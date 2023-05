Klub der jungen Geschichten 1962er-Stil Selim Llolluni, Kriens, 3. Sek

(chm)

1962er-Stil

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Wir waren acht Männer, relativ gross, etwas über 1,85 m und kräftig gebaut. Wir hatten uns zwei Jahre lang für diesen Überfall vorbereitet. Wir machten uns bereit und fuhren zum Juwelier mit einem Lieferwagen, drinnen befanden sich Pakete. In den Paketen befanden sich unsere Waffen. An der Schranke zum Liefereingang wiesen wir uns mit gefälschten Identitätskarten aus und konnten passieren. Der Sicherheitsmann sagte «Ihr seid zu spät, macht schnell.» Wir nahmen die Pakete raus und liefen ins Lager des Juweliers, öffneten die Pakete, nahmen unsere Waffen raus und liefen in den Laden. Wir hatten nur zehn Minuten Zeit, bis die Polizei eintreffen würde. Trotz unserer langen Vorbereitung hatten wir vergessen, den Notfallknopf zu bewachen und prompt riegelten sich alle Türen ab. Die Polizei umstellte den Juwelierladen und stürmte das Geschäft mit Tränengas. Brutal wurden wir mit Teleskopstöcken und Waffen niedergerungen und verhaftet. Wir wurden zu je fünf Jahren Einzelhaft verurteilt. Trotzdem trafen wir uns beim Freigang im Gefängnishof und planten unseren Ausbruch. Zu viert nahmen wir uns ein Beispiel an den drei Insassen Frank Morris, John Anglin und Clarence Anglin, die 1962 aus Alcatraz geflüchtet waren. Die anderen vier wollten kein Risiko eingehen und die gesamte Haftzeit absitzen. Wir bastelten vier Kopfattrappen aus Baumwollresten, Seife und Haaren. Wir arbeiteten jede Nacht daran und als wir die Attrappen fertig hatten, klauten wir aus dem Essraum Besteck aus Stahl. Wir brauchten weitere neun Monate, um die Lüftungsschächte in den Zellen mit dem Besteck aufzubrechen, obwohl die Schächte von Salz und Feuchtigkeit sehr beschädigt und deshalb relativ einfach und schnell aufzubrechen waren. Einen Tag vor dem geplanten Ausbruch hatte ich Besuch von meinem Bruder. Ich sagte zu ihm, dass ich in der Nacht mit meinen Kollegen ausbrechen würde. Er solle um 22:00 Uhr mit einem schwarzen Auto in der Nähe des Gefängnis es parkieren. Er solle Teleskopstöcke und vier Pistolen für mich mitnehmen. Es wurde Nacht. Um ungefähr 22:15 Uhr öffnete ich den Schacht, legte die Attrappe aufs Bett und stopfte Kleider und was ich finden konnte unter die Bettdecke, so dass es aussah, als würde ich dort schlafen. Ich kroch durch den engen Schacht aufs Dach und traf dort auf meine drei Kollegen. Vom Dach aus kletterten wir runter ausserhalb der Gefängnismauern, und rannten zum Auto. Wir fuhren vier Stunden durch den Wald. Mit Sicherheit wurde mit einem Grossaufgebot nach uns gefahndet, diesen Umstand wollten wir nutzen und fuhren deshalb zum gleichen Juwelier wie vor unserer Verhaftung. Da angekommen, stieg ich mit meinen drei Kollegen aus dem Wagen. Der Juwelier war daran, sein Geschäft zu schliessen. Zwei Kollegen von mir schlugen die Security nieder und banden die Männer, zusammen mit dem Juwelier, an den Heizkörpern im Hinterzimmer fest. Ich und mein anderer Kollege zerstörten die Überwachungskameras. Der Mann hinter der Verkaufstheke war so schockiert, dass er sich freiwillig zu den anderen ins Hinterzimmer begab und sich widerstandslos fesseln und einsperren liess. Schnell nahmen wir den ganzen Schmuck und die Juwelen, rannten zum Wagen und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Ich schrieb eine Nachricht auf ein Papier an die vier Kollegen im Gefängnis.

Da drauf stand:

HALLO Leute!

WIR HABEN ES GESCHAFFT.

WIR HABEN ES ÜBERLEBT ICH HOFFE, IHR KOMMT BALD RAUS, BLEIBT STARK UND PASST AUF EUCH Auf.

LG JOHN. B