Klub der jungen Geschichten Absolut sicher, oder? Lina Weichelt, Zug, 2. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Mein Luis ist jetzt verschwunden und wird gerade ins Camp Vinox gebracht. Während ich den dunklen Weg zurück, zu unserem Motel renne, lauen mir die Tränen in Strömen über die Wangen. Wie konnte genau das passieren, was wir mit aller Kraft versucht haben zu verhindern? Meine Gedanken überschlagen sich förmlich und ich muss für einen Moment gehen, statt wie eine Irre in der Dunkelheit durch die Gegend zu rennen. Als ich mich etwas gesammelt habe, renne ich wieder los und erreiche die schäbige Zimmertür des Seaview Inns, Ich schliesse die Tür auf und lasse mich auf den Rand des Bettes fallen. Ich gehe die letzten Stunden in meinem Kopf durch. Der heutige Tag hat so gut angefangen und ich dachte, spätestens jetzt wären Luis und ich verheiratet. Ich wusste seit dem Moment, als wir unsere Familien zurückgelassen haben, dass Luis’ Familie sich nie mit mir zufriedengeben würden, aber dass sie ihn bis nach Zakynthos verfolgen lassen und entführen würden, hätte ich nicht gedacht.

Ich schrecke hoch und bin verwirrt; wo bin ich? Da merke ich, dass ich gestern wohl eingeschlafen bin. Ich stehe langsam auf und erst jetzt merke ich, was mich aus den Träumen gerissen hat: ein lautes Klopfen. Sofort bin ich hellwach und schleiche mich zur Tür. Da die Tür keinen Spion hat, weiss ich nicht, wer mich gleich erwartet. Ich reisse die Tür auf und blicke in die Augen von Marcus. Markus war einer unserer wenigen Hochzeitsgäste und ist seit unserer Ankunft ein Teil unseres Lebens geworden. Wir stehen beide einen Moment nur still da. Als ich in sein bekümmertes Gesicht schaue, sehe ich, wie sehr er mit mir leidet, und kämpfe wieder mit den Tränen. Da macht er einen Schritt auf mich zu und umarmt mich ganz fest. Als wir uns voneinander lösen, hilft er mir aus meinem Hochzeitskleid und schickt mich unter die Dusche. Als ich danach saubere Kleidung anziehe, habe ich wieder einen klaren Kopf und bin bereit, mit Marcus einen Plan für die Rettung von Luis zu schmieden. Eine Stunde später sitzen wir im Toyota von Markus und rasen in Richtung Süden der Insel. Dort angekommen nehmen wir ein Fischerboot und tuckern auf die kleine Insel Marathonisi, auf der das Cam Vinox liegt. Wir sehen nur Natur und keine Menschenseele. Als ich den kleinen rostigen Anker ins seichte Wasser werfe, steigt ein mulmiges Gefühl in mir auf und ich realisiere, wie waghalsig unser Rettungsversuch eigentlich ist. Wir wollen ernsthaft in eine Festung einbrechen, in der reiche schnöseleltern ihre Kinder unterbringen, um sie vor den Durchschnittsbürgern, wie mich, zu beschützen? Wenn das nicht verrückt ist, weiss ich auch nicht. Aber ich verwerfe diesen Gedanken gleich wieder, denn ich muss Luis einfach wieder in die Arme schliessen können. Wir machen uns auf in den dichten Wald und stellen uns auf einen zweistündigen Fussmarsch ein, als wir etwas rascheln hören. Mein Herz schlägt schneller und ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen. Ich bereite mich aufs schlimmste vor und auch Markus hat sich versteift. Im gleichen Moment sehe ich eine Gestalt durch den Wald huschen. Ich brauche einige Sekunden, um zu realisieren, dass das mein Luis ist. Mir schiessen die Tränen zum wiederholten Mal heute in die Augen und ich renne auf ihn zu. Als er mich in den Arm nimmt und herumwirbelt bin dich mir absolut sicher, dass es kein schöneres Gefühl als, dieses gibt. Zu 100% sicher!