Klub der jungen Geschichten 20. Juli 1944 Julia, Altdorf, 3. Oberstufe

(chm)

20. Juli 1944

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag.

Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.» Auch wenn ich es erst heute Morgen bemerkte.

Als ich aufwachte und nach meiner Armbanduhr griff, bemerkte ich ein Fläschchen auf meinem Nachttisch, was eigentlich nicht dort sein sollte. Ich schaute mir die Etikette genauer an, worauf «Trink mich!» Stand. Da es nach Kaffee roch dachte ich mir nichts dabei und trank es in einem Zug aus, es schmeckte nicht nach normalem Kaffee, irgendwas war anders, als mir das klar wurde, fing sich alles an zu drehen. Ich legte mich wieder hin, da erinnerte ich mich wieder an die Obdachlose von Gestern, sie gab mir das Fläschchen. Ich schloss meine Augen, denn ich musste noch ein paar Minuten liegen bleiben, bis ich ohne Problem aufstehen konnte.

So leicht wie heute habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt, so befreit.

Als erstes füttere ich meine Katze Shelly, und gehe in den Keller, um ihre Milch zu holen, leise trippelt sie mir hinterher so wie jedes Mal, sobald ich aufstehe. Als ich wieder hoch gehen wollte war da ein kleiner Lichtschimmer. Als ich darauf zu ging erkannte ich, dass es von meinem alten Wandschrank kam.

Langsam gingen wir auf ihn zu, der Lichtschimmer wurde immer stärker. Bis es mich schon fast blendete. Vorsichtig stiess ich die Tür auf, in meinem inneren spürte ich ein Bekanntes ziehen, so dass es schon fast schmerzhaft war. Ich kann dieses Ziehen nicht Zuordnen. Kurzerhand entschloss ich mich, dem Drang nachzugeben und in den Wandschrank zu steigen, Shelly folgte mir, ohne zu zögern. Auf einmal war alles weiss. Als ich meine Augen wieder öffnete, stand ich vor einem alten Bauernhaus.

Jemand rief meinen Namen ,,Ilay!’’ Ich schaute mich um und sah eine Person mit rabenschwarzem Haar, die neben mir stand. ,,Ilay? Ich bin’s Shell! ’’ Ich sehe an mir herunter und bemerke, dass ich jünger aussehe, wie früher. Ich war sprachlos, ich war zurück in meiner Jugend und das neben mir musste Shell sein, mein bester Freund. Ich war noch perplex als ich in meinem alten Zuhause angekommen war. Es war der 20. Juli 1944, Plötzlich kam es mir in den Sinn, das Attentat! Shell wird Sterben! Ich musste es verhindern.

Wir mussten in die nähe vom Führerhauptquartier Wolfsschanz, in dem die Explosion stattfinden sollte. Mir war nicht wohl bei der Sache.

Die Stimmung war angespannt und es musste sich nur noch um Minuten handeln, bis das Führerquartier hoch ging.

Ich ging zu Shell hoch, der sich an einen Baum gelehnt hat und in die Luft starrt.

,,Schön hier, nicht?’’ meinte Shell ,, Hier möchte ich bleiben, mit dir natürlich ich brauche schliesslich meinen besten Freund!’’ er lachte und ich mit ihm.

Gerade als ich noch etwas sagen will, höre ich einen lauten Knall und alles um uns wird schwarz.

Allein stehe ich in der Dunkelheit und frag mich, wo Shell ist.

Da, ein Lichtstrahl! Ich gehe auf ihn zu ich erkenne Shell, er winkt mir zu und mit Freude renne ich zu ihm hin und wir gehen gemeinsam in das Licht.