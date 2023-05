Klub der jungen Geschichten 2 Welten Filip Jakubowicz, Littau, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte keine Ahnung, wieso das Licht eingeschaltet wurde. Ich bin doch noch 14 Jahre alt. Der Keller war echt schrecklich. Und noch dazu dieser Schrank?! Aber warte… Was zur Hölle soll das sein? Das Licht flunkert richtig gelb und violett. Meine Augen tun schon weh! Scheiss drauf. Ich schliesse doch den Schrank und alles wird gut, bin ich richtig, oder doch nicht? Okay. Atme ein, Atme aus. Au! Meine Hand! Warte… Sie blutet! Warte, nein, nein, nein! Ich werde reingesaugt! Huh?! Wo, wo bin ich? Ist das etwa eine andere Dimension? Oder schlimmer… Eine andere Welt?! Was für ein Scheiss habe ich an ?! Wo ist mein Pulli, meine Jeans, meine Vans?! Wieso habe ich so ein Kimono an? Aber irgendwie ist es schon noch bequem… So ein geiler schwarzer Kimono. Okay, sind hier irgendwo Lebewesen? Warte, meine Zähne sind voll spitzig! Und warum habe ich Lust auf Blut? Zuerst in welchen Jahr bin ich überhaupt? Bitte immer noch 2023. Und warum ist es so schnell Abend? Brrr mir ist kalt. Oha, ein Spiegel! Ich will sehen was sich noch verändert hat mit mir. OMG! Ich habe richtig geile, rote Braids auf der Seiten. Okay, jetzt zur suche für Lebewesen. Hallo, ist da jemand! Bitte, sagt etwas. Verdammt! Niemand ist da. Komisch, der Wald hat sehr viel Licht, mal sehen was dort ist. Hallo! Kann mir jemand sagen was da los ist? «Hey!» Was, was war das? «Ich mache dir nichts, aber du machst mir auch gar nichts, okay?» Soll das ein dummer Scherz sein? Echt jetzt? Ich möchte nur wissen was hier los ist. «Volle Konzentration.» Lass mich in Ruhe du miststück! «Wasser Atmung, zweite Form, Wasserrad!» Scheisse! Wie kann ich ihm ausweichen? Blutdämonenkunst, Feuer Blut, Feuer Blut Bomben! Was, was war das?! Was hab ich gemacht? Ich möchte nur wie ein scheiss normaler Mensch leben! Was verstehst du nicht?! Lass mich einfach in verdammter Ruhe-e-e-e! «WAS IST DAS FÜR EIN SCHEISS

THEAER?! DU BIST DOCH EIN DÄMON! DAS SOLLTEST DU SCHON LÄNGST VERSTEHEN DU MISTSÜCK! DU BIST EIN DÄMON! DÄMON!» Du Psychopat! Ich bin in diese keine Ahnung, Dimension oder Welt reingesaugt! Woher sollte ich das wissen, das ich ein keine Ahnung, ein DÄMON BIN?! «Ich verstehe. Komm mit». WIESO SOLL ICH DIR VERTRAUEN?! Ich möchte nicht mit Dämonen sein! ICH MÖCHTE SIE TÖTEN! «Ja dann bist du in gute Hände reingefallen. Ubrigens, ich bin Tanjiro.» Filip. «Also so wie ich verstehe möchtest du ein Dämonenjäger sein?» GENAU! «Gut. Also komm mit.» Okay. (Die beiden Jungen haben geschaft die Prüfung. Sie sind ofiziell Dämonenjäger. Tanjiro übte Filip die Wasseratmung. Und es ging ihm perfekt. Die beiden hatten 10 mehr Techniken erstellt und Filip noch 4 eigenen. Tanjiro zeigte Filip sein Haus und sie warteten auf ihre Katanas) «Weisst du wie geil ist es das wir schon Dämonenjäger sind»? Schwör ist so geil zu chillen bei dir als wir Dämonenjäger sind. «DING DONG!» huh?! Wer ist da Urukodaki-san? «Schau selber nach!» Okay, ich öffne die Tür! «Seid ihr Tanjiro Kamado und Filip Jakubovicz?» Ja das sind wir. «Gut. Ich habe demfalls eure Katanas wo fertig geschmiedet sind.» JA MAN! «Noch schönen Tag ihr beide!» Danke gleichwals! «Und wer war das?» Ach unsere Katanas sind gekommen. «KO KO NORD-WEST! NORD-WEST! EUER ERSTER AUFTRAG IS AUF NORD-WEST! NORD-WEST!» WAAA! Erschrick mich nicht so du kleiner, dummer, lauter RABE! «Und Tanjiro.» «Ja Urukodaki-san?» «Deine Box ist fertig für Nezuko.» «Danke!» Nezuko? Wer ist das? «Ah nur meine Schwester. Meine Familie wurde von einen Dämonen gefressen. Sie wurde eine Dämonin. Ich mache alles um sie zu Beschützen! Deshalb bin ich auch Dämonenjäger geworden.» Aah so ist es. Aber komm wir müssen unseren ersten Auftrag erledigen «Da hast du Recht. Komm Nezuko! Hopp rein!» Okay ich warte schon draussen. «Filip?» Ja Tanjiro? «Dämonen können normalerweise nicht an die Sonne gehen. Aber du hast eine spiezielle Blutdämonenkunst, dass du an die Sonne gehen kannst. Konntest du bitte sie an Nezuko teilen?» Ja sicher! «Danke!»

