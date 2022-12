Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen Ticino Unihockey fort Ad Astra Obwalden setzt seine Siegesserie auch gegen Ticino Unihockey fort. Das 9:7 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Isak Stöckel, der in der 21. Minute für Ad Astra Obwalden zum 1:0 traf. Ad Astra Obwalden baute die Führung in der 22. Minute (Patrick Müller) weiter aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Patrick Müller für Ad Astra Obwalden auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten.

Jakob Arvidsson baute in der 32. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (4:0). Gia. Durrer baute in der 34. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (5:0). Ad Astra Obwalden erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Isak Stöckel weiter auf 6:0.

Ad Astra Obwalden erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Dario Eberhardt weiter auf 7:0. Fredrik Edholm baute in der 41. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (8:0). In der 43. Minute verkleinerte Tatu Kiipeli den Rückstand von Ticino Unihockey auf 1:8.

Roope Kainulainen (45. Minute) liess Ticino Unihockey auf 2:8 herankommen. In der 51. Minute verkleinerte Demis Monighetti den Rückstand von Ticino Unihockey auf 3:8. In der 51. Minute verkleinerte Tatu Kiipeli den Rückstand von Ticino Unihockey auf 4:8. In der 55. Minute verkleinerte Nathan Regazzi den Rückstand von Ticino Unihockey auf 5:8. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Valentin Egli weiter auf 9:5. Mattia Gadoni verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Ticino Unihockey auf 6:9. In der 60. Minute sorgte Tino Nivala noch für Resultatkosmetik für Ticino Unihockey. Er traf zum 7:9-Schlussstand.

Isak Stöckel mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel wird Isak Stöckel mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Patrick Müller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Fredrik Edholm mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel werden Tatu Kiipeli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Tino Nivala mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Demis Monighetti mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Mattia Gadoni mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Roope Kainulainen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tatu Kiipeli zum besten Spieler von Ticino Unihockey gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Patrick Müller zuteil.

In der Tabelle liegt Ad Astra Obwalden weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 34 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Ad Astra Obwalden auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte Floorball Fribourg. Das Spiel findet am 17. Dezember statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Unverändert liegt Ticino Unihockey auf Rang 5. Das Team hat 22 Punkte. Ticino Unihockey spielt zum nächsten Mal daheim gegen RD March-Höfe Altendorf (Platz 10). Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.