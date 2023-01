Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen RD March-Höfe Altendorf fort Ad Astra Obwalden reiht Sieg an Sieg: Gegen RD March-Höfe Altendorf hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:4.

(chm)

Das Skore eröffnete Isak Stöckel in der 16. Minute. Er traf für Ad Astra Obwalden zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 18, als Kilian Franzen für RD March-Höfe Altendorf erfolgreich war. B. von Wyl brachte Ad Astra Obwalden 2:1 in Führung (25. Minute).

Jakob Arvidsson sorgte in der 28. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ad Astra Obwalden. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Isak Stöckel weiter auf 4:1. In der 35. Minute verkleinerte Kilian Franzen den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 2:4.

Dario Eberhardt baute in der 39. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (5:2). Kilian Franzen (51. Minute) liess RD March-Höfe Altendorf auf 3:5 herankommen. Saku Liikka sorgte in der 57. Minute für RD March-Höfe Altendorf für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Fredrik Edholm sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Ad Astra Obwalden. Nur ein Minuten später traf Fredrik Edholm erneut, so dass es in der 60. Minute 7:4 für Ad Astra Obwalden hiess.

Fredrik Edholm mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Fredrik Edholm mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Isak Stöckel mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich B. von Wyl mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Das Spiel wird Kilian Franzen mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Pirmin Winteler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Kilian Franzen zum besten Spieler von RD March-Höfe Altendorf gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Mario Britschgi zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Ad Astra Obwalden von Rang 2 auf 1. Das Team hat 46 Punkte. Ad Astra Obwalden bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team UHC Thun. Die Partie findet am Sonntag (22. Januar) statt (17.00 Uhr, MUR Thun).

RD March-Höfe Altendorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat 22 Punkte. RD March-Höfe Altendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Floorball Fribourg (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