Bitte (Filip teilte seine Blutdämonenkunst an Nezuko. Ab jetzt konnte Nezuko auch normal an die Sonne gehen. Tanjro musste nicht die Box schleppen. Die beiden verabschiedeten sich an Urukodaki-san und gingen zu ihren ersten Auftrag. Aber wenn sie begegneten war wahnsinnig.) Sag mal Tanjiro in welchen Jahr sind wir? Ich weiss das wir in Japan sind. Aber Man diese Dämonenjäger Kleidung ist schwer. Ich bin doch Unstirbbar ausser werdet man mir den Kopf abschneiden. Also ich brauche diese Kleidung nicht! Aber egal. «Wie du mir fragtest sind wir in Jahr 2018.» Warte, warte, warte. 2018?! Bei mir ist es 2023. Aber egal, wenigstens weiss ich jetzt in welchen Jahr bin ich. «BITTE HEIRATE MICH!! NUR DU KANNST MICH BESCHÜTZEN! BITTE, BITTE, BITTE! ICH WERDE STERBEN!» Lass sie doch. Man kann schon sehen dass sie dich nicht will. «DAS STIMMT» (Dieser mysterioser Junge bekommt eine Flättere.) «AU! AU,AU,AU,AU!» (Diese Mädchen haut ab.) «IHR VERDAMMTE MISTSTÜCKE! SIE WOLLTE MICH HEIRATEN! IHR WERDET MIR BEZAHLEN!» Okay, chill dein Leben. Sie hat doch selber gesagt, und dir noch eine Flättere gegeben. «Ihr habt Recht… Aber jemand muss mich doch heiraten. Ich werde sonst sterben! Mein Leben ist schwer. Ich mochte gar nicht ein Dämonenjäger sein. ABER MEIN OPA HAT MICH GEZWUNGEN!!» Okay, okay, chill doch. Ich bin Filip, und das ist Tanjiro. Wie heisst du? «Z-zenitsu.» Okay, Zenitsu, jetzt atme mal durch und komm mit uns. Wir sind auch Dämonenjäger. (Die drei gingen zu ihren ersten Auftrag. Aber was sie nicht wussten, ist das es mehrere Dämonen dort gab.) «Wir sind da. Komisch. Es ist so ein kleiner ruhiger Dorf. Wo sollten die Dämonen dort sein? Es gibt doch da keine.» Ja aber Tanjiro, es ist doch ein heller tag. Bitte wir sind rechtzeitig gekommen. Ich möchte gar nicht zu spät kommen, wenn schon die Dämonen Menschen gefressen hatten. Und wo ist Zenitsu? «Er ist sowieso ein Angsthase. Er kommt fast nie raus, so ist er ein Angsthase.» «I-i-ich bin da… ich möchte gar nicht kämpfen.» Ja sei doch kein Angsthase. Komm Tanjiro, wir mieten ein Hotel. «Ja okay. Komm raus Nezuko!» «N-n-n-nezuko? Wer ist das?» «Ach, nur meine

