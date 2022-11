Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen RD March-Höfe Altendorf fort Ad Astra Obwalden reiht Sieg an Sieg: Gegen RD March-Höfe Altendorf hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Damian Fässler in der 15. Minute. Er traf für RD March-Höfe Altendorf zum 1:0. Saku Liikka erhöhte in der 20. Minute zur 2:0-Führung für RD March-Höfe Altendorf. Gin. Durrer sorgte in der 22. Minute für Ad Astra Obwalden für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleich für Ad Astra Obwalden fiel in der 47. Minute, als erneut Gin. Durrer traf. In der 50. Minute gelang Fredrik Edholm der Führungstreffer zum 3:2 für Ad Astra Obwalden. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fredrik Edholm für Ad Astra Obwalden auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten.

Nur zwei Minuten später traf Fredrik Edholm erneut, so dass es in der 60. Minute 5:2 für Ad Astra Obwalden hiess. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Pirmin Winteler in der 60. Minute für RD March-Höfe Altendorf auf 3:5.

Fredrik Edholm mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel wird Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Gin. Durrer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), B. von Wyl mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Isak Stöckel mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Damian Fässler (Tor: 1, Assist: 0), Pirmin Winteler (Tor: 1, Assist: 0), Saku Liikka (Tor: 1, Assist: 0), Aki Kolari (Tor: 0, Assist: 1), Markus Piittisjärvi (Tor: 0, Assist: 1) und Tizian Widmer (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Damian Fässler zum besten Spieler von RD March-Höfe Altendorf gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Mario Britschgi zuteil.

In der Tabelle liegt Ad Astra Obwalden weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 22 Punkte. Als nächstes tritt Ad Astra Obwalden in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team UHC Thun zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

In der Tabelle verliert RD March-Höfe Altendorf Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat 13 Punkte. Für RD March-Höfe Altendorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen Floorball Fribourg (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.