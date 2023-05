Klub der jungen Geschichten Abenteuer im Schrank Mischa Tschopp, Gunzwil, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich am Schrank ankam öffnete ich ihn langsam. Als er offen war sah es so aus als währe da eine andere Welt und es fühlte sich so an als ob wärme herausströmte. Ich hob den Fuss und machte den ersten Schritt dann den Zweiten. Es wurde schlagartig wärmer und ich bekam heiss deshalb habe ich meine Jacke aus ausgezogen. Plötzlich hörte ich etwas hinter mir ich drehte mich ruckartig um und da sah ich eine etwa 2m riesige Echse die auf den Hinterbeinen steht. Plötzlich sprach die Echse mit einer Menschen Stimme. Ich traute meine Ohren nicht. Da sprach sie nochmal sie fragte mich was ich bin. Ich antwortete ihr das ich ein Mensch bin und aus einer anderen Welt komme. Da sagte sie das ich mitkommen sol. Ich ging ihr nach da ich angst hatte das sie mir etwas antut, obwohl sie ganz nett schien. Nach dem wir etwa eine halbe Stunde gelaufen bin kamen wir an einen grossen steinigen und mit pflanzen überwachsenen Tempel an. Er führte mich herein und dann in eine grosse Halle. In der Mitte der Halle wahr ein kleiner Pool in dem eine grosse Echse dringen lag. Die zwei Echsen redeten miteinander sie redeten das sie mich als Soldat in den Krieg schicken können dann kamm die Echse die mich hierhergeführt hat und sagte ich solle mitkommen. Sie sagte das sie wisse das du durch den Schrank im Zimmer komme und das ich nur wider zurück kann wen ich ihnen im Krieg helfe. Ich fragte sie woher sie das wisse und sie sagte das es eine Legende gib in der ein Menschen Junge ihnen diese Welt kämme ihnen beim Krieg helfe und endlich der 100-Jährige Krieg endet. Ich fragte sie gegen wen sie kämpfen sie sagten gegen einen anderen Echsen Stamm. Sie begleitete mich in mein Zimmer das aus einem Bett aus Blätterten Bestand und einem Loch was wahrscheinlich das WC wahr. Am nächsten Tag drückten sie mir ein Schwert und ein Schild in die Hand und begleitet mich zum Schlacht Feld. Man hört schon von weitem das klirren der Schwertern. Als ich ahn kamm griff mich sofort eine schwarze Echse an. Da ich die Kampf Kunst mit dem Schwert kannte schlitzte ich ihr den Bauch auf. Sofort ging die Echse zu Boden und rollte sich hin und her. Dan hackte ich ihr den Kopf ab damit sie tot war. Die Echsen sagten mir das ich eine Perle stehlen muss, sie haben schon eine aber sie Brauchen damit sie von allen Echsen verehrt werden und der Krieg endet. Dan machte ich mich auf den weg ich tötete jede Echse die mir in den weg kamm irgendwann sah ich eine Blau Perle auf einem Podest ich schnappte sie mir und rannte zurück als ich beim Tempel ankam warteten sie schon auf mich sie nahmen die Perle und stellten sie neben die andere Perle. Auf einmalverneigten sich alle Echsen von den Perlen später sagten sie mir das ich meine Pflicht erfühlt habe und ich gehen dürfe ich Stig zurück in das Portal und es sah so aus als ob keine zeit vergangen wahr den als ich auf meine Uhr schaute wahr immer noch viertel ab drei also ist keine Zeit vergangen. Als ich zum Schrank zurück blickt sah ich das er immer noch leuchtete. Also wusste ich das mein nächstes Abenteuer schon auf mich wartet.