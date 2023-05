Klub der jungen Geschichten Aaron und Jack im Raum Nr.666 Jonathan Segel, Brunnen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam sah ich zu Aaron und sein Blick sagte mir, dass wir uns einig waren. Es knarzte als ich den verstaubten Schrank öffnete und ich sah eine etwa 30 auf 10 Zentimeter grosse Holzbox. Auf der Holzbox klebte ein Zettel, den ich von der Box nahm und las: «Hallo Jack und Aaron, ich weiss ihr kennt mich nicht, aber ich kenne euch aus meinen Prophezeiungen. Geht in die Uni in das Geschichtszimmer. Dort schreibt ihr: «Öffne den Raum» an die Wandtafel. In der Box sind noch zwei Zauberstäbe, die ihr brauchen werdet. Aaron krallte sich die Box und rannte raus Richtung Uni. Es war schon spät in Tokyo City, aber die Uni hatte noch geöffnet. Wir rannten an den komisch dreinblickenden Lehrer und Studenten vorbei in den Raum Nr. 999, den Geschichtsraum. Alles sah sehr alt aus, deswegen war es kein Wunder, dass es hier Kreiden gab. Also nahm ich mir eine und schrieb: «Öffne den Raum» an die Tafel. Sofort wirbelte der Kreidenstaub auf, aber anstatt irgendeinen Raum zu öffnen wurden wir in eine verlassene Bibliothek teleportiert. Was keiner von uns beiden wusste, war, dass die Bibliothek gar nicht verlassen war und wir die ganze Zeit beobachtet wurden. Weiter hinten entdeckten wir ein Lesepult, auf dem eine Feder von allein in ein Buch schrieb. Als wir nähertraten, um uns die Feder genauer anzuschauen schwebte ein älterer Herr mit Umhang aus dem Schatten hervor. Aaron und ich schrien auf: «Aaah! Wer sind Sie?!» «Keine Panik, ganz ruhig», sprach der alte Herr zu uns, «Wenn ihr euch wirklich so schnell erschreckt, könnte das ein Problem werden» «Wieso denn, was ist denn los?!», hakte ich alarmiert nach. «Nun mal langsam, ich werde es euch erklären», sagte er leicht genervt. Er erklärte uns, dass er Rob hiess und weil er schon 300 Jahre alt war, müssen wir deswegen gegen einen Dunklen Zauberer kämpfen, der sich mit einem Seelenzauber jünger gemacht hat. Diesen Zauberer kann man nur mit einem Zauber besiegen, der noch niemand kennt, denn er ist sonst gegen alle anderen Zauber immun. Mr. Rob erklärt uns auch, dass der Dunkle Zauberer Dragus heisst und er kann einen grossen Drachen beschwören. Unsere Mission ist es jetzt, Dragus aufzusuchen und ihn zu besiegen, bevor er genug Energie hat, um den Drachen zu beschwören. Wie aufs Stichwort, begann ein heftiges Erdbeben und ein dunkles Portal öffnete sich vor uns. Aus dem Portal trat eine dunkle Gestalt. Aaron und ich wussten nicht, wer oder was es war, doch Mr. Rob hatte schon lange erkannt, um wen es sich hier handelte, und begab sich in Kampfstellung: «Rennt zum Ausgang und begebt euch in sichere Entfernung! Ich werde ihn aufhalten.» Wir rannten was das Zeug hielt zum Ausgang, und sprangen durchs Portal. «Bumm!», wir landete auf dem Boden vor der Wandtafel. Aber wir hatten keine Zeit uns auszuruhen, und darum sprangen Aaron und ich auf, und rannten weiter Richtung Uni-Ausgang. Auf halbem Weg blieb ich ruckartig stehen. «Was ist los?», fassungslos starrte mein Freund mich an, doch ich antwortete nicht, sondern ich rannte zurück in den Geschichtsraum. Leider wusste ich nicht, dass es zwei Geschichtsräume gab. Aaron rannte mir hinterher und wollte mich warnen, aber ich hörte nicht, also blieb ihm nichts anderes übrig als mir zu folgen. Ich rannte in den mit der Nr.666, und schrieb: «Öffne den Raum» an die Tafel. Alles fühlte sich gleich an wie vorher, nur wo ich landete, war irgendwo komplett anders. Der Raum war fast stockdunkel. Nur ein paar einzelne Fackeln erleuchteten den Raum, aber was ich sah, erschrak mich am meisten. Dragus hatte Mr. Rob am Kragen gepackt und Mr. Rob war blutüberströmt. Meine Wut packte mich und ich rannte auf Dragus zu. Doch was wir beide nicht wussten, war, dass er seinen Drachen schon lange beschworen hatte. Dieser kam nämlich von der Seite auf mich zu geschossen: «Achtung Jack, pass auf!» Gerade als der Drache mich erwischt hätte, warf sich Aaron zwischen uns. «Aaron, Nein!!!», ich drehte mich zu Dragus um und schrie ihn mit meiner Wut an, «Dafür wirst du büssen, Dragus!» Ohne zu wissen, was ich tat, zog ich meinen Zauberstab und schoss einen Zauber aus purer Wut auf ihn. «Bumm!», der Zauber traf ihn mitten in die Brust, dadurch glitt er zu Boden und rutschte noch drei Meter weiter, und wie als Todeszeichen, zerbröckelte der Drache zu Staub. Um Aaron war ein Blutsee, als ich mich zu ihm kniete: «Aaron, hörst du mich? Hallo?! Aaron! Nein!» Mr. Rob kam auf seine Knie gestützt zu mir, um mich zu trösten, doch vor mir sackte auch er zusammen: «Nimm deinen Zauberstab und zeig deinen Willen, so kannst du ihn vielleicht noch retten. Kümmere dich nicht um mich. Uh!» Ich brach in Tränen aus, weil jetzt auch noch Mr. Rob tot war. Also blieb mir nichts anderes übrig und ich tat, was Mr. Rob mir gesagt hat. Und tatsächlich, ein Lichtpunkt kam aus meinem Zauberstab; dieser flog in Aarons Brust. Lange passierte nichts, aber als ich die Hoffnung fast komplett aufgegeben hatte, begann sich Aarons Brustkorb zu bewegen und er brach in Husten aus: «Aaron!» «Jack!» Wir nahmen uns in die Arme und waren überglücklich, dass wir uns hatten.