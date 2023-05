Klub der jungen Geschichten 1,2,3 Farbkleckerei Nina Loser, Ennetmoos, 5. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Ich ging auf direktem Weg zum Bügeleisen und bemerkte das Licht nicht. Ich schaute in den Spiegel. Dort sah ich ein 11-jähriges Mädchen mit 2 Schwarzen Zöpfen, die ungefähr 1,50cm gross war. Da sah ich das Leuchten, und öffnete den Schrank. Dort da ich nur ein paar Kisten mit Aufschrift GEHEIM. Da wollte ich die Kiste aus dem Schrank nehmen, konnte sie aber nicht anfassen, weil meine Hand durch die Kiste hindurch ging. Ich überlegte kurz und faste allen Mut zusammen und ging Kopf voran ins Abenteuer, als ich hinter der Schrankwand war, sah ich wie hinter mir die Tür verschwand. Als ich mich umsah, sah ich einen Giraffengrosser Hund mit Flossen. Erst dann bemerkte ich, dass alles wie in einem schwarz-weissen Film aussah. Ich sprach dieses komische Ding an und fragte: «Hallo, wies heisst du? Was bist du, und was machst du?» «Hallo, ich bin Farbino, ich bin ein Farbelwesen und schaue für Recht und Ordnung.» Antwortete Farbino. «Wie komme ich hier jemals wieder heraus?», fragte ich schliesslich. Farbino antwortet: «Hier, in dieser Welt ist alles schwarz-weiss. Es gibt einen Gegenstand der rot ist, suche ihn und du kommst wieder heraus. Eine Tür öffnete sich vor dir und du bist wieder in deiner Heimat am alten Ort,» «Okay.», antwortete ich zögerlich und machte mich auf die Suche. Als ich nach 3 Stunden immer noch kein rotes dien gefunden hatte, schaute ich mich um und überlegte: «Also, Ich weiss das Rosen rot sind und dort hat es Rosen, ein Ferrari ist Rot und dort auf dem geh weg steht ein Ferrari. Also könnte es sein, das Farbino etwas das in reale Welt rot ist gemeint haben und da jetzt einfach schwarz-weiss ist.» Ich nahm mal eine Rose mit, dabei verletze ich mich am Finger und ein kleiner roter Bluttropfen tropfte aus der Wunde. Ein Wunder geschah, in der nächsten Sekunde wurde die ganze schwarz-weiss Welt farbig und zum Glück war die Rose, die ich in der Hand auch rot und von einer auf die andere Sekunde war, eine Tür vor mir. Ich machte sie auf und da war ich wieder im guten alten Keller. Aber was war das? « Ding dang Dong Dong ding!» Ich schlug die Augen auf, und wo war ich? Na klar, in der Schule! Und unser Lehrer Herr Farbenfroh stand vor mir und sagte: «So, gut geschlafen, ich hoffe du freust dich auf den folgenden Mittwochnachmittag, 3 Stunde hier zu sitzen und Bilder auszumalen!»