Schwester Dämonin.» «D-d-dämonin?! ICH WERDE DOCH STERBEN! STERBEN!» Ja chill doch Zenitsu. Sie macht dir sicher nichts. «OMG! DU HATTEST SO EIN SÜSSES MÄDCHEN NUR FÜR EUCH ZWEI?! IHR WERDET MIR BEZAHLEN!!!............................Nezuko-chan.. Kann ich dich heiraten?.» (Zenitsu bekommt eine Flättere von Filip und Tanjiro und Nezuko geht zu Filip) «NEIN SIE IST NICHT BESETZT! DU ARSCH GIB NEZUKO MIR! SIE GEHÖRT NUR MIR! NUR MIR! HAST DU VERSTANDEN DU MISTSTÜCK?» ICH SAGE DAS ZUM ERSTEN UND LETZTEN MAL. DAS IST NICHT ZUR HEILIGER SCHEISE MEINE SCHULD DAS SIE ZU MIR GEHT! « okay filip Atme durch». NEIN NICHT ATME DURCH! BLUTDÄMONENKUNST! «DU BIST EIN DÄMON! HILFT MIR»! (Filip ist am Brennen). JA WOW UND NEZUKO IST AUCH EINE DÄMONIN! WENN SIE WILL SIE KANN DICH FRESSEN! «Urukodaki-san was muss ich machen? Bitte sag mir es». (Filip Atmet durch und lasst Zenitsu. Nezuko ist umarmt zu Filip). Leben ist schwer als ein Dämon. Du solltest lieber auch meine Geschichte können. «SO WIE DU MEINE!» (Zenitsu beginnt zu weinen. Filip auch. Filip geht alleine zu einer alter Strasse. Nezuko folgt ihm). «Filip warte»! NEIN ICH WARTE NICHT! Wieso das denn? Nur wieso! Ich möchte wieder zu Normaler Welt. «Leben ist wie ein Game. Du kriegst nur 1. Chance. Wenn du sie vermasselst, bist du TOT. HAHAHAHAHAHA». Wer bist du? «Ich bin dein grösster Feind. Siehst du es Nicht? Es ist doch Nacht! HAHAHAHAHA». «Volle konzentration». TANJIRO! (Gleichzeitig) «Wasseratmung, 15 Form! DUO GEGNETER REGEN!». (von den Dämon sind beide Hände geschnitten und Filip geht zur Seite von Tanjiro. Danach wachsen die Hände von den Dämonen zurück). DAS WAR KNAPP! Das war scheiss glück! «Volle konzentration, Donneratmung, Gottschnellschnitt»! (Zenitsu schneidet den Kopf ab und der Dämon stirbt). WOW! Zenitsu du bist schon stark! Zenitsu? Zenitsu wach auf! «HUH?! OH VIELEN DANK! IHR HABT MICH BESCHÜTZT! GSEHT IHR?! BIN FAST GESTORBEN!» (Filip und Tanjiro gleichzeitig). «EEEEE…». «Nezuko komm zurück ins Box». «ICH SPÜRE DA DÄMONEN! KÄMPFT MIT MIR!» (Unbekannte Person mit

Wildschweinmaske springt auf Filip zu. Filip bemerkt das es 2 Katanas hat. Japanischer langer Messer». Was willst du? Wir sind doch beide Dämonenjäger du Dummes Kind! Lass mich «OCH! BIN ICH ALSO ZU STARK FÜR DICH?! ICH BIN ZU STARK FÜR DICH!». NEIN EBE NICHT! «Diese Person bekommt einen Kopfnuss von filip und wird Ohnmächtig. Aber mit Filip ist gar nichts passiert). Huh, so wie ich gedacht habe, nur ein Egoist. «FILIP WAS HAST DU GEMACHT?! ICH WOLLTE WISSEN WAS ER WILL!». Mich töten das ist was er wollte. Und sicher Nezuko weil er ist doch auf mich gesprungen weil ich bloss ein Dämon bin. Sicher wenn er mich getötet hätte wäre er dann auf Nezuko zugegangen. «AUF MEINEN SCHATZ?!» Zenitsu sie ist selber von dir gegangen. Also mein dich nicht SO ALS SIE DEIN SCHATZ WÄRE VERSTANDEN?! «Ja. Ich lasse sie. Und dich werde auch in ruhe lassen». (in Hotel haben die 4 diese Person mitgenommen und sie warteten bis er aufwachte). «hee wieso bin ich so warm und WO BIN ICH?!». Mir geht es auch gut. Schön dass du aufgewacht bist. Mein name ist Filip, er ist Tanjiro, sie ist Nezuko und dieser Angsthase ist Zenitsu. «Inosuke hashibira. Du bist ein Dämon. WIE KANNST DU EIN DÄMONENJÄGER SEIN?!». Keine ahnung weiss ich selber nicht. Hehe. «Leute es gibt ein Problem. 2 Personen müssen zusammen schlaffen». «NEEEEEZUKO-CHAAN!!! DU SCHLAFST MIT MIR!». Okay Problem gelöst ich gehe alleine schlaffen danke schön hab euch gern. (Nezuko geht mit Filip. Im Raum von Filip). Ja man ein Tv und PS4 leider. Aber egal zuhause in anderer Welt hab ich auch eine PS4. WAAAA NEZUKO! Was machst du da?! (Nezuko umarmt Filip und beginnt zu weinen. Es ist still). ……. (In den Wohnzimmer) «Hmmm Filip`s Tagebuch. Mal schauen was da ist».

