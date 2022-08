Zuger Wahlen 2022 Alexander Kyburz im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte.

Ich bin 1987 in der Stadt Zug geboren, wo ich meine Schul- und Studiumszeit verbrachte. Nachdem ich einige Jahre als Unternehmensjurist in Zürich tätig war, arbeite ich nun wieder als Strafverteidiger und Prozessanwalt in Zug. In meiner Freizeit engagiere ich mich als Vertragsprüfer für das Pfadi Bundeslager und spiele Amateur-Fussball. Im Winter bin ich zudem begeisterter Skifahrer und in einer fasnächtlichen Kleinformation aktiv.

Meine Kernthemen:

- Lebensqualität und Nachhaltigkeit

- Transparenz für einen effizienten Staat

