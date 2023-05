Klub der jungen Geschichten 10 Jahre verschwunden Amela Halimi, Emmenbrücke, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Was vorher geschah: Alles begann an einem sonnigen Apriltag. Freudestrahlend machten sich die fünf Freunde bereit, zusammen in die Ferien zu fahren. Später, als alle fertig wurden mit dem Einpacken, machten sie sich auf dem Weg zum Flughafen Basel-Mulhouse an der Grenze zu Frankreich. Mit voller Freude begrüssten sich die Freunde. Dabei waren Aid mit seinen Schwestern Nisa und Adna und Danis mit seiner Schwester Ela. Grinsend verabschiedeten sich die fünf Freunde von ihren Familien und begaben sich zur Gepäckabgabe und zur Passkontrolle. Danach wurde es Zeit ins Flugzeug einzusteigen. Zuerst flogen sie mit dem Flugzeug nach Istanbul in die Türkei. Später flogen sie von Istanbul zu den Malediven. Rechtzeitig nach 14 Stunden kamen sie bei ihrer Villa an, die sie gemietet hatten. Mit glänzenden Augen schauten sie aufs Meer. Sie konnten es nicht fassen, dass es so ein Paradies in diesem Leben für sie gab. Sie hängten ihre Kleider in die Schränke und zogen schnell ihre Badesachen an. Gleichzeitig sprangen sie ins glänzende Wasser. Sie genossen den ersten Tag in den Ferien. Am Abend gingen sie essen. Es wurde spät und sie kamen von dem Restaurant zurück in ihre Villa. Wenige Minuten später schliefen alle zufrieden ein.

Mit einem grossen Knall wurden sie mitten in der Nacht geweckt. Erschrocken standen alle auf und fragten die Nachbarn auf Englisch, was los sei. Doch es war seltsam, denn diese antworteten nicht und rannten einfach davon. Ein grosser Sturm begann und die Villas, die auf dem Wasser gebaut waren, begannen auseinanderzubrechen. Die Freunde sprangen mit ihren Rucksäcken ins Wasser und retteten sich auf ein Boot. Am Morgen erwachten sie mitten auf dem Meer. Alle riefen Hilfe so laut sie konnten, doch niemand war dort, der sie hören konnte. Sie hatten die Handys dabei, doch die waren nicht wasserfest und gingen während der letzten Nacht leider kaputt. Somit beschlossen sie, wach zu bleiben, um rettende Boote in der Nähe nicht zu verpassen. Es wurde stockdunkel und sie warteten immer noch, bis danach das Meer zu sprudeln und zu funkeln begann. Dass sie danach ins Wasser hineingezogen werden, hätten sie nicht gedacht. Unter dem Wasser gab es einen Tornado, der alle hineingezogen hatte. Nach dem alles hineingezogen war, erschienen die fünf Freunde alleine auf verschiedenen Inseln. Somit musste jeder für sich alleine eine Lösung finden. Es waren alle traurig. Aid wusste nicht, wie es seine Schwestern und Freunden ging. Danis wusste nicht, ob es seiner Schwester und seinen Freunden gut ging. Nach einer Woche konnte Aid und Adna mit dem Boot und Nisa, Ela und Danis mit dem Flugzeug weg- fliegen, um von den Inseln wegzureisen. Obwohl sie sich im Flugzeug und und im Boot trafen, sahen sie sich nicht. Sie bekamen etwas Seltsames zu trinken, was sie ohnmächtig werden liess. Sie wachten auf und sie konnten es nicht glauben! Sie waren jetzt wieder in der Schweiz im Krankenhaus, denn sie mussten sich untersuchen lassen. Die fünf Freunde standen auf und rannten nach draussen und umarmten sich. Doch was sie dann erfuhren, konnten sie kaum glauben. Die Polizei erzählte ihnen, dass sie 10 Jahre lang verschwunden waren! Obwohl für sie nur eine Woche vergangen war!

Halimi Amela, Klasse 6d

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke