Zuger Wahlen 2022 Adrian Risi im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Adrian Risi den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Adrian Risi stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich bin spät in die Politik eingestiegen, da ich als Unternehmer keine Zeit hatte. Die nehme ich mir jetzt, da ich täglich feststellen muss, dass unser erfolgreiches, auf freiheitlichem, liberalem und leistungsorientiertem Wirtschaftssystem immer mehr unter Druck kommt. Die Linke verhindert, verkompliziert, verteilt im grossen Stile um das erfolgreiche System noch mehr zu torpedieren. Das gilt es vehement zu verhindern. Die Grünen politisieren in einer Schein- und Traumwelt. Diese hat aber nichts mit der realen Welt zu tun. In der realen Welt sind Probleme, zum Beispiel Stromversorgung, pragmatisch zu lösen und nicht traumtänzerisch. Ich setze mich vehement für eine gesunde, erfolgreiche und liberale Wirtschaft ein, täglich und mir voller Energie.

