Klub der jungen Geschichten Ab in die Zukunft Nora Schär, Ennetmoos, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich stutzte, hatte mir mein Bruder wieder einmal ein Streich gespielt? Um das herauszufinden, öffnete ich den Schrank. Als der Schrank nur schon ein kleiner Spalt offen war, packte mich ein Sog. Ich konnte mich festhalten, mich wehren. Es half nichts. Ich flog los in eine andere Welt, schloss die Augen und hoffte das ich diesen Flug überleben würde. Als ich die Augen öffnete, war ich in einer Welt, die ich mir nicht einmal im Traum hätte denken können. Es sah alles so digital und irreal aus. Als ich zu einem weissen, klotzartigen Gebäude mit digitaler Zeitanzeige schaute, wurde mir auch klar wieso. Ich war im Jahr 2075! «Hallo, wer bist du?», hörte ich kurz darauf eine Roboterstimme sagen. «Ich bin Ava. Aber wer und wo bist du?», antwortete ich. «Ich bin Jack und stehe hinter dir.», hörte ich die metallische Stimme wieder. Ich drehte mich um und erschrak. Hinter mir stand tatsächlich ein Roboter! Wieder erschrak ich. Ein Auto flog mit Höchstgeschwindigkeit an mir vorbei. Ich sah staunend hinterher. «Was siehst du?», fragte mich Jack. Ups, ich hatte Jack ganz vergessen. «Da, da ist ein fliegendes Auto.», stotterte ich. «Aber das ist doch ganz normal. Oder von wo kommst denn du?», sagte Jack verblüfft. Ich antwortete: «Aus dem Jahr 2022.» Jack machte grosse Augen, drehte sich um und ging. Hatte er jetzt wohl Angst vor mir? Langsam wurde mir bewusst, in was ich hier reingeraten war. Ich steckte in der Zukunft fest, wusste nicht wie ich wieder wegkam und mein einziger Bekannter ist gerade eben abgehauen. Ich beschloss, meine Zeit in der Zukunft trotzdem zu geniessen und überlegte, wie ich meine Zeit vertreiben soll. In diesem Moment fuhr ein graues, selbstfahrendes Auto an mir vorbei und es flog etwas aus dem Fenster. Ein Kinoprogramm! Auf der ersten Seite stand riesig: BACK IN THE TIME, der neue Film. Doch die Vorstellung begann schon in zehn Minuten, also rannte ich zum nächsten Kinoleuchtschild und ging hinein. Im Kino sah es ganz normal aus, ausser dass alle Menschen ein Zeichen auf der Hand hatten. Ich erinnerte mich, dass auch Jack so eines auf der Hand hatte. Aber dann ging der Film los. Spannend war er nicht, aber der Schrank in diesem Film, sah genauso aus wie der im Keller meiner Grossmutter. Im Abspann stand, dass er im Filmmuseum dieser Stadt ausgestellt wird. Ab diesem Moment war mir klar, wo ich in der Nacht sein werde. Doch in der Nacht war ich mir nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Ich stand vor dem Museum, mit einem Stein in der Hand. Meine dunklen Haare klebten in meinem Gesicht und mein sportlicher Körper hat wohl noch nie so gezittert. Dann tat ich es. Ich warf den Stein gegen das Fenster. Es klirrte. Sofort ging die Alarmanlage los. Nein! Kurz darauf hörte ich auch schon die Sirenen. Klar in der Zukunft ging alles schneller. Ich rannte ziellos im Museum herum, viel erkannte ich nicht. Doch irgendwann stand ich vor diesem Schrank. Plötzlich kamen drei Polizisten auf mich zu. Als mich einer schon fast gehabt hätte, sprang ich in einer Hechtrolle auf den Schrank zu. Ich landete hart auf einem Steinboden. Mehr bekam ich nicht mehr mit. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich in einem weissen Bett. Meine Mutter sagte: «Dein Bein ist gebrochen. Was hast du gemacht?» Meine Oma kam ins Zimmer. Dann sah ich das Kreuz auf ihrer Hand. War meine Oma ein Wesen aus der Zukunft?