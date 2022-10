Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen Kloten-Dietlikon Jets fort Ad Astra Obwalden setzt seine Siegesserie auch gegen Kloten-Dietlikon Jets fort. Das 3:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Skore eröffnete Patrick Müller in der 49. Minute. Er traf für Ad Astra Obwalden zum 1:0. Ad Astra Obwalden baute die Führung in der 51. Minute (Fredrik Edholm) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Yannick Jaunin (54.) reduzierte sich der Rückstand für Kloten-Dietlikon Jets auf ein Tor (1:2).

Zum Ausgleich für Kloten-Dietlikon Jets traf Joel Renold in der 55. Minute. Isak Stöckel sorgte in der 56. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Ad Astra Obwalden. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Isak Stöckel mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Ad Astra Obwalden: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Isak Stöckel mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Patrick Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Ad Astra Obwalden weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 16 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHT Eggiwil (Rang 9). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

In der Tabelle verliert Kloten-Dietlikon Jets Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat elf Punkte. Kloten-Dietlikon Jets spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Floorball Fribourg (Platz 8). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