September 2018

Ich denke schlimmer kann es nicht sein. Bin fast gestorben hier. Keine Ahnung, vielleicht muss ich Sterben um wieder zu Normaler Welt zu

zurück zukommen. Ich schreibe ein Tagebuch nur, um zu beweissen dass ich in anderer Welt war. Aber Nezuko, Nezuko. Sie ist so süss und Lieb. Ich denke ich werde verliebt. Ich muss so viel wie möglich neben Nezuko bleiben. Tanjiro begleitet mich viel, muss auch viel mit ihm sein. Dank Gott hab ich so gute Kollegen. Leben da ist schön. Mit Nezuko am schönsten, ehrlich gesagt.

«Was zur HÖLLE SOLL DAS SCHEISS SEIN?! ER HAT-» ZENITSU DEINE VERDAMMTE FRESSE DU ARSCHLOCH! NIEMAND HAT DIR ERLAUBT MEIN TAGEBUCH ZU LESEN- «HEBT MAL IHR ALLE EURE FRESSE! LASST MIR SCHLAFEN!» EEEEEE….. okay? Aber du Zenitsu, aber du Arschloch… «Streitet doch nicht! Niemand werdet Nezuko haben»! JA DANN PERFEKT! DANKE TANJIRO! Ich gehe schlaffen.. «DU VERDAMMTE-». (Zenitsu wird ohmächtig wegen den Kopfnuss von Insouke). «Bastard….». Danke vielmals Inos-. (Filip wird auch Ohmächtig wegen den Kopfnuss von Inosuke). «Huh, einfacher als ich gedacht habe». (Am morgen).

«STEH AUF DU PUSSY! KÄMPF JETZT DOCH MIT MIR»! Lass mich in ruhe, ist doch 6:30 Inosuke… «MIR SCHEISS DRAUF! KÄMPF JETZT DOCH MIT MIR! O! Chonpiro! Da bist du da». «Nicht Chonpiro sondern Tanjiro». Haut ab mal, lasst mir schlafen.

(8:30)

Guten morgen ihr Hünde. Wo gibt es Essen? «Wir haben alles fertig gegessen, du musst zum Laden gehen». Ja alles gut. Ist doch okay. Werde ich gehen.

(Auf dem weg zum Laden)

Sorry haben wir alles gegessen! Ihr konntet doch etwas für mich lassen…Volle konzentration, Wasser

atmung, vierundzwanzigste Form, WASSERSPRINTSCHNITT! Huh, geht viel schneller. Oooo! Ramen restaurant.

(in den Restaurant Wartet Filip auf seinen Ramen, also chinesische Suppe).

Während ich warte kann ich doch mein Tageubuch schreiben.

Ich will so eine fette Fust in Zenitsu geben. Ich werde nie seine endschultigung ahnnehmen. Scheiss Arschloch! Nezuko, Nezuko.. es tut mir so fest verdammt leid. Es war bequemm schlaffen, konnte mich gut regenerieren. So einen beweiss konnte ich gut zeigen. Scheiss auf Zenitsu. Scheiss Simp. Möchte nur mit Nezuko *** haben :/. Bin jetzt am warten für mein Ramen währendessen Spass haben ohne mich. Hünde. Später schreib ich weiter. Später. «Shu yo, anata no ramen wa junbi ga deki te iya masu. Anata wa sudeni sore wa hirou koto ga deki masu». Arigatou gozai mashi ta. Hmm feiner Ramen. (nach dem Essen in dem Hotel).

