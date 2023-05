Klub der jungen Geschichten Absturz von Flug 02 Marvin Arnold, Bürglen, 3. Kooperative Oberstufe A

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Dies waren die letzten Worte des Piloten, der 1994 beim Absturz von Flug 02 ums Leben kam. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Flug 02 nach Washington, welcher dort nie ankam. Ich als Flugunfallermittler habe damals aufgeklärt, wie es zu diesem Unglück kam und diese Geschichte werde ich euch jetzt erzählen.

Der 19. April 1994, ein Tag wie jeder andere. Der Flug 02 von Los Angeles nach Washington war gerade gestartet, als das Flugzeug plötzlich vom Radar verschwand. Um 15.00 Uhr löste man Alarm aus und mehrere Rettungsteams suchten nach dem verschollenen Flugzeug. Erst am nächsten Tag, am 20. April, fand ein LKW-Fahrer, der durch eine nicht häufig befahrene Bergstrasse fuhr, die Trümmerteile des Flugs 02. Er sah viele Trümmerteile und rief bei der Flugsicherheitsbehörde an. Genau da kam ich ins Spiel. Die NTSB, was so viel heisst wie National Transport Safety Board, machte mich zum Chef-Ermittler des verheerenden Absturzes von Flug 02.

Am 22. April, also 2 Tage nach dem Absturz, traf ich mit meinem Ermittlerteam der NTSB am Unfallort ein. Mein Team und ich versuchten so viele Trümmerteile zu bergen, wie wir konnten und wir versuchten natürlich auch, die Blackboxes des Flugzeugs zu finden und sicherzustellen.

Die eine Blackbox ist der Flugdatenschreiber, welcher Standort, Tempo, Tankstatus und noch viele andere wichtige Infos festhält. Die andere Blackbox ist ein Stimmrekorder. Dieser nimmt alle Gespräche aus dem Cockpit auf. Nick Davis, einer meiner jungen Teammitglieder, fand am 30. April die beiden Blackboxes. Ich schickte den Flugdatenschreiber und den Stimmrekorder noch am gleichen Tag nach Washington ins Labor, weil wir selbst nicht über die Mittel verfügten, die Blackboxes auszuwerten. Ich wusste, dass wir ein bisschen Zeit hatten, bis die Auswertung bei uns ankommt, also fingen wir an, die verschiedenen Trümmer des Flugs 02 zu untersuchen.

Ich selber schaute mir zuerst alle Infos zum Flug und dem Flugzeug selbst an. Dabei fiel mir auf, dass das Wetter damals stark bewölkt war und ich sah den Kurs, den die Piloten verfolgten. Dies irritierte mich sehr, weil die Unfallstelle bei weitem nicht auf dem Kurs dieses Fluges war. Also mussten wir herausfinden, warum Flug 02 so stark vom Kurs abgekommen war, denn wir waren uns sicher, dass dies mit dem Absturz zusammenhängen musste.

Mittlerweile hatte mein Team verschiedenste Bestandteile des Flugzeugs untersucht und sichergestellt. Dabei stellte man bei der Kerosinzufuhr für die Triebwerke gewisse Auffälligkeiten fest. Aus irgendeinem Grund war die Kerosinzufuhr von Triebwerk 2 geschlossen. Dies würde bedeuten, dass das Flugzeug eine starke Rechtkurve geflogen hätte, was erklären könnte, wieso das Flugzeug so stark vom Kurs abwich.

Am nächsten Tag trafen die Auswertungsergebnisse der Blackboxes bei uns ein. Es zeigte sich, dass das Flugzeug eine starke Rechtskurve flog und dass der Autopilot auf Grund von Wartungsarbeiten defekt war. Das Flugzeug hätte eigentlich gar nicht abheben dürfen. Dies erklärte aber immer noch nicht, wieso die Piloten den Kurs nicht korrigierten und so das Flugzeug schlussendlich abstürzte.

Darum analysierten wir als nächstes den Stimmrekorder. Man hörte, wie sie darüber sprachen, dass das eine Triebwerk zu wenig Kerosin bekam. Aber sie sagten auch, dass sie sich auf den Autopiloten verlassen würden. Diese Aussage ergab keinen Sinn, weil der Autopilot schliesslich defekt war. Das hiess also, dass die Piloten eine starke Rechtskurve flogen, welche sie direkt in Richtung Berge steuerte und sie es aufgrund des schlechten Wetters nicht bemerkt hatten. Sie flogen gegen eine steile Felswand und bemerkten es erst, als es zu spät war. Der Fall war erledigt und so tragisch es ist, mein Team und ich konnten einen erneuten Ermittlungserfolg verbuchen.