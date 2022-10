Unihockey – Damen NLB Aergera Giffers verliert gegen Seriensieger Floorball Uri Floorball Uri setzt seine Siegesserie auch gegen Aergera Giffers fort. Das 5:4 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Katerina Peterkovà eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Floorball Uri das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 12, als Lea Bertolotti für Aergera Giffers erfolgreich war. Lena Meier brachte Floorball Uri 2:1 in Führung (14. Minute).

Mit ihrem Tor in der 22. Minute brachte Adriana Wey Floorball Uri mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Aergera Giffers zum 2:3 kam in der 30. Minute. Verantwortlich dafür war Anja Yasmin Schmid. Lena Meier sorgte in der 35. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Floorball Uri.

Die 52. Minute brachte für Aergera Giffers den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Alyssa Buri. Nur sechs Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Aergera Giffers. Verantwortlich war erneut Alyssa Buri. In der 60. Minute schoss Adriana Wey Floorball Uri in Führung. Es war der Siegtreffer.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für Floorball Uri: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Adriana Wey mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Lena Meier mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Aergera Giffers: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Alyssa Buri mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Elvira Lövén zur besten Spielerin von Floorball Uri gekürt. Bei Aergera Giffers wurde diese Ehre Nadja Schüpbach zuteil.

Floorball Uri liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat zwölf Punkte. Floorball Uri spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (16.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

Unverändert liegt Aergera Giffers auf Rang 1. Das Team hat 15 Punkte. Aergera Giffers spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UH Appenzell (Platz 5). Das Spiel findet am 19. November statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.