«Endlich bist du da!» Na und? Ihr hattet mir so wie keine ahnung. EIN MESSER IN HERZ GESCHLAGEN! «HMMPF! Hmppf! Hmpf….» ……so ist das Leben. VERDAMMT SCHWER WIE IMMER!! «Ja filip…..» AUA! MEINE HAND!!! «HEEE-HEEE!» «ICH BIN DER DÄMONEN-KÖNIG! MUZAN KIBUTSUJI!» NEIN!! DU WERDEST STERBEN! «Hmmpf! Blutdämonenkunst, EXPOLDIERENTE BLUT!» «PFUH!» Lasst das mir! ICH TÖTE IHM! «HAHAHAHAH! Bin der DÄMONENKÖNIG DOCH!» «ABER NICHT FÜR MICH!» was?! «Haut ab!» NEIN ICH BLEIBE «Hmmmpf!» «Nezuko willst du echt?» «NEIN WENN NEZUKO BLEIBT ICH BLEIBE AUCH!» NEIN ZENITSU IST ZU GEFÄHRLICH! «Aber»- ES GIBT KEIN ABER! ICH WEISS DU LIEBST SIE! ABER…. SIE WILL MICH! DU MUSST! «NEIN ICH BLEIBE!» «SO SCHÖNE LIEBESGESCHICHTE! ABER IHR MÜSST ECHT GEHEN!» WER BIST DU ÜPERHAUBT?!

«YORICHI! DER STÄRKSTE DÄMONENJÄGER!» ABER DIE LEGENDEN! «ICH WEISS!» TANJIRO, ZENITSU UND INOSUKE…. IHR MÜSST ECHT GEHEN! SONST STIRBT IHR! «ICH WEISS ABER…..» JA LEIDER! HAB GUTE ZEITEN GEHABT! «filip…» Tanjiro….. es ist zeit für den letzten Tanz (Gleichzeitig) «WASSERATMUNG, 20. FORM, DUO KONSTANTERFLUSS!» «WOW! ZWEI WASSERDRACHEN!» YORICHI! WIR BLEIBEN! «HMMPF! HMM!» JA NEZUKO! «FILIP! DU HAST DIE ZEITUNIWERSUM ZERSTÖRT! ICH MUSS DICH ZÜRUCKSCHICKEN! HEE-HEE!» scheisse… der letzte Tanz. Inosuke! Bist du bereit? «WIE IMMER! BIESTATMUNG, 3 FORM, DEVOUR!» SO GUT WIE IMMER! (MUZAN FÄLLT DIE KAPPE AB UND BRENNT!) «NEIN DAS IST UNMÖGLICH! DU BEZAHLST MIR!!» ich beschütze jeden der mir in die weg STEHT! «MEIN BOSS!» was? «WARTE.. ICH KENNE DICH! DU BIST DER ZEITZERSTÖRER!» WAS! WARTE, DU BIST «UPPER RANK 3! AKAZA!» NEIN… Was hab ich nur gemacht.. «FILIP WACH AUF!» NEIN, NEIN, NEIN, NEIN! «WACH AUF!» 1 HITO NI SHI TE KUDASAI ANATTO BAKA! «WAS?!» HUH?! NEZUKO? TANJIRO? ZENITSU? INOSUKE? «HMMPF!» (Nezuko umarmt filip so fest wie möglich) ja ist schon gut! Bin da mit dir! «ja du bist aufgewacht! Du hast die transformation überlebt!» was? Welche transformation? NEIN! BIN WIEDER EIN MENSCH?! «nein….. du hattest schwere operation. Die transformation.. war anders. Zum den stärksten.. Du bist gennant jetzt der Dämonenjäger gott…» Warte.. BIN ICH JETZT TOT?! «iie baka» och dank Gott. Nein wieder der Schrank?! «jaa.. 2 Personen können. Sorry müssen…» Nein warte! Das STIMMT NICHT! Oder?.. «…Tut uns leid» «Filip… nezuko wollte. Wir haben alle abgestummen. Du kannst» Soll ich? Nein so scheise… ich denke wir beide sagen jetzt tschüss… (filip kommen Tränen raus) Ich möchte noch so will machen… aber ich denke jetzt nicht… schade. ICH WERDE EUCH VERMISSEN (Filip weint so wie Tanjiro, Zenitsu, Inosuke und Nezuko) Tschüss…. Ich werde euch nie vergessen komm Nezuko….

(und so endet es. Ein trauriges… Ende…)