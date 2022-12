Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen Unihockey Langenthal Aarwangen fort Ad Astra Obwalden setzt seine Siegesserie auch gegen Unihockey Langenthal Aarwangen fort. Das 5:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ad Astra Obwalden: Fredrik Edholm brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. J. Mendrek schoss Unihockey Langenthal Aarwangen in der 7. Minute zur 0:1-Führung. Fredrik Edholm erhöhte in der 9. Minute zur 2:0-Führung für Ad Astra Obwalden. J. Bucher sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (0:2) für Unihockey Langenthal Aarwangen. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Isak Stöckel weiter auf 3:0.

Ad Astra Obwalden erhöhte in der 52. Minute seine Führung nochmals durch Fredrik Edholm weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Isak Stöckel, der in der 59. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden auf 5:0 ausbaute.

Fredrik Edholm mit drei Punkten einer der beste Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Isak Stöckel mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde J. Bucher zum besten Spieler von Unihockey Langenthal Aarwangen gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Lars Birchmeier zuteil.

In der Tabelle liegt Ad Astra Obwalden weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 31 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt zum nächsten Mal daheim gegen Ticino Unihockey (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Dezember (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

Unverändert liegt Unihockey Langenthal Aarwangen auf Rang 12. Das Team hat vier Punkte. Unihockey Langenthal Aarwangen spielt zum nächsten Mal daheim gegen Floorball Fribourg (Platz 7). Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (19.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.