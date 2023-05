Klub der jungen Geschichten Aishe und Chantal gegen die Hexe Fize Sherifi, Horw, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Chantal fragte Aishe: «Gehen wir in den Wald?» Aishe antwortete: «Ey, aber ich hab gehört, der ist verboten.» «Egal, was soll schon passieren?», fragte Chantal. «Oke», antwortete Aishe.

Mit der Zeit kamen sie an. «Da sind wir. Nichts ist passiert.» Chantal war sich zu sicher dabei. Plötzlich kam eine Hexe. Sie hatte eine Nadel in der Hand. Die Mädchen wussten es nicht. Dann schlich sich die Hexe hinter Aishes Rücken. Somit benutzte sie schwarze Magie und verwandelte sich zu einem Werwolf. Doch Aishe war eine liebe und stylische Wölfin. Chantal war sehr traurig, denn sie wollten am nächsten Tag shoppen gehen. Die Hexe hat gesagt, wenn du es schaffst, den Schuh innerhalb von einer Stunde zu finden, bekommst du sie zurück. Chantal war einverstanden. Sie suchte und suchte. Eine halbe Stunde war schon vergangen. Die Zeit war schon um. Die Hexe sagte: «Nun musst du dienen eigen weg finden, um sie wieder normal zu machen. Chantal nahm Aishe nach Hause und googelte Tag und Nacht. Sie versuchte alles: Essen geben, Kleidung kaufen… Doch plötzlich hatte Chantal eine Idee: «Ich kaufe ihr etwas, was sei mach. Soll ich ihr eine Tasche, Brille oder ein Cap kaufen?. Ich habe eine Idee! Ich kaufe eine Tasche. Ich gehe zum Pilatusmarkt.» Ja, leider bin ich alleine. Los, ab in den Metro. Oh, die blaue ist schön, die nehm ich. Und noch etwas: Makeup. Jetzt nach Hause. Hier bin ich. So jetzt gebe ich ihr die Sachen.» «Mach das Makeup drauf», sagte Chantal. Aishe machte es drauf. Plötzlich wurde es ganz hell und Aishe wurde wieder normal. Sie freuten sich so, dass sie eine Übernachtunsparty machen wollten. «Wollen wir Pizza essen?», fragte Chantal. Aishe sagte: «Ja, aber ohne Schwein. Normal, das ist haram.»

Die Hexe war wütend, weil sie es geschafft haben.

Ende!