lilly huschte rein, die Tür fiel zu « Lilly, komm zurück.», ich hämmerte an den Stahl der Türe. Ich wusste nicht, was sich in diesem Gang versteckte, aber ich wusste eins, ich muss meine Katze da rausholen. Nach ein paar Mal hämmern löste sich die Tür vom Schloss. Schnell schlich ich hinein. Lilly stand vor mir dort, ich nahm sie auf den Arm. Ich wollte die Türe öffnen, es ging aber nicht. Es war, als ob sie jemand von draussen verschlossen hätte. Die Zeit verging und aus 10 min wurde 1 h. Aus der Ferne hörte ich jemand meinen Namen rufen «Lalitta?» Es war meine Mutter. Sie öffnete die Türe und ich fiel ihr in die Arme.