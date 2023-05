Klub der jungen Geschichten Abend am See Timo Hüsler, Adligenswil, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber leider passierte etwas ziemlich Blödes.

Meine Freunde und ich waren draussen am See. Es war richtig schön, wir assen Pizza und hörten schöne Musik. Wir erzählten uns Geschichten und gingen ab und zu ins Wasser. Es war richtig gemütlich.

Dann kam so ein Typ zu uns. Ich wusste nicht genau, wer er war und was er wollte. Er hatte so bisschen eine komische Energie. Wir dachten uns nichts dabei und ignorierten ihn. Er nervte und provozierte uns dann die ganze Zeit. Wir sagten ihm immer, dass er aufhören und weggehen solle. Er machte immer weiter und einmal übertrieb er. Er nahm meine Musikbox und warf sie in den See. Ich war so sauer und wollte ihn schlagen. Ich machte aber nichts und er ging dann von selber. Ich dachte der Typ wäre jetzt Geschichte.

Es wurde langsam dunkler und wir wollten eigentlich zum Auto gehen. Aber da kam dieser Typ wieder und dieses Mal mit seinen Kollegen. Sie wollten uns in den See schmeissen, aber wir verteidigten uns. Ich schaffte es dann diesen Typ in den See zu schubsen. Einer seiner Kollegen wurde dann so aggressiv, dass er mir die Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin entfernten sie sich alle.

Wir gingen dann zu unserem Auto und da erwartete uns der nächste Schock. Der eine Reifen hatte keine Luft mehr und es fing auch noch an zu regnen. Wir hatten kein Werkzeug, um den Reifen zu ersetzen und so mussten wir auf Hilfe warten. Vor diesem Abend dachten wir, wir seien unbesiegbar, wir würden uns nicht auf komische Leute einlassen und es würde uns deshalb nichts passieren.

Erst etwa eine Stunde später kam Hilfe und wir konnten nach Hause gehen. An diesem Abend hatten wir einiges gelernt und obendrauf haben wir für diesen Abend jetzt eine coole Geschichte zu erzählen.