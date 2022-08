Zuger Wahlen 2022 Albina Fässler im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Albina Fässler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Albina Fässler stellt sich in eigenen Wort vor)

Es stehen viele bauliche Grossprojekte an. Ich will mich für das Interesse von uns Zuger und Zugerinnen einsetzen. Damit wir uns auch in Zukunft in Zug noch Zuhause fühlen.

Als berufstätige Mutter setze ich mich für mehr Chancengleichheit ein.

Für gute Bildung, zeitgemässen Schulraum, genügend zahlbare schul- und familienergänzende Betreuung.

Für Attraktive Quartiergestaltung, zahlbaren Wohnraum, Freiräume und Platz zum Leben.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug